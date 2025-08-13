7 Adab sebelum Makan, Lengkap dengan Bacaan Doanya

Headline
Doa sebelum makan dalam Islam adalah ungkapan permohonan keberkahan kepada Allah sebelum memulai makan.
Adab sebelum makan merupakan tata cara atau etika yang dianjurkan dalam Islam maupun budaya umum sebelum memulai makan, agar aktivitas makan menjadi lebih berkah, sehat, dan sopan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma baarik lanaa fiimaa rozaqtanaa wa qinaa ‘adzaa bannaar
Artinya
“Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Alhamdulillahil ladzi ath’amana wasaqana waja’alna minal muslimin
Artinya
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami termasuk orang-orang Muslim.”
Doa ini dianjurkan untuk dibaca agar makanan yang disantap menjadi berkah dan membawa manfaat bagi tubuh. (Z-4)
Dalam ajaran Islam, membaca doa makan juga termasuk dalam adab dan sunnah Rasulullah SAW.
Dalam Islam, makan bukan hanya sekadar aktivitas sehari-hari, tetapi juga bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai sunnah Rasulullah SAW.
Doa ini dianjurkan dalam Islam sesuai sunnah Rasulullah SAW agar makanan yang dikonsumsi membawa manfaat dan berkah.
Ajarkan doa makan pada anak dengan mudah dan menyenangkan! Temukan tips praktis untuk membantu anak hafal doa sebelum dan sesudah makan serta memahami pentingnya bersyukur.
Dalam ajaran Kristen, tidak terdapat doa spesifik yang ditentukan untuk saat makan, melainkan esensinya adalah untuk mengungkap rasa syukur dan memohon perlindungan dari Tuhan Yesus.
