Grill n Chill: BBQ Premium All-You-Can-Eat di The Grove Suites Setiap Jumat Malam

Chef in Action(The Grove Suites by Grand Aston)

The Grove Suites by Grand Aston secara resmi menghadirkan program kuliner terbaru bernama “Grill n Chill”, yaitu pengalaman BBQ premium yang diselenggarakan setiap Jumat malam di Poolside Lounge, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Program ini dirancang untuk memenuhi keinginan tamu yang menginginkan suasana santai dengan hidangan istimewa di tengah kesibukan kota Jakarta.

Mengusung konsep all-you-can-eat, “Grill n Chill” menyajikan beragam pilihan daging dan seafood segar yang dipanggang langsung oleh chef profesional kami, mulai dari tenderloin steak, grilled chicken, hingga aneka seafood seperti prawn, lobster dan squid. Tidak hanya itu, beragam side dish, salad, saus spesial, dan dessert juga siap melengkapi malam BBQ Anda.

Lebih dari sekadar makan malam, “Grill n Chill” menghadirkan pengalaman seru dengan suasana santai dan hangat di tepi kolam renang, lengkap dengan gemerlap cahaya malam dan aroma grill yang menggoda. Cocok banget untuk quality time bareng keluarga, hangout seru bareng sahabat, atau sekadar menikmati malam Jumat dengan suasana berbeda bersama rekan kerja.

Baca juga : The Grove Suites by Grand Aston, Turut serta Merayakan HUT Jakarta

“Lewat program ini, kami ingin menyajikan pengalaman bersantap yang tak hanya lezat dari sisi rasa, tapi juga memorable dari sisi suasana,” ujar Alain John John Siwy, General Manager The Grove Suites by Grand Aston. “Kami percaya, momen terbaik tercipta dari kebersamaan yang simpel namun penuh kesan.”

Promo BBQ “Grill n Chill” ditawarkan dengan harga spesial per orang, termasuk free-flow infused water dan pilihan minuman segar yang menyegarkan malam Anda.

Dan yang paling seru, khusus selama bulan Juli, kami hadirkan exclusive grand opening deals! Mulai dari Buy 1 Get 1, special price untuk tamu in-house, hingga beragam kejutan menarik lainnya buat kamu yang reservasi lebih awal.

Langsung aja booking sekarang via WhatsApp di +6281110020494 atau kunjungi kami di Instagram @thegrovesuites.

Let’s turn your Friday night into a grilled & chilled kind of night, only at The Grove Suites by Grand Aston. (RO/Z-2)