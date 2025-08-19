Al Waqiah Surat ke Berapa? Teks Arab, Latin, dan Artinya Ayat 1-96

(Youtube Yayasan Syekh Ali Jaber)

Surat Al Waqiah adalah surat ke-56 dalam Al-Qur'an, terletak di Juz 27, dan terdiri dari 96 ayat. Surat ini termasuk golongan Makkiyah dan memiliki keutamaan besar, seperti mendatangkan rezeki bagi yang rutin membacanya.

Berikut adalah teks lengkap ayat 1-96 dalam Arab, Latin, dan terjemahan bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman.

Keutamaan Surat Al Waqiah

Sebelum masuk ke teks ayat, penting untuk tahu bahwa Al Waqiah surat ke berapa ini dikenal sebagai surat yang membawa keberkahan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa membaca surat ini dapat melindungi dari kemiskinan. Oleh karena itu, banyak umat Islam mengamalkannya setiap malam.

Teks Lengkap Surat Al Waqiah Ayat 1-96

Berikut adalah teks Arab, transliterasi Latin, dan terjemahan ayat 1-96 dari Surat Al Waqiah:

Ayat 1-10

Arab:

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَٰثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾

Latin:

Idzā waqa‘atil-wāqi‘ah (1) Laisa liwaq‘atihā kādzibah (2) Khāfidatur rāfi‘ah (3) Idzā rujjatil-ardu rajjā (4) Wa bussatil-jibālu bassā (5) Fakānat habā’an mumbassā (6) Wa kuntum azwājan thalāthah (7) Fa ash-hābul-maimanati mā ash-hābul-maimanah (8) Wa ash-hābush-shimāli mā ash-hābush-shimāl (9) Was-sābiqūnas-sābiqūn (10)

Artinya:

1. Apabila terjadi hari kiamat,

2. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan kejadiannya,

3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),

4. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,

5. Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya,

6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan,

7. Dan kamu menjadi tiga golongan,

8. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu,

9. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu,

10. Dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga).

Ayat 11-20

Arab:

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَٰبِلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

Latin:

Ulā’ikal-muqarrabūn (11) Fī jannātin-na‘īm (12) Thullatum minal-awwalīn (13) Wa qalīlum minal-ākhirīn (14) ‘Alā sururim mawdūnah (15) Muttaki’īna ‘alaihā mutaqābilīn (16) Yatūfu ‘alaihim wildānum mukhalladūn (17) Bi akwābin wa abārīqa wa ka’sim mim ma‘īn (18) Lā yusadda‘ūna ‘anhā wa lā yunzifūn (19) Wa fākihatim mimmā yatakhayyarūn (20)

Artinya:

11. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

12. Berada dalam surga kenikmatan,

13. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

14. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian,

15. Berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata,

16. Mereka bersandar di atasnya berhadapan-hadapan,

17. Mereka dilayani oleh anak-anak muda yang tetap muda,

18. Dengan membawa gelas, cerek, dan cawan berisi minuman yang mengalir dari sumbernya,

19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

20. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.

Ayat 21-30

Arab:

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾

Latin:

Wa lahmi tayrim mimmā yashtahūn (21) Wa hūrun ‘īn (22) Ka amthālil-lu’lu’il-maknūn (23) Jazā’am bimā kānū ya‘malūn (24) Lā yasma‘ūna fīhā laghwan wa lā ta’thīmā (25) Illā qīlan salāman salāmā (26) Wa ash-hābul-yamīni mā ash-hābul-yamīn (27) Fī sidrim makhḍūd (28) Wa talḥim manḍūd (29) Wa zillim mamdūd (30)

Artinya:

21. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan,

22. Dan (ada pula) bidadari-bidadari yang bermata indah,

23. Seperti mutiara yang tersimpan baik,

24. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan,

25. Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,

26. Kecuali ucapan: "Salam, salam,"

27. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu,

28. Berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri,

29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

30. Dan naungan yang terbentang luas.

Ayat 31-40

Arab:

وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾

Latin:

Wa mā’im maskūb (31) Wa fākihatin kathīrah (32) Lā maqtū‘atin wa lā mamnū‘ah (33) Wa furushim marfū‘ah (34) Innā ansha’nāhunna inshā’ā (35) Faja‘alnāhunna abkārā (36) ‘Uruban atrābā (37) Li ash-hābil-yamīn (38) Thullatum minal-awwalīn (39) Wa thullatum minal-ākhirīn (40)

