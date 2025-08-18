Doa Masuk Masjid: Bacaan, Arti, dan Adabnya untuk Umat Muslim

Headline
MASJID adalah rumah ibadah yang penuh berkah bagi umat Islam. Ketika memasuki masjid, terdapat adab dan doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca. Artikel ini akan membahas doa masuk masjid, teks Arab, Latin, arti, serta adab yang perlu diperhatikan agar ibadah semakin bermakna.
Membaca doa masuk masjid merupakan bagian dari adab seorang Muslim. Doa ini mencerminkan rasa syukur dan penghormatan kepada Allah SWT atas kesempatan beribadah di tempat suci. Berdasarkan hadits shahih, Rasulullah SAW mengajarkan doa ini untuk memohon keberkahan dan perlindungan.
Referensi Hadits: "Apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid, hendaklah ia mengucapkan: 'Allahumma iftah lii abwaaba rahmatik' (Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu)." (HR. Muslim, No. 713).
Berikut adalah teks doa masuk masjid dalam bahasa Arab, Latin, dan terjemahannya:
Allahumma iftah lii abwaaba rahmatik
"Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."
Doa ini singkat namun penuh makna, memohon agar Allah SWT membuka pintu rahmat dan kebaikan selama berada di masjid.
Selain membaca doa masuk masjid, terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan agar ibadah lebih sempurna:
Adab ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-A'raf ayat 31: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid..."
Untuk mengamalkan doa masuk masjid, lakukan langkah-langkah berikut:
Membaca doa ini tidak hanya memenuhi sunnah, tetapi juga membawa manfaat spiritual, seperti:
Membaca doa masuk masjid adalah amalan sederhana namun penuh makna. Dengan mengamalkan doa ini dan menjaga adab, seorang Muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih keberkahan. Pastikan untuk selalu melangkahkan kaki kanan, berpakaian sopan, dan menjaga kekhusyukan di masjid.
Mari amalkan doa masuk masjid setiap kali berkunjung ke rumah Allah untuk mendapatkan rahmat dan kebaikan-Nya. (Z-10)
Doa ini diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam HR. Muslim, dan menjadi salah satu sunnah ketika masuk masjid, disertai adab seperti melangkah dengan kaki kanan
Dengan mengamalkan doa dan adab ini, semoga setiap langkah kita ke masjid menjadi berkah dan membawa kebaikan.
