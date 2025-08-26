Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

5 Adab Masuk Masjid, Lengkap dengan Doanya

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/8/2025 20:00
5 Adab Masuk Masjid, Lengkap dengan Doanya
Berikut adab masuk masjid(freepik)

DOA masuk masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim ketika melangkah masuk ke dalam masjid.

Doa ini berisi permohonan kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmat-Nya.

Berikut Bacaan Doa Masuk Masjid

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Bacaan Latin

Allahummaf-tah lii abwaaba rahmatika

Artinya

Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Berikut 5 Adab Masuk Masjid

  1. Membaca doa masuk masjid sebelum melangkah ke dalam.
  2. Melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu saat masuk.
  3. Berniat i’tikaf walaupun sebentar, agar mendapatkan pahala tambahan.
  4. Menjaga kebersihan dan kesucian berwudhu, pakaian bersih, dan tidak membawa najis.
  5. Shalat tahiyatul masjid dua rakaat sebelum duduk.

Adab masuk masjid bukan hanya sekadar masuk, tapi juga menjaga kesopanan, kebersihan, dan mengamalkan doa serta shalat sunnah tahiyatul masjid. (Z-4)



Editor : Reynaldi