Artinya:

31. Dan air yang tercurah,

32. Dan buah-buahan yang banyak,

33. Yang tidak pernah habis dan tidak terlarang,

34. Dan kasur-kasur yang ditinggikan,

35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung,

36. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,

37. Penuh cinta lagi sebaya umurnya,

38. Untuk golongan kanan,

39. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

40. Dan segolongan besar dari orang-orang yang kemudian.

Ayat 41-50

Arab:

وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

Latin:

Wa ash-hābush-shimāli mā ash-hābush-shimāl (41) Fī samūmin wa hamīm (42) Wa zillim miy yahmūm (43) Lā bāridin wa lā karīm (44) Innahum kānū qabla dzālika mutrafīn (45) Wa kānū yusirrūna ‘alal-hinthil-‘azīm (46) Wa kānū yaqūlūna a idzā mitnā wa kunnā turāban wa ‘izāman a innā lamab‘ūthūn (47) Awa ābā’unal-awwalūn (48) Qul innal-awwalīna wal-ākhirīn (49) Lamajmū‘ūna ilā mīqāti yawmim ma‘lūm (50)

Artinya:

41. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu,

42. Berada dalam hawa panas dan air mendidih,

43. Dan naungan dari asap yang hitam,

44. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan,

45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah,

46. Dan mereka terus-menerus melakukan dosa besar,

47. Dan mereka berkata: "Apakah apabila kami telah mati dan menjadi tanah serta tulang-belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?"

48. "Dan apakah nenek moyang kami yang terdahulu (juga dibangkitkan)?"

49. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian,

50. Pasti akan dikumpulkan pada waktu yang ditentukan pada hari yang dikenal."

Ayat 51-60

Arab:

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

Latin:

Thumma innakum ayyuhad-dāllūnal-mukadzdzibūn (51) La ākilūna min shajarin min zaqqūm (52) Famāli’ūna minhāl-butūn (53) Fashāribūna ‘alaihi minal-hamīm (54) Fashāribūna shurba al-hīm (55) Hādzā nuzuluhum yawmad-dīn (56) Nahnu khalaqnākum falawlā tusaddiqūn (57) Afara’aytum mā tumnūn (58) A antum takhluqūnahū am nahnul-khāliqūn (59) Nahnu qaddarnā bainakumul-mawta wa mā nahnu bimasbūqīn (60)

Artinya:

51. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat dan mendustakan,

52. Benar-benar akan memakan pohon zaqqum,

53. Dan akan memenuhi perutmu dengannya,

54. Kemudian kamu akan meminum air yang sangat panas di atasnya,

55. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus,

56. Itulah hidangan mereka pada hari pembalasan,

57. Kamilah yang menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?

58. Maka apakah kamu perhatikan apa yang kamu pancarkan?

59. Kamukah yang menciptakannya, atau Kami yang menciptakan?

60. Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan Kami tidak akan dikalahkan.

Ayat 61-70

Arab:

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

Latin:

‘Alā an nubaddila amthālakum wa nunshi’akum fī mā lā ta‘lamūn (61) Walaqad ‘alimtumun-nash’atal-ūlā falawlā tadzakkarūn (62) Afara’aytum mā tahruthūn (63) A antum tazra‘ūnahū am nahnuz-zāri‘ūn (64) Law nashā’u laja‘alnāhu hutāman fazaltum tafakkahūn (65) Innā lamughramūn (66) Bal nahnu mahrumūn (67) Afara’aytumul-mā’al-ladzī tashrabūn (68) A antum anzaltumūhu minal-muzni am nahnul-munzilūn (69) Law nashā’u ja‘alnāhu ujājan falawlā tashkurūn (70)

Artinya:

61. Untuk menggantikan kamu dengan yang serupa dengan kamu dan menciptakan kamu kembali dalam keadaan yang kamu tidak ketahui,

62. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

63. Maka apakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam?

64. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?

65. Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan tanaman itu kering, maka jadilah kamu orang-orang yang mengeluh,

66. "Sesungguhnya kami rugi besar,"

67. "Bahkan kami tidak mendapat apa-apa."

68. Maka apakah kamu perhatikan air yang kamu minum?

69. Kamukah yang menurunkannya dari awan atau Kami yang menurunkan?

70. Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan air itu pahit, maka mengapa kamu tidak bersyukur?

