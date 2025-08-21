A- A+

Berikut Bahaya Sering Minum Teh(Freepik)

MINUM Teh adalah kegiatan mengonsumsi minuman hasil seduhan daun teh yang dikeringkan.

Teh merupakan salah satu minuman paling populer di dunia setelah air putih, dengan berbagai jenis seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, hingga teh herbal.

Berikut 12 Bahaya Sering Minum Teh

1. Mengganggu penyerapan zat besi

Tanin dalam teh bisa membuat tubuh sulit menyerap zat besi, berisiko anemia.

Baca juga : Pasar Konsumsi Teh di Indonesia Masih Menjanjikan

2. Meningkatkan risiko gangguan lambung

Asam dalam teh dapat memicu maag atau sakit perut.

3. Memicu dehidrasi ringan

Karena teh bersifat diuretik yang menjadi sering buang air kecil.

4. Meningkatkan kecemasan & gelisah

Kandungan kafein bisa memicu rasa cemas.

Baca juga : Masyarakat Teh Luncurkan Logo Jatayu Indonesia, Memajukan Produk Teh Dalam Negeri

5. Mengganggu kualitas tidur

Terutama jika diminum malam hari, bisa menyebabkan insomnia.

6. Menyebabkan gigi kuning

Teh mengandung zat pewarna alami yang menempel di email gigi.

7. Meningkatkan asam urat

Tonsumsi berlebihan bisa memicu nyeri sendi.

8. Menyebabkan sakit kepala

Kafein berlebih dapat memicu sakit kepala.

9. Memperparah osteoporosis

Konsumsi berlebihan bisa mengurangi kepadatan tulang karena gangguan penyerapan mineral.

10. Memicu jantung berdebar

Akibat kafein tinggi, terutama pada teh hitam dan teh hijau pekat.

11. Berisiko batu ginjal

Teh tinggi oksalat, bila berlebihan bisa memicu pembentukan batu ginjal.

12. Ketergantungan kafein

Tubuh bisa terbiasa dengan efek stimulan teh dan merasa lemas jika tidak minum.

Teh aman dan menyehatkan bila diminum secukupnya sebanyak 2 sampai 3 cangkir per hari. Namun, konsumsi berlebihan justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. (Z-4)