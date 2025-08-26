5 Adab Masuk Masjid, Lengkap dengan Doanya

Headline
DOA masuk masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim ketika melangkah masuk ke dalam masjid.
Doa ini berisi permohonan kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmat-Nya.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahummaf-tah lii abwaaba rahmatika
Artinya
“Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.”
Adab masuk masjid bukan hanya sekadar masuk, tapi juga menjaga kesopanan, kebersihan, dan mengamalkan doa serta shalat sunnah tahiyatul masjid. (Z-4)
Dengan mengamalkan doa dan adab ini, semoga setiap langkah kita ke masjid menjadi berkah dan membawa kebaikan.
Mengamalkan adab dan doa masuk serta keluar masjid adalah bentuk penghormatan terhadap rumah Allah. Dengan mengikuti sunnah ini, kita mendapatkan pahala dan keberkahan
Memasuki dan keluar dari masjid dengan adab yang benar, termasuk membaca doa, adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW.
