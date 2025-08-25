Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

7 Cara Mengusir Nyamuk di Kamar

Reynaldi Andrian Pamungkas
25/8/2025 22:00
Berikut Cara Mengusir Nyamuk di Kamar(freepik)

NYAMUK adalah serangga kecil dari ordo Diptera yang termasuk dalam famili Culicidae.

Nyamuk dikenal sebagai serangga penghisap darah dan sering dianggap hama karena dapat menularkan berbagai penyakit berbahaya pada manusia maupun hewan.

1. Gunakan Kelambu

Memasang kelambu di tempat tidur bisa mencegah nyamuk mendekat saat tidur. Efektif untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Baca juga : Tak Mau Digigit Nyamuk? Pakai Warna-Warna Ini

2. Pasang Obat Nyamuk Elektrik atau Lampu Anti Nyamuk

Obat nyamuk elektrik cair atau mat sangat praktis digunakan di kamar. Atau, pakai lampu UV penangkap nyamuk yang tidak mengeluarkan asap.

3. Gunakan Aroma Alami

Nyamuk tidak suka bau tertentu, misalnya minyak kayu putih, lavender, serai wangi, daun mint atau kemangi. Bisa pakai diffuser atau oleskan minyak esensial di sudut kamar.

4. Pastikan Kamar Bersih dan Kering

Nyamuk suka tempat lembap dan gelap. Bersihkan kamar, buang barang yang menampung air, serta rajin mengepel lantai.

Baca juga : Warna-warna yang Tidak Disukai Nyamuk, Bisa Jadi Pilihan untuk Interior Rumah

5. Gunakan Kipas Angin

Nyamuk tidak suka angin kencang, jadi kipas angin bisa membantu mengusir sekaligus mendinginkan ruangan.

6. Tutup Ventilasi dengan Kawat Nyamuk

Pasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi agar nyamuk tidak masuk dari luar.

7. Tanam atau Letakkan Tanaman Anti Nyamuk

Beberapa tanaman bisa mengusir nyamuk secara alami, misalnya: lavender, serai wangi, rosemary, atau catnip. Bisa diletakkan di pot kecil di kamar atau sekitar jendela.

Dengan kombinasi cara alami dan modern di atas, kamar bisa lebih nyaman dan bebas nyamuk. (Z-4)



Editor : Reynaldi
