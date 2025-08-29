Ajang Perjalanan Umrah Terbesar 2025 Digelar di 16 Kota

Headline
MINAT masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah terus meningkat. Menyikapi hal ini, Garuda Indonesia kembali menggelar Umrah Travel Festival (GUTF) 2025 bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Bank Mandiri. Rangkaian acara dibuka di Mall Atrium Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.
Tahun ini, festival hadir di 16 kota: Surabaya, Makassar, Balikpapan, Bandung, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Jambi, Mataram, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Solo, dan Yogyakarta.
Kehadirannya di berbagai daerah diharapkan memudahkan calon jemaah memperoleh informasi lengkap mengenai perjalanan umrah.
Acara ini menghadirkan sekitar 30 agen travel resmi umrah dan haji berizin Kementerian Agama dengan rekam jejak terpercaya. Selain informasi paket perjalanan, pengunjung juga dapat langsung memperoleh detail jadwal penerbangan, akomodasi hotel, layanan tambahan, hingga proses visa.
“Kami memahami bahwa kesempurnaan ibadah memerlukan persiapan matang, baik mental, spiritual, maupun perencanaan perjalanan,” ujar Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama Garuda Indonesia.
Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latif menegaskan pentingnya membangun paradigma baru dalam pengelolaan perjalanan umrah.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi kasus travel bermasalah yang merugikan jemaah, serta mendorong hadirnya platform nasional yang memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah. (Z-10)
