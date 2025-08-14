Doa Masuk Masjid, Lengkap dengan Adab dan Keutamaan

Headline
DOA Masuk Masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan dibaca oleh seorang muslim ketika hendak memasuki masjid.
Hal itu, ditujukan sebagai bentuk adab dan permohonan kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya di rumah ibadah.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahummaf-tah lii abwaaba rahmatika
Artinya
"Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu." (HR. Muslim)
Doa ini diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam HR. Muslim, dan menjadi salah satu sunnah ketika masuk masjid, disertai adab seperti melangkah dengan kaki kanan dan shalat tahiyatul masjid. (Z-4)
Mengamalkan adab dan doa masuk serta keluar masjid adalah bentuk penghormatan terhadap rumah Allah. Dengan mengikuti sunnah ini, kita mendapatkan pahala dan keberkahan
Dengan mengamalkan doa dan adab ini, semoga setiap langkah kita ke masjid menjadi berkah dan membawa kebaikan.
Memasuki dan keluar dari masjid dengan adab yang benar, termasuk membaca doa, adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW.
Doa ini bertujuan untuk memohon rahmat dan karunia Allah serta menjaga adab ketika berada di rumah-Nya.
Membaca doa ini merupakan salah satu cara untuk menghormati tempat ibadah dan menunjukkan rasa syukur atas kesempatan untuk berada di dalam masjid.
