7 Manfaat Minum Air Jahe untuk Kesehatan Tubuh

JAHE (Zingiber officinale) sudah dikenal sejak lama sebagai rempah alami yang kaya manfaat. Salah satu cara mudah mengonsumsinya adalah dengan membuat air jahe hangat. Minuman herbal ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memiliki berbagai khasiat yang baik untuk tubuh.

Berikut adalah manfaat minum air jahe yang perlu Anda ketahui.

1. Melancarkan Pencernaan

Air jahe membantu merangsang produksi enzim pencernaan dan mengurangi rasa kembung. Kandungan gingerol dan shogaol pada jahe efektif memperlancar metabolisme sekaligus menenangkan perut.

2. Meredakan Mual dan Mabuk Perjalanan

Jahe sudah lama digunakan sebagai obat alami untuk mengurangi mual, baik karena mabuk perjalanan, morning sickness pada ibu hamil, maupun pasca operasi.

3. Menghangatkan Tubuh

Sifat hangat dari jahe dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih nyaman, terutama saat cuaca dingin.

4. Anti-Inflamasi dan Mengurangi Nyeri

Kandungan anti-inflamasi pada jahe membantu meredakan nyeri otot, sakit kepala, hingga nyeri sendi akibat arthritis.

5. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Air jahe kaya antioksidan yang berfungsi melawan radikal bebas, memperkuat sistem imun, serta membantu tubuh melawan infeksi.

6. Menurunkan Kolesterol dan Gula Darah

Beberapa studi menunjukkan konsumsi jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan mengontrol gula darah, sehingga baik untuk penderita diabetes.

7. Meredakan Batuk dan Sakit Tenggorokan

Air jahe hangat dapat mengencerkan dahak, meredakan batuk, serta memberikan efek menenangkan pada tenggorokan yang sakit.

Cara Membuat Air Jahe Sederhana

Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa membuat air jahe hangat dengan langkah berikut:

Siapkan 2–3 ruas jahe segar, cuci bersih. Geprek jahe lalu rebus dalam 2 gelas air. Tambahkan madu atau perasan lemon sesuai selera. Minum selagi hangat untuk hasil maksimal.

Catatan:

Meskipun bermanfaat, jangan mengonsumsi air jahe secara berlebihan. Pada sebagian orang, jahe bisa memicu iritasi lambung atau rasa panas di perut. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. (Z-10)

