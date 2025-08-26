Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Lewat Event Olahraga, Sahabat Yatim Himpun Rp50 Juta Donasi

Akmal Fauzi
26/8/2025 17:06
Lewat Event Olahraga, Sahabat Yatim Himpun Rp50 Juta Donasi
Lewat Event Olahraga, Sahabat Yatim Himpun Rp50 Juta Donasi(Istimewa)

SAHABAT Yatim bersama SalingJaga dan Kitabisa menggelar acara Beyond the Pound dengan tema Perempuan Bergerak, Perempuan Berdampak di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (24/8).

Ajang olahraga ini tak hanya menghadirkan keceriaan, tetapi juga menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan peserta. Tercatat, lebih dari 700 orang mengikuti kegiatan Pound Puan yang digelar serentak di Jagakarsa, Tebet, Bekasi, Tangerang, Kotabumi, Cikarang, Cibubur, dan Indramayu, dengan JIS sebagai pusat kegiatan.

Selain berolahraga bersama, acara ini berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp50 juta. Dana tersebut akan disalurkan untuk membantu ibu tunggal dan anak yatim agar lebih berdaya.

“Kita mau membuat Bunda Yatim lebih berdaya lagi. Sahabat Yatim memberikan life skill, pendampingan, dan modal untuk memulai usaha mereka,” kata Manajer Pendayagunaan Sahabat Yatim, Eka Setiawaty dalam siaran persnya, Selasa (26/8)

Dalam kesempatan itu, turut hadir booth UMKM binaan Bunda Yatim yang menampilkan beragam produk olahan, mulai dari sirup mangrove, dodol mangrove, hingga berbagai kreasi lainnya.

Acara ini juga menjadi pembuka rangkaian Milad ke-16 Sahabat Yatim yang mengusung tema Infinity Journey, Endless Impact. (P-4)



Editor : Akmal
