Program Kesehatan untuk Dukung Visi Indonesia Emas 2045

Vidoran bekerja sama dengan para bidan Indonesia untuk mengedukasi pentingnya nutrisi selama kehamilan guna intervensi stunting sejak dini.(Dok. Vidoran)

IMPIAN besar telah dicanangkan, Indonesia Emas 2045 bertepatan dengan momentum 100 tahun kemerdekaan. Namun tanpa persiapan yang matang, potensi emas ini juga bisa berubah menjadi bencana demografi. Terlebih, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) terungkap bahwa 60% anak Indonesia tidak pernah minum susu.

Memahami hal tersebut, vidoran sebagai produk unggulan Tempo Scan Group untuk nutrisi serta multivitamin anak dan ibu hamil menghadirkan program Dunia S.M.A.R.T vidoran Bekal Bergizi Generasi Emas, sebagai upaya untuk mempersiapkan kualitas generasi emas anak Indonesia pada setiap tahapan tumbuh kembangnya, yakni mulai dari masa kehamilan sampai masa tumbuh kembang anak.



General Manager Brand Communication & Content Health Care Tempo Scan Pacific, Diana Theodora, menjelaskan, tahun ini vidoran mengadakan Dunia S.M.A.R.T vidoran dengan tema 'Bekal Bergizi Generasi Emas'. Kegiatan itu sebagai wujud konsistensi vidoran sejak tahun 1977 dalam membantu pemenuhan asupan gizi anak Indonesia guna menjadi generasi emas yang tangguh, adaptif, siap jadi kuat dan cerdas melalui produk berkualitas dan harga terjangkau.

"Hadirnya kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab vidoran sebagai brand 100% Indonesia untuk meningkatkan kesadaran para ibu akan pentingnya akses nutrisi yang tepat, yakni makanan gizi seimbang dan susu, stimulasi, serta pendidikan agar anak Indonesia siap menjadi generasi emas di tahun 2045," jelas Diana dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (21/8).

"Hal ini sejalan dengan visi misi vidoran, yakni memberikan kesetaraan kesempatan yang sama kepada seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan akses nutrisi yang tepat agar berhasil di dalam kehidupannya kelak," imbuhnya.



Melalui program ini, vidoran bekerja sama dengan para bidan Indonesia untuk mengedukasi pentingnya nutrisi selama kehamilan guna intervensi stunting sejak dini. Selain itu, program Dunia S.M.A.R.T vidoran Bekal Bergizi Generasi Emas juga mengajak para ibu Indonesia berbagi ide bekal bernutrisi bersama vidoran dengan total hadiah senilai Rp1 miliar.

"Dalam pelaksanaannya, vidoran telah mengedukasi lebih dari 6.000 ibu hamil di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya membantu pemerintah dalam intervensi stunting sejak dini. Selain itu, secara khusus program Dunia S.M.A.R.T vidoran Bekal Bergizi Generasi Emas juga berkolaborasi dengan bodrexin dan MY Baby KIDS untuk memberikan kesempatan bagi para anak Indonesia melatih kecerdasan, bakat, kreativitas dan rasa percaya diri di sekolah, sebagai bekal terwujudnya generasi emas anak Indonesia agar siap jadi kuat dan cerdas. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 30.000 siswa," tambah Diana.



Menyambut baik hadirnya program Dunia S.M.A.R.T vidoran Bekal Bergizi Generasi Emas tersebut, Brand Ambassador vidoran, Zaskia Sungkar, mengungkapkan asupan gizi yang cukup bagi anak dan ibu hamil adalah salah satu bekal penting untuk masa depan bangsa.

"Asupan gizi yang seimbang menjadi fondasi fundamental bagi tumbuh kembang anak agar berhasil di masa depan. Oleh karena itu, saya percayakan susu vidoran Xmart sebagai susu pertumbuhan yang tepat untuk melengkapi asupan gizi Ukkasya," ungkap Zaskia.



Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam mendukung Generasi Emas 2045, Aviaska selaku Managing Director Cosmetic, Consumer & Health Care Division menjelaskan, sebagai perusahaan 100% Indonesia, Tempo Scan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas guna mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

"Kami percaya bahwa membangun generasi sehat, cerdas, dan berkualitas adalah bagian dari kontribusi nyata kami bagi masa depan bangsa. Melalui vidoran, kami berupaya menyediakan kesetaraan kesempatan akses nutrisi yang sama bagi seluruh anak Indonesia agar dapat berhasil kelak. Komitmen ini kami jalankan secara konsisten melalui berbagai inovasi, produk berkualitas, dan program berkelanjutan," pungkas Aviaska. (Fal/E-1)