Dukung Inovasi Anak Bangsa, Baznas RI Luncurkan Beasiswa Riset 2025

Beasiswa Riset Baznas 2025.(Dok. Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI resmi meluncurkan Beasiswa Riset 2025 sebagai upaya mendukung inovasi anak bangsa dan memperkuat ekosistem riset nasional. Program ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan peneliti untuk melanjutkan riset strategis dengan dukungan zakat.

Beasiswa Riset merupakan bagian dari Beasiswa Pendidikan Tinggi Baznas yang bertujuan meningkatkan literasi, memperluas inovasi, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kebijakan.

Peluncuran digelar di Gedung Baznas RI, Jakarta (19/8). Hadir Ketua Baznas RI Noor Achmad; Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Ketua Komisi Disabilitas Nasional Dante Rigmalia; dan Pimpinan Baznas RI Bidang Penyaluran Saidah Sakwan.

Zakat untuk Pendidikan dan Riset

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menegaskan bahwa zakat berpotensi besar menopang pendidikan dan riset nasional.

“Kalau ada kekuatan dana yang besar untuk membiayai riset strategis, insya Allah akan lahir ilmuwan-ilmuwan besar,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan keterbatasan daya dukung saat ini. Dari ratusan ribu mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT, BAZNAS baru bisa membantu 36 ribu orang.

“Angka ini masih jauh dari kebutuhan yang ada,” jelasnya.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyambut baik program ini.

“Kami mengapresiasi perhatian Baznas terhadap riset mahasiswa. Ini sejalan dengan program BRIN, Degree by Research,” ungkapnya.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menegaskan bahwa beasiswa ini diarahkan untuk memperkuat peran peneliti muda sekaligus mendukung Asta Cita poin ke-4 dan ke-6.

“Beasiswa ini menyasar kebutuhan darurat peneliti muda: mahasiswa tingkat akhir, akademisi, dan praktisi. Sejak 2019, alumni Beasiswa Riset mencapai 1.104 orang,” tuturnya.

Pada 2025, Baznas menargetkan 230 penerima sarjana, 70 magister, 70 doktoral, serta 15 kelompok riset, dengan fokus pada bidang Zakat dan Filantropi Islam, STEM, kesehatan, dan disiplin ilmu strategis lainnya.

Dengan Beasiswa Riset 2025, Baznas RI meneguhkan komitmennya menjadikan zakat sebagai motor penggerak inovasi dan riset, demi lahirnya generasi ilmuwan yang mampu membangun peradaban bangsa.