Berikut Bahaya Sering Konsumsi Minuman Soda(freepik)

MINUMAN soda adalah jenis minuman berkarbonasi yang dibuat dengan cara melarutkan gas karbon dioksida ke dalam air bertekanan sehingga menghasilkan sensasi bergelembung.

Biasanya minuman ini diberi tambahan gula, pemanis buatan, perisa, serta pewarna agar lebih menarik.

Berikut 12 Bahaya Sering Konsumsi Minuman Soda

1. Meningkatkan risiko obesitas

Kadar gula tinggi dalam soda bisa menyebabkan penumpukan lemak.

2. Merusak gigi

Kandungan gula dan asam dapat mengikis email gigi sehingga menyebabkan gigi berlubang.

3. Meningkatkan risiko diabetes tipe 2

Konsumsi gula berlebih membuat kadar gula darah tidak stabil.

4. Meningkatkan risiko penyakit jantung

Konsumsi soda berlebihan berkaitan dengan kolesterol tinggi dan hipertensi.

5. Memicu pengeroposan tulang

Kandungan fosfat bisa mengganggu penyerapan kalsium.

6. Menurunkan kualitas ginjal

Soda tinggi gula dan fosfat bisa merusak fungsi ginjal jika sering dikonsumsi.

7. Menyebabkan perut kembung dan gangguan pencernaan

Gas karbonasi memicu kembung, sendawa, hingga sakit perut.

8. Meningkatkan risiko fatty liver

Akibat konsumsi fruktosa berlebih dari gula buatan.

9. Memicu kecanduan gula

Kandungan gula tinggi dapat membuat tubuh ketagihan.

10. Mengganggu kualitas tidur

Karena mengandung kafein, terutama pada soda jenis cola.

11. Meningkatkan risiko kanker tertentu

Penelitian menunjukkan konsumsi soda berlebihan dapat memicu kanker pankreas dan usus besar.

12. Menurunkan imunitas tubuh

Terlalu banyak gula bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh.

Minuman soda sebaiknya dikonsumsi secara sangat terbatas. Alternatif yang lebih sehat adalah air putih, infused water, atau jus buah tanpa gula tambahan. (Z-4)