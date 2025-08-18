Doa Makan: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya untuk Keberkahan Hidup

Doa mau makan.(Freepik)

DOA makan adalah salah satu adab penting dalam Islam yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Membaca doa sebelum dan sesudah makan tidak hanya menunjukkan ketaatan, tetapi juga mendatangkan keberkahan. Artikel ini akan membahas bacaan doa makan, teks Arab, Latin, arti, serta keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih.

Pentingnya Membaca Doa Makan

Membaca doa makan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan umat Islam untuk selalu bersyukur. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (QS. An-Nahl: 114). Ayat ini menekankan pentingnya mensyukuri rezeki dengan cara yang sesuai syariat, termasuk membaca doa makan.

Bacaan Doa Sebelum Makan

Sebelum menyantap hidangan, Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut:

Teks Arab:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Teks Latin:

Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzaban nar

Arti:

"Ya Allah, berkahilah kami pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka."

Doa ini bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menunjukkan permohonan agar rezeki yang diterima menjadi berkah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai Allah.

Setelah selesai makan, umat Islam dianjurkan membaca doa berikut:

Teks Arab:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

Teks Latin:

Alhamdulillahilladzi ath'amana wa saqana wa ja'alana muslimin

Arti:

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami sebagai muslim."

Doa ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat makanan dan keimanan.

Keutamaan Membaca Doa Makan

Membaca doa makan memiliki beberapa keutamaan, antara lain:

Mendapat Keberkahan: Doa sebelum makan memohon keberkahan agar rezeki yang dikonsumsi bermanfaat untuk tubuh dan ibadah.

Doa sebelum makan memohon keberkahan agar rezeki yang dikonsumsi bermanfaat untuk tubuh dan ibadah. Perlindungan dari Setan: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyebut nama Allah sebelum makan, maka setan turut makan bersamanya (HR. Muslim).

Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyebut nama Allah sebelum makan, maka setan turut makan bersamanya (HR. Muslim). Meningkatkan Rasa Syukur: Doa sesudah makan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah.

Adab Makan dalam Islam

Selain membaca doa makan, terdapat adab lain yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti:

Makan dengan tangan kanan. Makan dari pinggir piring dan apa yang terdekat. Tidak mencela makanan. Makan secukupnya dan tidak berlebihan.

Adab-adab ini mencerminkan akhlak mulia dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Doa makan adalah wujud syukur seorang muslim atas rezeki yang Allah berikan. Dengan membaca doa sebelum dan sesudah makan, kita tidak hanya memenuhi sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan perlindungan. Mari amalkan doa makan dan adab-adabnya untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh keberkahan. (Z-10)