12 Bahaya Sering Minum Teh

MINUM Teh adalah kegiatan mengonsumsi minuman hasil seduhan daun teh yang dikeringkan.
Teh merupakan salah satu minuman paling populer di dunia setelah air putih, dengan berbagai jenis seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, hingga teh herbal.
Tanin dalam teh bisa membuat tubuh sulit menyerap zat besi, berisiko anemia.
Asam dalam teh dapat memicu maag atau sakit perut.
Karena teh bersifat diuretik yang menjadi sering buang air kecil.
Kandungan kafein bisa memicu rasa cemas.
Terutama jika diminum malam hari, bisa menyebabkan insomnia.
Teh mengandung zat pewarna alami yang menempel di email gigi.
Tonsumsi berlebihan bisa memicu nyeri sendi.
Kafein berlebih dapat memicu sakit kepala.
Konsumsi berlebihan bisa mengurangi kepadatan tulang karena gangguan penyerapan mineral.
Akibat kafein tinggi, terutama pada teh hitam dan teh hijau pekat.
Teh tinggi oksalat, bila berlebihan bisa memicu pembentukan batu ginjal.
Tubuh bisa terbiasa dengan efek stimulan teh dan merasa lemas jika tidak minum.
Teh aman dan menyehatkan bila diminum secukupnya sebanyak 2 sampai 3 cangkir per hari. Namun, konsumsi berlebihan justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. (Z-4)
Teh Gelas yang telah hampir dua dekade melayani konsumen Indonesia pecinta teh menilai pasar minuman teh di Indonesia masih sangat menjanjikan.
Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah kanker. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal, penting untuk mengonsumsinya dengan cara yang tepat.
Minum teh secara moderat dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan metabolisme dan memberi efek relaksasi.
Upacara minum teh tradisional Jepang, dikenal sebagai chanoyu atau sado, lebih dari sekadar menikmati teh hijau. Tradisi ini mencerminkan empat prinsip utama
Puan Maharani beserta rombongan delegasi DPR RI berkunjung ke kantor Deputies to People’s Congreseses atau parlemen Chengdu, Kamis (30/5/2024).
Logo ini tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi juga penanda penting bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli berasal dari perkebunan teh dalam negeri,
Ilmuwan menyebut dua cangkir teh tanpa gula sehari mengurangi risiko penyakit tersebut hingga 21%. Namun, jika gula atau pemanis ditambahkan, manfaatnya akan hilang
TEH Butong, yang diproduksi dari unit Bah Butong milik PTPN IV Regional II, tampil pada National Tea Competition (NTC) 2025 yang digelar oleh Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
SUB Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV menyebut capaian komoditas non core (bukan inti) teh dan karet meraih laba positif untuk pertama kali sejak 1996.
Selain memberikan rasa yang nikmat dan efek menenangkan, teh dapat menjadi sekutu alami bagi penderita diabetes.
