NYAMUK adalah serangga kecil dari ordo Diptera yang termasuk dalam famili Culicidae.

Nyamuk dikenal sebagai serangga penghisap darah dan sering dianggap hama karena dapat menularkan berbagai penyakit berbahaya pada manusia maupun hewan.

Berikut 7 Cara Mengusir Nyamuk di Kamar

1. Gunakan Kelambu

Memasang kelambu di tempat tidur bisa mencegah nyamuk mendekat saat tidur. Efektif untuk anak-anak maupun orang dewasa.

2. Pasang Obat Nyamuk Elektrik atau Lampu Anti Nyamuk

Obat nyamuk elektrik cair atau mat sangat praktis digunakan di kamar. Atau, pakai lampu UV penangkap nyamuk yang tidak mengeluarkan asap.

3. Gunakan Aroma Alami

Nyamuk tidak suka bau tertentu, misalnya minyak kayu putih, lavender, serai wangi, daun mint atau kemangi. Bisa pakai diffuser atau oleskan minyak esensial di sudut kamar.

4. Pastikan Kamar Bersih dan Kering

Nyamuk suka tempat lembap dan gelap. Bersihkan kamar, buang barang yang menampung air, serta rajin mengepel lantai.

5. Gunakan Kipas Angin

Nyamuk tidak suka angin kencang, jadi kipas angin bisa membantu mengusir sekaligus mendinginkan ruangan.

6. Tutup Ventilasi dengan Kawat Nyamuk

Pasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi agar nyamuk tidak masuk dari luar.

7. Tanam atau Letakkan Tanaman Anti Nyamuk

Beberapa tanaman bisa mengusir nyamuk secara alami, misalnya: lavender, serai wangi, rosemary, atau catnip. Bisa diletakkan di pot kecil di kamar atau sekitar jendela.

Dengan kombinasi cara alami dan modern di atas, kamar bisa lebih nyaman dan bebas nyamuk.