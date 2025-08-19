Warna-warna yang Tidak Disukai Nyamuk, Bisa Jadi Pilihan untuk Interior Rumah

Warna yang tidak disukai nyamuk.(Freepik)

PARA ilmuwan dari University of Washington menemukan bahwa nyamuk memiliki preferensi warna tertentu. Dalam studi yang dipublikasikan di Nature Communications, terungkap bahwa respons indra penciuman nyamuk sangat dipengaruhi oleh isyarat visual berupa warna. Namun, reaksi ini hanya muncul ketika ada karbon dioksida (CO2), seperti yang dihembuskan manusia saat bernapas.

Meski nyamuk umumnya tertarik pada napas, keringat, dan suhu tubuh manusia, memilih warna interior yang tepat dapat membantu mengurangi kehadiran nyamuk di rumah.

1. Ungu Muda

Warna ungu muda termasuk salah satu warna yang tidak disukai nyamuk. Panjang gelombang ungu muda adalah yang terpendek pada spektrum cahaya tampak, sehingga membuat nyamuk enggan mendekat. Mengaplikasikan cat ungu muda pada dinding interior bisa menjadi cara alami untuk mencegah nyamuk masuk rumah.

2. Biru Muda

Selain ungu, biru muda juga terbukti dihindari nyamuk. Hal ini karena biru muda mampu memantulkan lebih banyak panas dan cahaya dibandingkan biru tua. Efek pantulan ini membuat nyamuk kurang nyaman berada di sekitar warna tersebut.

3. Hijau

Meski sering ditemukan di halaman rumah, ternyata nyamuk tidak menyukai warna hijau. Dalam eksperimen, nyamuk tidak tertarik pada tangan peneliti yang memakai sarung tangan hijau, bahkan ketika ruangan dipenuhi CO2. Artinya, nyamuk cenderung menghindari objek berwarna hijau.

4. Putih

Warna putih juga termasuk warna yang tidak disukai nyamuk. Sebab, warna terang ini mampu memantulkan panas dan cahaya. Dalam penelitian, objek putih digunakan sebagai kontrol, dan hasilnya terbukti nyamuk lebih memilih warna gelap ketimbang putih.

5. Krem

Sama halnya dengan putih, warna krem bersifat terang dan memantulkan cahaya. Kondisi ini membuat nyamuk memilih menjauh dan mencari area dengan warna yang lebih gelap.

Kesimpulan

Menggunakan warna-warna terang seperti ungu muda, biru muda, hijau, putih, dan krem bisa membantu mengurangi jumlah nyamuk di rumah. Namun, perlu diingat bahwa cara ini tidak 100% efektif. Nyamuk masih bisa masuk meski kamu sudah memilih warna interior yang sesuai. Untuk hasil maksimal, warna dinding sebaiknya dipadukan dengan cara lain, seperti menjaga kebersihan rumah dan menggunakan pengusir nyamuk alami. (Z-10)