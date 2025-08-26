7 Manfaat Minum Air Jahe untuk Kesehatan Tubuh

Headline
JAHE (Zingiber officinale) sudah dikenal sejak lama sebagai rempah alami yang kaya manfaat. Salah satu cara mudah mengonsumsinya adalah dengan membuat air jahe hangat. Minuman herbal ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memiliki berbagai khasiat yang baik untuk tubuh.
Berikut adalah manfaat minum air jahe yang perlu Anda ketahui.
Air jahe membantu merangsang produksi enzim pencernaan dan mengurangi rasa kembung. Kandungan gingerol dan shogaol pada jahe efektif memperlancar metabolisme sekaligus menenangkan perut.
Jahe sudah lama digunakan sebagai obat alami untuk mengurangi mual, baik karena mabuk perjalanan, morning sickness pada ibu hamil, maupun pasca operasi.
Sifat hangat dari jahe dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih nyaman, terutama saat cuaca dingin.
Kandungan anti-inflamasi pada jahe membantu meredakan nyeri otot, sakit kepala, hingga nyeri sendi akibat arthritis.
Air jahe kaya antioksidan yang berfungsi melawan radikal bebas, memperkuat sistem imun, serta membantu tubuh melawan infeksi.
Beberapa studi menunjukkan konsumsi jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan mengontrol gula darah, sehingga baik untuk penderita diabetes.
Air jahe hangat dapat mengencerkan dahak, meredakan batuk, serta memberikan efek menenangkan pada tenggorokan yang sakit.
Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa membuat air jahe hangat dengan langkah berikut:
Meskipun bermanfaat, jangan mengonsumsi air jahe secara berlebihan. Pada sebagian orang, jahe bisa memicu iritasi lambung atau rasa panas di perut. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. (Z-10)
