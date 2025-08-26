Lewat Event Olahraga, Sahabat Yatim Himpun Rp50 Juta Donasi

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SAHABAT Yatim bersama SalingJaga dan Kitabisa menggelar acara Beyond the Pound dengan tema Perempuan Bergerak, Perempuan Berdampak di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (24/8).
Ajang olahraga ini tak hanya menghadirkan keceriaan, tetapi juga menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan peserta. Tercatat, lebih dari 700 orang mengikuti kegiatan Pound Puan yang digelar serentak di Jagakarsa, Tebet, Bekasi, Tangerang, Kotabumi, Cikarang, Cibubur, dan Indramayu, dengan JIS sebagai pusat kegiatan.
Selain berolahraga bersama, acara ini berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp50 juta. Dana tersebut akan disalurkan untuk membantu ibu tunggal dan anak yatim agar lebih berdaya.
“Kita mau membuat Bunda Yatim lebih berdaya lagi. Sahabat Yatim memberikan life skill, pendampingan, dan modal untuk memulai usaha mereka,” kata Manajer Pendayagunaan Sahabat Yatim, Eka Setiawaty dalam siaran persnya, Selasa (26/8)
Dalam kesempatan itu, turut hadir booth UMKM binaan Bunda Yatim yang menampilkan beragam produk olahan, mulai dari sirup mangrove, dodol mangrove, hingga berbagai kreasi lainnya.
Acara ini juga menjadi pembuka rangkaian Milad ke-16 Sahabat Yatim yang mengusung tema Infinity Journey, Endless Impact. (P-4)
Program HOME hadir di 13 titik yang tersebar dari Aceh hingga Maluku, termasuk Aceh, Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Maluku.
DALAM Al-Qur'an Surah Adh-Dhuha, Allah SWT melarang umat Islam berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, termasuk tidak boleh menghardik anak yatim.
Muharram adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dan kemuliaan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) menyelenggarakan kegiatan Lebaran Yatim secara nasional.
Baznas (Bazis) DKI Jakarta memanfaatkan momentum kepedulian sosial ini dengan menyalurkan santunan senilai Rp3 miliar untuk 3.000 anak yatim di seluruh Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved