8 Bahaya Kurang Konsumsi Gula

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
GULA adalah zat pemanis yang umumnya berbentuk kristal berwarna putih atau cokelat, berasal dari tebu, bit gula, kelapa, aren, atau sumber alami lainnya.
Secara kimia, gula termasuk dalam kelompok karbohidrat sederhana yang mudah diserap tubuh dan menjadi sumber energi utama.
Glukosa adalah bahan bakar utama otak dan otot. Jika asupan terlalu sedikit, tubuh akan cepat lemas, lesu, dan kehilangan tenaga.
Kadar gula rendah membuat otak kekurangan energi sehingga memicu sakit kepala, pusing, bahkan sulit berkonsentrasi.
Hipoglikemia bisa membuat tubuh bergetar, tangan gemetar, serta keluar keringat dingin meski tidak sedang beraktivitas berat.
Kurangnya gula memengaruhi kinerja hormon serotonin dan dopamin, sehingga emosi lebih mudah meledak dan suasana hati tidak stabil.
Otak menggunakan sekitar 20 persen energi tubuh, terutama dari glukosa. Kekurangan gula bisa menurunkan fokus, memperlambat respon, dan membuat mudah lupa.
Kadar gula darah yang terlalu rendah dapat menyebabkan pandangan kabur atau berkunang-kunang.
Jika hipoglikemia berat dan tidak segera ditangani, dapat memicu kejang karena otak benar-benar kekurangan energi.
Dalam kondisi ekstrem, kadar gula yang sangat rendah bisa membuat seseorang pingsan bahkan berisiko koma.
Gula adalah karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi cepat bagi tubuh, tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. (Z-4)
Mentrans Iftitah menyatakan bahwa kawasan Melolo menjadi bukti bahwa tanah kering dan tandus justru bisa memberikan peluang besar.
PULUHAN ribu ton gula milik Petani di Jawa Timur (Jatim) tidak terserap pasar. Mereka mengancam akan mogok massal jika tidak ada solusi dari pemerintah agar gula milik petani segera terserap.
Sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, dipenuhi tumpukan gula pasir yang belum terjual. Di saat yang sama, gula rafinasi membanjiri pasar.
Jika pembangunan industri gula nasional tidak terintegrasi dengan perkebunan rakyat, swasembada gula hanya akan menjadi angan-angan.
Sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan Bondowoso Jawa Timur dipenuhi tumpukan gula pasir yang belum terjual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved