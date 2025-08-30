Tari dan Tongkonan Jadi Magnet Heritage Tourism Indonesia

Seorang warga tengah menjemur gabah di depan rumah adat khas Toraja atau tongkonan yang berjejer di perkampungan adat di Kete Kesu, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan(MI/Usman Iskandar)

TANA Toraja kembali menjadi sorotan dalam diskusi budaya bertajuk “Jejak Peradaban di Era Modernisasi: Mampukah Kebudayaan Indonesia Bertahan?” yang berlangsung di IFI Wijaya, Jakarta, Kamis (29/8). Diskusi yang diadakan oleh Forsenibudpar dan Galeri Mata Nusantara (GMN) mengangkat soal pelestarian budaya, dan pameran foto Tana Toraja yang berlangsung mulai 27 Agustus hingga 7 September 2025. Forum ini juga menegaskan potensi besar Toraja sebagai pusat heritage tourism Indonesia.

Budayawan Giri Basuki menyampaikan, pelestarian budaya Toraja tidak bisa dipisahkan dari potensi pariwisatanya. “Tongkonan dan tari adat bukan sekadar simbol, tetapi juga daya tarik wisata yang membawa Toraja dikenal hingga mancanegara. Pelestarian budaya sekaligus menghidupkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, pegiat Yayasan Negeri Rempah Dewi Kumoratih menilai generasi muda dapat menjadi motor penggerak promosi budaya. Menurutnya, media sosial, festival budaya, dan kolaborasi kreatif menjadi pintu baru untuk memperkenalkan Toraja sebagai destinasi wisata budaya dunia.

Baca juga : Natuna Giatkan Pelestarian Budaya Lewat Loka Karya Seni

“Kalau dipresentasikan dengan tepat, wisatawan tidak hanya datang melihat, tetapi juga ikut merasakan filosofi hidup orang Toraja,” kata Dewi.

Fotografer senior Tagor Siagian menambahkan, dokumentasi visual adalah kunci membangun citra Toraja di mata global. “Foto-foto tentang tongkonan, tari, dan ritual adat Toraja bisa menjadi materi promosi kelas dunia. Dengan pendekatan visual yang kuat, budaya bisa menjangkau wisatawan internasional,” ungkap Tagor.

Diskusi ini menggarisbawahi bahwa Tana Toraja memiliki keunikan yang sulit ditemukan di daerah lain. Upacara adat Rambu Solo’, ritual Ma’nene, arsitektur tongkonan, hingga tari-tarian tradisionalnya adalah aset yang dapat memperkuat posisi Toraja sebagai ikon pariwisata budaya Indonesia.

Baca juga : Huma Betang Night Wadah Pelestarian Budaya dan Pengembangan UMKM Kalteng

Dengan dukungan pemerintah, komunitas lokal, dan partisipasi generasi muda, Toraja berpotensi menjadi destinasi unggulan di peta wisata dunia. Tidak hanya menghadirkan panorama alam, tetapi juga pengalaman cultural immersion - wisata yang mengajak pengunjung memahami filosofi kehidupan dan kematian khas Toraja.

Diakhir diskusi, Ian Sutisna sebagai Ketua pelaksana menegaskan, pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata harus berjalan beriringan. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak seperti BCA, BSI, BTN, BNI, Telkom, dan Telkomsel yang berkontribusi terhadap seni dan budaya Indonesia melalui pameran foto dan diskusi budaya Indonesia.

"Ketika budaya dijaga, wisata akan tumbuh. Dan ketika wisata berkembang, masyarakat lokal ikut merasakan manfaat ekonomi," ucap Ian.(M-2)