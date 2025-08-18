Surat Yasin Lengkap: Arab, Latin, dan Terjemahan (Mudah Dibaca)

Ilustrasi.(Freepik)

Surat Yasin, sering disebut sebagai "jantung Al-Qur'an," adalah surat ke-36 dalam Al-Qur'an yang memiliki 83 ayat. Banyak umat Islam membaca yasin latin untuk memudahkan pemahaman, terutama bagi mereka yang belum fasih membaca teks Arab.

Di sini, kami sajikan Surat Yasin lengkap dengan teks Arab, transliterasi latin, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, cocok untuk semua umur.

Mengapa Membaca Surat Yasin?

Surat Yasin sering dibaca dalam berbagai kesempatan, seperti tahlilan, doa bersama, atau untuk menghibur hati. Membaca yasin latin membantu mereka yang ingin memahami makna ayat-ayat suci ini tanpa kesulitan. Surat ini berisi pelajaran tentang keimanan, hari kiamat, dan kekuasaan Allah. Dengan teks latin dan terjemahan, Anda bisa merenungi maknanya dengan lebih mendalam.

Baca juga : Surat Yasin Lengkap Ayat 1-83: Arab, Latin, dan Terjemahan Mudah Dipahami

Teks Surat Yasin Lengkap: Arab, Latin, dan Terjemahan

Berikut adalah teks lengkap Surat Yasin dari ayat 1 hingga 83, disusun dalam format yang rapi dan mudah dibaca. Anda bisa menggunakan yasin latin untuk membantu pelafalan dan memahami artinya.

Ayat 1-10

Arab: يٰسۤ ۝١

Latin: Yaa Siin

Terjemahan: Yaa Siin.

Arab: وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢

Latin: Wal Qur-aanil hakiim

Terjemahan: Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah.

Arab: اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣

Latin: Innaka laminal mursaliin

Terjemahan: Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul.

Arab: عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤

Latin: ‘Alaa shiraatim mustaqiim

Terjemahan: (Berada) di atas jalan yang lurus.

Arab: تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥

Latin: Tanziilal ‘aziizir rahiim

Terjemahan: Diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Arab: لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦

Latin: Litundzira qawmam maaa undzira aabaa-uhum fahum ghaafiluun

Terjemahan: Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyangnya belum diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

Arab: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

Latin: Laqad haqqal qawlu ‘alaaa aktsarihim fahum laa yu’minuun

Terjemahan: Sungguh, telah pasti berlaku ketetapan terhadap kebanyakan mereka, karena itu mereka tidak beriman.

Arab: اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨

Latin: Innaa ja’alnaa fiii a’naaqihim aghlaalan fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuun

Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka mereka tertunduk.

Arab: وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩

Latin: Waja’alnaa mim baini aydiihim saddan wa min khalfihim saddan fa-aghshaynaahum fahum laa yubshiruun

Terjemahan: Dan Kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Arab: وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠

Latin: Wasawaaa’un ‘alaihim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu’minuun

Terjemahan: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman.

Ayat 11-20

Arab: اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۝١١

Latin: Innamaa tundziru manit taba’adz dzikra wa khashiyar rahmaana bil ghaib

Terjemahan: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih meskipun dia tidak melihat-Nya.

Arab: اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۝١٢

Latin: Innaa nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qaddamuu wa aatsaarahum

Terjemahan: Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.

Arab: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۝١٣

Latin: Wadhrib lahum matsalan ash-haabal qaryah

Terjemahan: Dan buatlah perumpamaan bagi mereka tentang penduduk suatu negeri.

Arab: اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٤

Latin: Idz jaa-ahal mursaluun

Terjemahan: Ketika para utusan datang kepada mereka.

Arab: اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ۝١٥

Latin: Idz arsalnaa ilaihimuts naini fakadzdzabuuhumaa fa’azzaznaa bitsaalis

Terjemahan: Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang, tetapi mereka mendustakan keduanya, lalu Kami kuatkan dengan yang ketiga.

Arab: قَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝١٦

Latin: Qaaluu innaa ilaikum mursaluun

Terjemahan: Mereka berkata, “Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepadamu.”

Arab: قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۝١٧

Latin: Qaaluu maaa antum illaa basyarum mitslunaa

Terjemahan: Mereka menjawab, “Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami.”

Arab: وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى ۝١٨

Latin: Wajaa-a min aqshal madiinati rajulun yas’aa

Terjemahan: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas.

Arab: قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٩

Latin: Qaala yaa qawmit tabi’ul mursaliin

Terjemahan: Dia berkata, “Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu.”

Arab: اتَّبِعُوْا مَنْ لَا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٢٠

Latin: Ittabi’uu mal laa yas-alukum ajran wahum muhtaduun

Terjemahan: “Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat 21-30

Arab: وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۝٢١

Latin: Wamaa liya laa a’budul ladzii fatharanii

Terjemahan: Dan mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku?

Arab: اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝٢٢

Latin: Innamaa ilaahukumullaahul ladzii laa ilaaha illaa huwa

Terjemahan: Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia.

Arab: هَلْ اَجْزِيْٓ اِلَّا مَنْ فَطَرَنِيْ ۝٢٣

Latin: Hal ajziii illaa man fatharanii

Terjemahan: Apakah aku akan menyembah selain Dia yang telah menciptakanku?

Arab: اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۝٢٤

Latin: Inniii aamantu birabbikum fasma’uun

Terjemahan: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah aku.

Arab: قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۝٢٥

Latin: Qiilad khulil jannah

Terjemahan: Dikatakan (kepada dia), “Masuklah ke dalam surga.”

