Grand Onyx Ballroom: Ikon Baru dengan Sentuhan Teknologi Modern di The Grove Suites

Grand Onyx Ballroom(Doc The Grove Suites)

THE Grove Suites by Grand Aston dengan bangga mempersembahkan fasilitas terbarunya, Grand Onyx Ballroom, sebuah ruang acara yang megah dan penuh kecanggihan di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.

Menghadirkan perpaduan teknologi modern dan keanggunan abadi, ballroom ini siap menjadi destinasi utama untuk acara bisnis maupun sosial.

Berlokasi strategis di jantung kawasan bisnis Jakarta, The Grove Suites by Grand Aston terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan standar pelayanan terbaik melalui ruang acara yang dinamis dan fleksibel.

Baca juga : Grill n Chill: BBQ Premium All-You-Can-Eat di The Grove Suites Setiap Jumat Malam

Grand Onyx Ballroom menjadi pilihan sempurna untuk momen berkesan, baik itu pernikahan mewah, rapat korporasi, maupun gala dinner yang prestisius.

Fasilitas Unggulan Grand Onyx Ballroom:

Fitur Teknologi : Dilengkapi dengan sistem audio-visual terbaru, mikrofon konferensi, layar videotron, pencahayaan pintar, serta koneksi internet berkecepatan tinggi untuk kelancaran acara.

: Dilengkapi dengan sistem audio-visual terbaru, mikrofon konferensi, layar videotron, pencahayaan pintar, serta koneksi internet berkecepatan tinggi untuk kelancaran acara. Multi-fungsi : Ruangan luas dengan tata letak yang dapat disesuaikan, ideal untuk acara kecil maupun berskala besar.

: Ruangan luas dengan tata letak yang dapat disesuaikan, ideal untuk acara kecil maupun berskala besar. Keanggunan Abadi: Atmosfer mewah dengan sentuhan desain modern yang elegan.

"Grand Onyx Ballroom mencerminkan visi kami dalam memadukan inovasi dengan keanggunan untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan," ujar Alain John John Siwy, General Manager The Grove Suites by Grand Aston.

"Kami dengan senang hati menyambut para tamu, pelaku bisnis, maupun pasangan untuk merayakan momen-momen penting mereka bersama kami," sambungnya.

Dengan hadirnya Grand Onyx Ballroom, The Grove Suites by Grand Aston semakin memperkuat perannya sebagai destinasi gaya hidup terkemuka di Jakarta, menawarkan kemewahan, layanan personal, dan fasilitas kelas dunia untuk setiap kesempatan. (Adv)