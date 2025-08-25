7 Cara Mengusir Nyamuk di Kamar

Headline
NYAMUK adalah serangga kecil dari ordo Diptera yang termasuk dalam famili Culicidae.
Nyamuk dikenal sebagai serangga penghisap darah dan sering dianggap hama karena dapat menularkan berbagai penyakit berbahaya pada manusia maupun hewan.
Memasang kelambu di tempat tidur bisa mencegah nyamuk mendekat saat tidur. Efektif untuk anak-anak maupun orang dewasa.
Obat nyamuk elektrik cair atau mat sangat praktis digunakan di kamar. Atau, pakai lampu UV penangkap nyamuk yang tidak mengeluarkan asap.
Nyamuk tidak suka bau tertentu, misalnya minyak kayu putih, lavender, serai wangi, daun mint atau kemangi. Bisa pakai diffuser atau oleskan minyak esensial di sudut kamar.
Nyamuk suka tempat lembap dan gelap. Bersihkan kamar, buang barang yang menampung air, serta rajin mengepel lantai.
Nyamuk tidak suka angin kencang, jadi kipas angin bisa membantu mengusir sekaligus mendinginkan ruangan.
Pasang kawat kasa pada jendela atau ventilasi agar nyamuk tidak masuk dari luar.
Beberapa tanaman bisa mengusir nyamuk secara alami, misalnya: lavender, serai wangi, rosemary, atau catnip. Bisa diletakkan di pot kecil di kamar atau sekitar jendela.
Dengan kombinasi cara alami dan modern di atas, kamar bisa lebih nyaman dan bebas nyamuk. (Z-4)
Dalam studi yang dipublikasikan di Nature Communications, terungkap bahwa respons indra penciuman nyamuk sangat dipengaruhi oleh isyarat visual berupa warna.
Ternyata ada cara unik selain menggunakan obat anti nyamuk untuk mengusir nyamuk dirumah, yakni salah satunya dengan warna.
Chikungunya jarang berakibat fatal dan virus yang dibawa oleh nyamuk ini tidak menyebar melalui udara.
Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, pencegahan agar nyamuk tidak berkembang biak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3M Plus dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk.
