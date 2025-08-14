Doa Masuk Masjid, Lengkap dengan Adab dan Keutamaan

Berikut Bacaan Doa Masuk Masjid(freepik)

DOA Masuk Masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan dibaca oleh seorang muslim ketika hendak memasuki masjid.

Hal itu, ditujukan sebagai bentuk adab dan permohonan kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya di rumah ibadah.

Berikut Bacaan Doa Masuk Masjid

Bacaan Arab

اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Bacaan Latin

Allahummaf-tah lii abwaaba rahmatika

Artinya

"Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu." (HR. Muslim)

Berniat iktikaf walau sebentar saat masuk masjid.

Masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu.

Membaca doa masuk masjid seperti di atas.

Shalat tahiyatul masjid dua rakaat sebelum duduk.

Menjaga ketenangan, tidak berbicara keras.

Mematikan atau membisukan ponsel.

Memakai pakaian yang sopan dan bersih.

Mendapat pahala besar karena menghormati rumah Allah.

Dinaungi rahmat Allah saat berada di dalam masjid.

Menghapus dosa jika diiringi dengan shalat dan dzikir.

Didoakan malaikat selama berada di masjid menunggu shalat.

Hati menjadi tenang dan pikiran lebih fokus pada ibadah.

Doa ini diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam HR. Muslim, dan menjadi salah satu sunnah ketika masuk masjid, disertai adab seperti melangkah dengan kaki kanan dan shalat tahiyatul masjid. (Z-4)