7 Keutamaan Doa Sesudah Makan, Lengkap dengan Bacaan dan Maknanya

DOA sesudah makan adalah bacaan doa yang dibaca seorang Muslim setelah selesai makan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rezeki berupa makanan dan minuman yang diberikan.

Dengan membiasakan membaca doa setelah makan, kita tidak hanya bersyukur secara lisan, tetapi juga menambah pahala dan keberkahan dalam hidup.

Berikut 7 Keutamaan Doa Sesudah Makan

1. Mengamalkan Sunnah Nabi SAW

Membaca doa setelah makan merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW.

2. Bentuk Syukur kepada Allah

Dengan berdoa, kita mengakui bahwa makanan dan rezeki berasal dari Allah semata.

3. Menambah Keberkahan Rezeki

Doa bisa menjadi sebab keberkahan dalam makanan dan rezeki yang dikonsumsi.

4. Meningkatkan Ketaatan

Membiasakan doa membuat hati senantiasa terhubung dengan Allah.

5. Penghapus Kelalaian

Mengingat Allah setelah makan menjaga hati dari lalai.

6. Dicintai Allah

Allah menyukai hamba yang pandai bersyukur.

7. Didoakan Malaikat

Orang yang bersyukur atas nikmatnya didoakan kebaikan oleh para malaikat.

Doa Pendek

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

Bacaan Latin

Allahumma baarik lana fihi wa ath’imna khairan minhu.

Artinya

“Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya.” (HR. Tirmidzi)

Doa Umum Setelah Makan

Bacaan Arab

الْـحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

Bacaan Latin

Alhamdulillahil-ladzi ath’amana wasaqaana waja‘alana muslimiin.

Artinya

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum, dan menjadikan kami termasuk orang-orang muslim.” (HR. Abu Dawud)

Ungkapan syukur: Mengingat bahwa semua rezeki datang dari Allah.

Mengamalkan sunnah Nabi SAW: Rasulullah selalu berdoa sebelum dan sesudah makan.

Menambah keberkahan: Doa menjadikan makanan yang dikonsumsi lebih bermanfaat.

Melatih adab Islami: Membiasakan diri menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap aktivitas.

Doa sesudah makan adalah ungkapan syukur yang diajarkan Islam setelah selesai makan, yang membawa pahala, keberkahan, serta menambah kesadaran seorang Muslim akan nikmat Allah. (Z-4)