Berikut Bahaya Kurang Konsumsi Gula(Freepik)

GULA adalah zat pemanis yang umumnya berbentuk kristal berwarna putih atau cokelat, berasal dari tebu, bit gula, kelapa, aren, atau sumber alami lainnya.

Secara kimia, gula termasuk dalam kelompok karbohidrat sederhana yang mudah diserap tubuh dan menjadi sumber energi utama.

Berikut 8 Bahaya Kurang Konsumsi Gula

1. Tubuh Mudah Lelah

Glukosa adalah bahan bakar utama otak dan otot. Jika asupan terlalu sedikit, tubuh akan cepat lemas, lesu, dan kehilangan tenaga.

Baca juga : 14 Bahaya Kurang Konsumsi Gula

2. Sakit Kepala dan Pusing

Kadar gula rendah membuat otak kekurangan energi sehingga memicu sakit kepala, pusing, bahkan sulit berkonsentrasi.

3. Gemetar dan Berkeringat Dingin

Hipoglikemia bisa membuat tubuh bergetar, tangan gemetar, serta keluar keringat dingin meski tidak sedang beraktivitas berat.

4. Mudah Marah dan Mood Tidak Stabil

Kurangnya gula memengaruhi kinerja hormon serotonin dan dopamin, sehingga emosi lebih mudah meledak dan suasana hati tidak stabil.

Baca juga : Wujudkan Swasembada Gula, Pemerintah Jajaki Pengembangan Teknologi di Indonesia Timur

5. Sulit Berkonsentrasi

Otak menggunakan sekitar 20 persen energi tubuh, terutama dari glukosa. Kekurangan gula bisa menurunkan fokus, memperlambat respon, dan membuat mudah lupa.

6. Gangguan Penglihatan Sementara

Kadar gula darah yang terlalu rendah dapat menyebabkan pandangan kabur atau berkunang-kunang.

7. Kejang

Jika hipoglikemia berat dan tidak segera ditangani, dapat memicu kejang karena otak benar-benar kekurangan energi.

8. Kehilangan Kesadaran

Dalam kondisi ekstrem, kadar gula yang sangat rendah bisa membuat seseorang pingsan bahkan berisiko koma.

Gula adalah karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi cepat bagi tubuh, tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. (Z-4)