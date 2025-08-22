Permintaan Tinggi, GUTF 2025 akan Menjangkau 16 Kota

Ibadah umrah.(MI/Ramdani)

TINGGINYA minat masyarakat terhadap ibadah umrah mendorong penyelenggaraan kembali festival perjalanan religi di 16 kota besar. Pameran ini akan dimulai pada 29 Agustus di Jakarta dan berlanjut ke berbagai daerah hingga awal September.

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia akan kembali menggelar pameran perjalanan umrah bertajuk Garuda Indonesia Umrah Festival (GUTF) 2025 mulai 29 Agustus mendatang. Acara ini berlangsung di 16 kota besar dengan pembukaan di Jakarta, tepatnya di Mall Kota Kasablanka pada 29–31 Agustus 2025, sebelum digelar serentak di Surabaya, Makassar, serta 13 kantor penjualan Garuda Indonesia di berbagai daerah pada 5–7 September 2025.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menjelaskan bahwa festival ini hadir kembali sebagai respons atas tingginya permintaan masyarakat.

“Melihat animo masyarakat Indonesia yang demikian tinggi pada penyelenggaraan umrah travel fair sebelumnya, kali ini Garuda Indonesia Umrah Festival untuk pertama kalinya hadir melalui kantor penjualan di 13 kota, serta di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kami juga menawarkan harga khusus untuk group booking, berbagai opsi pembayaran untuk membuka kesempatan bagi lebih banyak jemaah untuk beribadah ke Tanah Suci,” ujarnya.

Festival ini akan menawarkan paket perjalanan umrah dengan periode keberangkatan mulai September 2025 hingga Agustus 2026. Selain itu, kerja sama dengan Bank Mandiri sebagai mitra utama juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan tahun ini.

Senior Vice President Bank Mandiri, Agus Hendra Purnama, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan upaya memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan penerbangan.

“Kerja sama Bank Mandiri dengan Garuda Indonesia pada event GUTF ini mencerminkan sinergi strategis antara sektor perbankan dan penerbangan untuk memperkuat brand awareness, memudahkan jasa perjalanan religius sekaligus memperkaya pengalaman nasabah, menjawab permintaan tinggi pasar umrah, serta mendorong transaksi non tunai,” kata Agus.

Selama acara berlangsung, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan sejumlah penawaran tambahan yang berkaitan dengan layanan penerbangan, mulai dari potongan harga untuk produk GarudaShop hingga program loyalitas GarudaMiles.

Reza menambahkan, pihaknya berharap festival ini tidak hanya memberikan kemudahan akses perjalanan ibadah, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih menyeluruh.

“Kami berharap kehadiran Garuda Indonesia Umrah Festival dapat memberi nilai tambah tersendiri sebagai wujud pelayanan Garuda Indonesia selaku maskapai nasional, serta membuka kesempatan yang makin luas bagi masyarakat untuk dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan berkesan,” tutupnya.