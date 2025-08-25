13 Dampak Sering Main HP

Headline
MAIN HP adalah aktivitas menggunakan handphone untuk berbagai tujuan, baik itu hiburan, komunikasi, pekerjaan, maupun belajar.
Istilah main HP biasanya dipakai sehari-hari untuk menyebut seseorang yang sedang sibuk dengan ponselnya, entah itu bermain game, membuka media sosial, menonton video, atau sekadar berselancar di internet.
Terlalu lama menatap layar bisa menyebabkan sindrom mata digital.
Cahaya biru layar HP menghambat produksi melatonin.
Akibat posisi menunduk lama.
Karena terlalu sering mengetik atau bermain game.
Duduk lama dengan HP membuat kurang gerak.
Sulit lepas, selalu ingin membuka HP.
Notifikasi terus-menerus bisa menambah tekanan mental.
Otak jadi terbiasa dengan distraksi dari HP.
Khawatir ketinggalan info di media sosial.
Lebih sering menatap layar daripada ngobrol dengan orang sekitar.
Waktu habis untuk main HP.
Misalnya pasangan atau teman merasa diabaikan karena sibuk dengan HP.
Jika tidak bijak memilih informasi.
Main HP adalah aktivitas yang dilakukan dengan ponsel pintar untuk berbagai kebutuhan, baik serius maupun sekadar hiburan. (Z-4)
Istilah ini umum digunakan untuk menggambarkan interaksi seseorang dengan layar ponsel dalam waktu lama, baik untuk hiburan maupun produktivitas.
Untuk mengatasi hal tersebut, batasi screen time maksimal 1 - 2 jam per hari, gunakan aplikasi parental control.
Untuk mengurangi dampaknya, baiknya menggunakan mode malam atau filter cahaya biru untuk mengurangi ketegangan mata. Lalu batasi waktu penggunaan HP, terutama sebelum tidur.
Main HP saat lampu mati dapat berisiko karena beberapa alasan, yang dapat membahayakan baik kesehatan maupun keamanan.
Walaupun HP sangat berguna, penggunaan yang berlebihan atau tidak bijak dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti gangguan tidur, ketegangan mata
