Doa Makan dan Artinya: Bacaan Sebelum & Sesudah Makan dalam Islam

MAKAN adalah kebutuhan sehari-hari yang juga menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk membaca doa makan dan artinya sebelum dan sesudah makan. Doa ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas rezeki dari Allah SWT dan memohon keberkahan. Artikel ini akan menjelaskan doa makan, teks Arab, Latin, terjemahan, serta dasar syariatnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.
Membaca doa makan dan artinya adalah bagian dari adab makan dalam Islam. Doa ini mengajarkan kita untuk:
Al-Qur'an menyebutkan pentingnya bersyukur dalam Surah Ibrahim ayat 7:
Arab: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
Latin: Wa idz ta-adzdhana rabbukum la-in syakartum la-aziidannakum wa la-in kafartum inna ‘adzaabii lasyadiid
Terjemahan: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”
Sebelum makan, kita dianjurkan membaca doa agar makanan yang kita konsumsi menjadi berkah. Berikut adalah doa makan dan artinya:
Arab: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
Latin: Allahumma baarik lanaa fiimaa rozaqtanaa wa qinaa ‘adzaaban naar
Terjemahan: Ya Allah, berkahilah kami pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
Doa ini bersumber dari ajaran Rasulullah SAW dan sering diamalkan oleh umat Islam. Membaca doa ini menunjukkan rasa syukur dan memohon keberkahan dari Allah SWT.
Selain membaca doa makan dan artinya, ada beberapa adab sebelum makan yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti:
Setelah selesai makan, kita juga dianjurkan membaca doa sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan. Berikut adalah doa makan dan artinya untuk sesudah makan:
Arab: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ
Latin: Alhamdulillaahilladzii ath’amanaa wa saqoonaa wa ja’alnaa muslimiin
Terjemahan: Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam.
Doa ini merujuk pada Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, yang menunjukkan pentingnya bersyukur setelah makan.
Selain doa, ada beberapa adab sesudah makan yang dianjurkan, seperti:
Membaca doa makan dan artinya tidak hanya memenuhi tuntunan syariat, tetapi juga memiliki manfaat, seperti:
Dengan memahami doa makan dan artinya, kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran akan nikmat Allah SWT.
Membaca doa makan dan artinya adalah cara sederhana untuk menunjukkan rasa syukur dan memohon keberkahan dari Allah SWT. Doa sebelum dan sesudah makan, lengkap dengan adabnya, membantu kita menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Mari amalkan doa ini setiap hari agar rezeki kita senantiasa diberkahi.