Ayat 71-80

Arab:

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

Latin:

Afara’aytumun-nāral-latī tūrūn (71) A antum ansha’tum shajaratahā am nahnul-munshi’ūn (72) Nahnu ja‘alnāhā tadzkirotan wa matā‘al lil-muqwīn (73) Fasabbih bismi rabbikal-‘azīm (74) Falā uqsimu bimawāqi‘in-nujūm (75) Wa innahū laqasamul-law ta‘lamūna ‘azīm (76) Innahū laqur’ānun karīm (77) Fī kitābim maknūn (78) Lā yamassuhū illal-mutahharūn (79) Tanzīlum mir rabbil-‘ālamīn (80)

Artinya:

71. Maka apakah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan?

72. Kamukah yang menumbuhkan kayunya atau Kami yang menumbuhkan?

73. Kami jadikan itu sebagai peringatan dan bahan yang berguna bagi orang-orang yang di padang pasir,

74. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu Yang Mahaagung,

75. Maka Aku bersumpah dengan tempat-tempat terbitnya bintang-bintang,

76. Dan sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,

77. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang mulia,

78. Yang terdapat dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh),

79. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan,

80. Diturunkan dari Tuhan semesta alam.

Ayat 81-90

Arab:

أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩٠﴾

Latin:

Afabihādzal-hadīthi antum mudhinūn (81) Wa taj‘alūna rizqakum annakum tukadzdzibūn (82) Falawlā idzā balaghatil-hulqūm (83) Wa antum hīna’idzin tanzurūn (84) Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa lākin lā tubsirūn (85) Falawlā in kuntum ghaira madīnīn (86) Tarji‘ūnahā in kuntum sādiqīn (87) Fa ammā in kāna minal-muqarrabīn (88) Farawhun wa raihānun wa jannatu na‘īm (89) Wa ammā in kāna min ash-hābil-yamīn (90)

Artinya:

81. Maka apakah terhadap Al-Qur'an ini kamu berpaling?

82. Dan kamu menjadikan rezekimu untuk mendustakan(nya)?

83. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,

84. Dan kamu ketika itu melihat,

85. Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat,

86. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah),

87. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu orang-orang yang benar?

88. Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

89. Maka dia memperoleh ketenangan dan rezeki serta surga kenikmatan,

90. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.

Ayat 91-96

Arab:

فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

Latin:

Fasalāmun laka min ash-hābil-yamīn (91) Wa ammā in kāna minal-mukadzdzibīnad-dāllīn (92) Fanuzulum min hamīm (93) Wa tasliyatu jahīm (94) Inna hādzā lahuwa haqqul-yaqīn (95) Fasabbih bismi rabbikal-‘azīm (96)

Artinya:

91. Maka salam (kesejahteraan) bagimu dari golongan kanan,

92. Dan adapun jika dia termasuk orang-orang yang mendustakan dan sesat,

93. Maka dia akan mendapat hidangan air yang mendidih,

94. Dan dibakar dalam api neraka,

95. Sesungguhnya ini adalah kebenaran yang yakin,

96. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu Yang Mahaagung.

Cara Mengamalkan Surat Al Waqiah

Untuk mengamalkan Al Waqiah surat ke berapa ini, baca dengan tartil dan niat ikhlas. Waktu terbaik adalah setelah sholat atau sebelum tidur.

Gunakan Al-Qur'an dengan terjemahan untuk memahami makna ayat-ayatnya. Dengan rutin membaca, kamu bisa mendapatkan keberkahan, terutama dalam hal rezeki.

Tips Membaca Al Waqiah

Baca dengan tajwid yang benar untuk menghormati Al-Qur'an.

Pilih waktu yang tenang agar lebih khusyuk.

Pahami artinya untuk memperdalam hubungan spiritual.

Amalkan setiap hari untuk merasakan keutamaannya.

Kesimpulan

Al Waqiah surat ke berapa? Ini adalah surat ke-56 dalam Al-Qur'an dengan 96 ayat, terletak di Juz 27. Dengan teks Arab, Latin, dan artinya di atas, kamu bisa mempelajari dan mengamalkan surat ini dengan mudah.

Surat Al Waqiah mengingatkan kita akan hari kiamat dan pentingnya mempersiapkan diri dengan amal shalih. Mulailah amalkan sekarang!