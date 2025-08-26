Grand Onyx Ballroom: Ikon Baru dengan Sentuhan Teknologi Modern di The Grove Suites

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
THE Grove Suites by Grand Aston dengan bangga mempersembahkan fasilitas terbarunya, Grand Onyx Ballroom, sebuah ruang acara yang megah dan penuh kecanggihan di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.
Menghadirkan perpaduan teknologi modern dan keanggunan abadi, ballroom ini siap menjadi destinasi utama untuk acara bisnis maupun sosial.
Berlokasi strategis di jantung kawasan bisnis Jakarta, The Grove Suites by Grand Aston terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan standar pelayanan terbaik melalui ruang acara yang dinamis dan fleksibel.
Grand Onyx Ballroom menjadi pilihan sempurna untuk momen berkesan, baik itu pernikahan mewah, rapat korporasi, maupun gala dinner yang prestisius.
"Grand Onyx Ballroom mencerminkan visi kami dalam memadukan inovasi dengan keanggunan untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan," ujar Alain John John Siwy, General Manager The Grove Suites by Grand Aston.
"Kami dengan senang hati menyambut para tamu, pelaku bisnis, maupun pasangan untuk merayakan momen-momen penting mereka bersama kami," sambungnya.
Dengan hadirnya Grand Onyx Ballroom, The Grove Suites by Grand Aston semakin memperkuat perannya sebagai destinasi gaya hidup terkemuka di Jakarta, menawarkan kemewahan, layanan personal, dan fasilitas kelas dunia untuk setiap kesempatan. (Adv)
Nikmati BBQ premium bertema all-you-can-eat setiap Jumat malam di Poolside Lounge The Grove Suites by Grand Aston.
The Grove Suites by Grand Aston merayakan HUT Jakarta dengan acara budaya Betawi yang meriah. Momen penuh edukasi dan kebersamaan.
THE Grove Suites by Grand Aston dengan bangga mengumumkan soft opening fasilitas terbarunya – Crew Pool & Bar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved