7 Keutamaan Doa Sesudah Makan, Lengkap dengan Bacaan dan Maknanya

DOA sesudah makan adalah bacaan doa yang dibaca seorang Muslim setelah selesai makan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rezeki berupa makanan dan minuman yang diberikan.
Dengan membiasakan membaca doa setelah makan, kita tidak hanya bersyukur secara lisan, tetapi juga menambah pahala dan keberkahan dalam hidup.
Membaca doa setelah makan merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW.
Dengan berdoa, kita mengakui bahwa makanan dan rezeki berasal dari Allah semata.
Doa bisa menjadi sebab keberkahan dalam makanan dan rezeki yang dikonsumsi.
Membiasakan doa membuat hati senantiasa terhubung dengan Allah.
Mengingat Allah setelah makan menjaga hati dari lalai.
Allah menyukai hamba yang pandai bersyukur.
Orang yang bersyukur atas nikmatnya didoakan kebaikan oleh para malaikat.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma baarik lana fihi wa ath’imna khairan minhu.
Artinya
“Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya.” (HR. Tirmidzi)
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Alhamdulillahil-ladzi ath’amana wasaqaana waja‘alana muslimiin.
Artinya
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum, dan menjadikan kami termasuk orang-orang muslim.” (HR. Abu Dawud)
Doa sesudah makan adalah ungkapan syukur yang diajarkan Islam setelah selesai makan, yang membawa pahala, keberkahan, serta menambah kesadaran seorang Muslim akan nikmat Allah. (Z-4)
