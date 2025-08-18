Doa Makan: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya untuk Keberkahan Hidup

Headline
DOA makan adalah salah satu adab penting dalam Islam yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Membaca doa sebelum dan sesudah makan tidak hanya menunjukkan ketaatan, tetapi juga mendatangkan keberkahan. Artikel ini akan membahas bacaan doa makan, teks Arab, Latin, arti, serta keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih.
Membaca doa makan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan umat Islam untuk selalu bersyukur. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (QS. An-Nahl: 114). Ayat ini menekankan pentingnya mensyukuri rezeki dengan cara yang sesuai syariat, termasuk membaca doa makan.
Sebelum menyantap hidangan, Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut:
Teks Arab:
Teks Latin:
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzaban nar
Arti:
"Ya Allah, berkahilah kami pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka."
Doa ini bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menunjukkan permohonan agar rezeki yang diterima menjadi berkah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai Allah.
Setelah selesai makan, umat Islam dianjurkan membaca doa berikut:
Teks Arab:
Teks Latin:
Alhamdulillahilladzi ath'amana wa saqana wa ja'alana muslimin
Arti:
"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami sebagai muslim."
Doa ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat makanan dan keimanan.
Membaca doa makan memiliki beberapa keutamaan, antara lain:
Selain membaca doa makan, terdapat adab lain yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti:
Adab-adab ini mencerminkan akhlak mulia dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.
Doa makan adalah wujud syukur seorang muslim atas rezeki yang Allah berikan. Dengan membaca doa sebelum dan sesudah makan, kita tidak hanya memenuhi sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan perlindungan. Mari amalkan doa makan dan adab-adabnya untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh keberkahan. (Z-10)
Dalam ajaran Islam, membaca doa makan juga termasuk dalam adab dan sunnah Rasulullah SAW.
