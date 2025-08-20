Flona 2025 Jadi Ajang Wujudkan Jakarta yang Hijau dan Berdaya Saing

Ika FLATL mengikuti pameran Flora dan Fauna (Flona) 2025.(Ika FLATL)

Sebanyak 200 alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti lintas angkatan berkumpul dalam acara bertajuk Ngumpul Alumni FALTL Lintas Angkatan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang reuni, tetapi juga bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-80 RI, sekaligus mendukung penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2025, sebuah pameran tahunan bergengsi yang telah menjadi ikon kota Jakarta.

Acara dibuka dengan pawai meriah yang mengelilingi Lapangan Banteng, diiringi lantunan musik kebangsaan dan lagu daerah dari Marching Band Drum Corps Trisakti (DCT). Puncak atraksi berlangsung di tengah kolam air mancur dengan latar matahari terbenam, menciptakan suasana yang khidmat sekaligus penuh kebanggaan akan identitas bangsa.

Sejumlah tokoh penting turut hadir memberikan apresiasi, di antaranya Sekjen Ika Trisakti Lukman Sungkar, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Ika Trisakti Silmy Karim, Anggota DPD RI sekaligus Ketua Ika FALTL Aji Mirni Mawarni, Alumni FALTL 1989 sekaligus Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta M Fajar Sauri, Wakil Rektor III Universitas Trisakti Yoska Oktaviano, serta Dekan FALTL Silia Yuslim.

Dalam sambutannya, M Fajar Sauri menekankan bahwa kehadiran alumni dalam Flona 2025 merupakan bukti nyata kontribusi Trisakti terhadap pembangunan kota hijau, lestari, sekaligus mendukung kebanggaan Jakarta sebagai kota global. Ia menilai Flona bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga wahana untuk meneguhkan komitmen menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

"Flona merupakan kebanggaan DKI Jakarta dan menjadi salah satu acara rutin yang berhasil mengangkat potensi lokal maupun nasional, serta mendorong pengembangan lingkungan kota yang hijau dan lestari," ucap Fajar.

Sementara itu, Aji Mirni Mawarni menyoroti pentingnya forum ini sebagai ruang strategis, tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus berbagi gagasan mengenai pengembangan kawasan hijau dan inovasi teknologi lingkungan.

Melalui IKA FALTL, alumni Trisakti berkomitmen untuk terus mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim. Kiprah nyata para alumni telah terbukti memberikan kontribusi positif, baik dalam pembentukan ruang terbuka hijau maupun pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan yang inovatif.

Secara keseluruhan, Ngumpul Alumni FALTL Lintas Angkatan tidak hanya menjadi momen nostalgia, tetapi juga momentum kolektif untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kota Jakarta yang lebih hijau, lestari, dan berdaya saing global. (E-3)