Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Waspada Kanker Kolorektal Bisa Menyerang di Usia Muda, Berikut Penyebab dan Gejalanya 

Abi Rama
19/8/2025 22:15
Waspada Kanker Kolorektal Bisa Menyerang di Usia Muda, Berikut Penyebab dan Gejalanya 
Ilustrasi, Kanker kolorektal(freepik)

KANKER kolorektal adalah salah satu jenis kanker yang muncul pada usus besar (kolon) atau rektum, yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan. Penyakit ini termasuk salah satu kanker yang cukup sering ditemukan di dunia, baik pada pria maupun wanita.

Kanker kolorektal biasanya berawal dari pertumbuhan kecil yang disebut polip di dinding usus. Meskipun pada awalnya polip ini bersifat jinak, sebagian di antaranya bisa berkembang menjadi kanker seiring waktu.

Kanker kolorektal tergolong sebagai salah satu kanker yang cukup sering dijumpai. Meski kebanyakan menyerang kelompok usia lanjut, berdasarkan kutipan dari alodokter, dalam beberapa tahun terakhir kasus pada usia muda menunjukkan tren peningkatan.

Baca juga : Waspada Infeksi Usus Buntu Bisa Picu Kanker, ini Gejalanya

Lantas, bagaimana cara mengenali gejala dan menjegah penyakit ini? Simak dalam ulasan berikut. 

Penyebab Kanker kolorektal

Kanker kolorektal muncul ketika sel-sel di dalam usus besar atau rektum tumbuh secara tidak terkendali hingga membentuk tumor. Lama-kelamaan, tumor ini dapat berkembang lebih besar dan merusak jaringan sehat di sekitarnya.

Hingga saat ini, penyebab pasti dari pertumbuhan sel yang tidak normal tersebut belum sepenuhnya diketahui. 

Baca juga : Kanker Kolorektal Semakin Banyak Menyerang Generasi Muda, Ini Tanda-Tandanya

Namun, Risiko ini cenderung lebih tinggi pada orang yang berusia 50 tahun ke atas, mereka yang pernah mengalami kanker atau polip kolorektal, serta pada individu dengan riwayat keluarga yang memiliki penyakit serupa.

Selain itu, riwayat keluarga dengan kanker kolorektal atau kanker payudara pada usia di bawah 50 tahun juga menjadi faktor penting. 

Kondisi medis tertentu seperti radang usus (kolitis ulseratif atau penyakit Crohn), kelainan genetik seperti sindrom Lynch, diabetes, serta obesitas dapat semakin memperbesar peluang terkena penyakit ini.

Tak hanya itu, gaya hidup sehari-hari juga berperan besar. Pola makan rendah serat dan jarang mengonsumsi buah, kebiasaan kurang berolahraga, merokok, serta mengonsumsi alkohol secara berlebihan turut meningkatkan risiko. 

Tanda-tanda Kanker kolorektal

Kanker kolorektal umumnya baru menimbulkan gejala setelah sel kanker berkembang lebih lanjut. Gejala yang muncul dapat berbeda-beda, bergantung pada ukuran serta lokasi kanker. 

Beberapa tanda yang sering dialami penderita antara lain: 

  • Diare
  • Sembelit
  • Rasa buang air besar yang tidak tuntas 
  • Perdarahan pada rektum atau tinja berdarah. 

 
Selain itu, penderita juga dapat mengalami penurunan berat badan tanpa sebab jelas, nyeri atau kram perut, kembung, mual, muntah, tubuh mudah lelah, serta kehilangan energi.

Segera Konsultasikan ke Dokter

Pada tahap awal, kanker kolorektal kerap berkembang tanpa menimbulkan keluhan apa pun. Hal inilah yang membuat banyak orang baru menyadarinya ketika penyakit sudah memasuki fase lanjut. 

Untuk mencegah kondisi tersebut, pemeriksaan dini atau skrining menjadi langkah yang sangat penting, terutama bagi individu yang memiliki faktor risiko. 

Bagi mereka yang telah memasuki usia 45 tahun ke atas, dokter biasanya menyarankan pemeriksaan rutin secara berkala. 

Meski begitu, metode yang digunakan serta frekuensi pemeriksaan bisa berbeda pada tiap orang, sehingga sebaiknya ditentukan melalui konsultasi langsung dengan tenaga medis.

Sumber: Alodokter



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved