5 Adab Masuk Masjid, Lengkap dengan Doanya

Berikut adab masuk masjid(freepik)

DOA masuk masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim ketika melangkah masuk ke dalam masjid.

Doa ini berisi permohonan kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmat-Nya.

Berikut Bacaan Doa Masuk Masjid

Bacaan Arab

Baca juga : Doa Masuk Masjid: Bacaan, Arti, dan Adabnya untuk Umat Muslim

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Bacaan Latin

Allahummaf-tah lii abwaaba rahmatika

Artinya

“Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Berikut 5 Adab Masuk Masjid

Membaca doa masuk masjid sebelum melangkah ke dalam. Melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu saat masuk. Berniat i’tikaf walaupun sebentar, agar mendapatkan pahala tambahan. Menjaga kebersihan dan kesucian berwudhu, pakaian bersih, dan tidak membawa najis. Shalat tahiyatul masjid dua rakaat sebelum duduk.

Adab masuk masjid bukan hanya sekadar masuk, tapi juga menjaga kesopanan, kebersihan, dan mengamalkan doa serta shalat sunnah tahiyatul masjid. (Z-4)