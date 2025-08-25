Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Reynaldi Andrian Pamungkas
25/8/2025 21:00
13 Dampak Sering Main HP
Berikut Dampak Sering Main HP(freepik)

MAIN HP adalah aktivitas menggunakan handphone untuk berbagai tujuan, baik itu hiburan, komunikasi, pekerjaan, maupun belajar.

Istilah main HP biasanya dipakai sehari-hari untuk menyebut seseorang yang sedang sibuk dengan ponselnya, entah itu bermain game, membuka media sosial, menonton video, atau sekadar berselancar di internet.

Berikut 13 Dampak Sering Main HP

1. Mata lelah & kering

Terlalu lama menatap layar bisa menyebabkan sindrom mata digital.

2. Gangguan tidur

Cahaya biru layar HP menghambat produksi melatonin.

3. Leher dan punggung sakit

Akibat posisi menunduk lama.

4. Tangan kaku & nyeri sendi

Karena terlalu sering mengetik atau bermain game.

5. Risiko obesitas

Duduk lama dengan HP membuat kurang gerak.

6. Kecanduan HP

Sulit lepas, selalu ingin membuka HP.

7. Stres & cemas

Notifikasi terus-menerus bisa menambah tekanan mental.

8. Menurunnya konsentrasi

Otak jadi terbiasa dengan distraksi dari HP.

9. FOMO

Khawatir ketinggalan info di media sosial.

10. Kurang interaksi langsung

Lebih sering menatap layar daripada ngobrol dengan orang sekitar.

11. Menurunnya prestasi belajar atau kerja

Waktu habis untuk main HP.

12. Meningkatkan konflik sosial

Misalnya pasangan atau teman merasa diabaikan karena sibuk dengan HP.

13. Mudah terpapar hoaks dan konten negatif

Jika tidak bijak memilih informasi.

Main HP adalah aktivitas yang dilakukan dengan ponsel pintar untuk berbagai kebutuhan, baik serius maupun sekadar hiburan. (Z-4)



Editor : Reynaldi
