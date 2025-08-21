Balita Raya Meninggal karena Dipenuhi Cacing, Puan Minta Posyandu Lebih Proaktif

Ketua DPR RI Puan Maharani.(MI/SUSANTO)

KETUA DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing. Ia meminta posyandu, ketua RT/RW, serta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mendeteksi masalah kesehatan warganya agar tragedi serupa tidak terulang.

“Kami berharap tim posyandu di setiap desa dan kelurahan bisa lebih proaktif meninjau warganya. Begitu juga ketua RT dan RW harus aktif melaporkan bila ada warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan atau akses BPJS,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/8).

Menurut Puan, kasus ini menjadi evaluasi bersama karena masih ada masyarakat yang seharusnya mendapat program kesehatan dan sosial, namun belum terjangkau. “Kita harus proaktif mendorong agar hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebelumnya, Raya, seorang balita berusia tiga tahun di Sukabumi meninggal di RSUD Sekarwangi akibat cacingan akut. Kasus ini menuai perhatian publik karena korban berasal dari keluarga kurang mampu dan sempat terkendala biaya serta akses jaminan kesehatan.