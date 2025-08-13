7 Adab sebelum Makan, Lengkap dengan Bacaan Doanya

Berikut Adab sebelum Makan(freepik)

Doa sebelum makan dalam Islam adalah ungkapan permohonan keberkahan kepada Allah sebelum memulai makan.

Adab sebelum makan merupakan tata cara atau etika yang dianjurkan dalam Islam maupun budaya umum sebelum memulai makan, agar aktivitas makan menjadi lebih berkah, sehat, dan sopan.

Berikut 7 Adab sebelum Makan

Wudhu terlebih dahulu untuk menjaga kesucian. Makan dengan tangan kanan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan dengan perlahan dan tidak terburu-buru. Mengucapkan basmalah sebelum mulai makan. Tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Makan dari bagian yang dekat dengan diri sendiri. Tidak membuang-buang makanan, makan secukupnya.

Mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah.

Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh.

Membentuk kebiasaan sopan dan teratur.

Bacaan Doa sebelum Makan

Bacaan Arab

Baca juga : Bacaan Doa Makan: Arab, Latin dan Adabnya

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Bacaan Latin

Allahumma baarik lanaa fiimaa rozaqtanaa wa qinaa ‘adzaa bannaar

Artinya

Baca juga : Doa Makan sesuai Sunnah Rasulullah, Berikut Adabnya

“Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka.”

Bacaan Doa setelah Makan

Bacaan Arab

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Bacaan Latin

Alhamdulillahil ladzi ath’amana wasaqana waja’alna minal muslimin

Artinya

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami termasuk orang-orang Muslim.”

Doa ini dianjurkan untuk dibaca agar makanan yang disantap menjadi berkah dan membawa manfaat bagi tubuh. (Z-4)