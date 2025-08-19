Manfaat Kulit Pisang untuk Kecantikan

Ilustrasi.(freepik)

BUAH pisang menjadi salah satu buah yang mudah didapat dengan kandungan gizi yang banyak. Kulit pisang juga bisa menjadi andalan untuk meredakan iritasi, memudarkan noda, dan memberikan kilau alami yang cepat. Selama mencucinya dengan benar dan menggunakannya dengan penuh kesadaran, kulit pisang sehari-hari ini dapat menjadi alat kesehatan rahasia.

Sebuah studi tahun 2024 yang diterbitkan dalam Journal of Current Research in Food Science bahkan menyoroti sifat antioksidan dan antimikroba yang kuat dari kulit pisang, yang menegaskan apa yang telah diketahui oleh pengobatan tradisional selama bertahun-tahun: kulit pisang bukanlah limbah, melainkan sumber kesehatan.

Dikutip dari Times of India kulit pisang sedang menjadi tren. Sisa bahan dapur sederhana ini kembali ditemukan sebagai kiat perawatan kulit alami yang sangat efektif. Banyak orang yakin bahwa bagian dalam kulit pisang dapat menenangkan kulit yang iritasi, meredakan kemerahan, mengurangi bengkak, atau bahkan menambahkan kilau halus yang sehat.

Mungkin terdengar agak aneh pada awalnya, tetapi menggosok lembut bagian dalam kulit pisang matang yang lembut pada wajah selama beberapa menit sebenarnya dapat terasa menenangkan dan menyegarkan.

Kulit pisang mengandung antioksidan alami, vitamin C, dan lutein, yang semuanya bagus untuk kesehatan kulit. Beberapa orang bahkan mengatakan kulit pisang membantu mengatasi bekas jerawat ringan atau warna kulit yang tidak merata seiring waktu. Yang terbaik dari semuanya, kulit pisang sederhana, gratis, dan aman untuk sebagian besar jenis kulit. (H-4)