Arab: قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۝٢٦

Latin: Qaala yaa laita qawmii ya’lamuun

Terjemahan: Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.”

Arab: بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝٢٧

Latin: Bimaa ghafara lii rabbii waja’alnii minal mukramiin

Terjemahan: Tentang bagaimana Tuhanku telah mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Arab: وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ ۝٢٨

Latin: Wamaaa anzalnaa ‘alaa qawmihii mim ba’dihii min jundim minas samaaa-i

Terjemahan: Dan Kami tidak menurunkan pasukan dari langit kepada kaumnya setelah dia (wafat).

Arab: اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ۝٢٩

Latin: In kaanat illaa shaihatan waa hidatan fa-idzaa hum khaamiduun

Terjemahan: Tidak ada sesuatu pun melainkan satu teriakan, maka tiba-tiba mereka punah.

Arab: يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۝٣٠

Latin: Yaa hasratan ‘alal ‘ibaad

Terjemahan: Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu.

Ayat 31-40

Arab: اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ ۝٣١

Latin: Alam yaraw kam ahlaknaa qablahum minal quruun

Terjemahan: Tidakkah mereka melihat berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka?

Arab: اِنَّ كُلًّا لَّمَّا يَرْجِعُوْنَ اِلَيْنَا ۝٣٢

Latin: Inna kullan lammaa yarji’uuna ilainaa

Terjemahan: Sesungguhnya semua mereka akan kembali kepada Kami.

Arab: وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۝٣٣

Latin: Wa aayatun lahumul ardul maitah

Terjemahan: Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati.

Arab: اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ۝٣٤

Latin: Ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban

Terjemahan: Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian.

Arab: وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَاَعْنَابٍ ۝٣٥

Latin: Waja’alnaa fiihaa jannaatim min nakhiilin wa a’naab

Terjemahan: Dan Kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur.

Arab: سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا ۝٣٦

Latin: Subhaanal ladzii khalaqal azwaaja kullahaa

Terjemahan: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan.

Arab: وَاٰيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ ۝٣٧

Latin: Wa aayatun lahumul lail

Terjemahan: Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam.

Arab: وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۝٣٨

Latin: Wasy syamsu tajrii limustaqarril lahaa

Terjemahan: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya.

Arab: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ ۝٣٩

Latin: Wal qamara qaddarnaahu manaazila

Terjemahan: Dan bulan, Kami tentukan manzilah-manzilah baginya.

Arab: لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ۝٤٠

Latin: Lasy syamsu yambaghii lahaa an tudrikal qamara

Terjemahan: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan.

Ayat 41-50

Arab: وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝٤١

Latin: Wa aayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fil fulkil mash-huun

Terjemahan: Dan suatu tanda bagi mereka adalah bahwa Kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

Arab: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝٤٢

Latin: Wa khalaqnaa lahum mim mitslihii maa yarkabuun

Terjemahan: Dan Kami ciptakan untuk mereka yang serupa itu yang mereka kendarai.

Arab: وَاِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ ۝٤٣

Latin: Wa in nasya nughriqhum falaa shariikha lahum

Terjemahan: Dan jika Kami menghendaki, Kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka.

Arab: اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝٤٤

Latin: Illaa rahmatam minnaa wa mataa’an ilaa hiin

Terjemahan: Kecuali karena rahmat dari Kami dan untuk memberikan kenikmatan sampai waktu tertentu.

Arab: وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ ۝٤٥

Latin: Wa idzaa qiila lahumuttaquu maa baina aydiikum

Terjemahan: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Takutlah kamu kepada apa yang di hadapanmu.”

Arab: وَاٰيَةٌ مِّنَ الْاٰيٰتِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٤٦

Latin: Wa aayatum minal aayaati laa yu’minuun

Terjemahan: Dan tidak ada suatu tanda dari tanda-tanda Tuhan mereka yang datang kepada mereka, melainkan mereka berpaling darinya.

Arab: وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۝٤٧

Latin: Wa idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaah

Terjemahan: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Infakkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu.”

Arab: قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۝٤٨

Latin: Qaalal ladzina kafaruu lilladziina aamanuu

Terjemahan: Orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman.

Arab: وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ ۝٤٩

Latin: Wayaquuluuna mataa haadzal wa’d

Terjemahan: Dan mereka berkata, “Kapankah janji ini akan terjadi?”

Arab: مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً ۝٥٠

Latin: Maa yanzhuruuna illaa shaihatan waa hidah

Terjemahan: Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan.

Ayat 51-60

Arab: وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۝٥١

Latin: Wa nufikha fis suur fa idzaa hum minal ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun

Terjemahan: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kubur menuju Tuhan mereka.

Arab: قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۝٥٢

Latin: Qaaluu yaa wailanaa mam ba’atsanaa mim marqadinaa

Terjemahan: Mereka berkata, “Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?”

Arab: هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ ۝٥٣

Latin: Haadzaa maa wa’adar rahmaan

Terjemahan: Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih.

Arab: اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝٥٤

Latin: In kaanat illaa shaihatan waa hidatan fa-idzaa hum jamii’un ladainaa muhdharuun

Terjemahan: Tidak ada sesuatu pun melainkan satu teriakan, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan kepada Kami.

Arab: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۝٥٥

Latin: Fal yawma laa tuzhlamu nafsun syai-an

Terjemahan: Maka pada hari itu tidak seorang pun yang dizalimi.

Arab: وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۝٥٦

Latin: Wa ash-haabul jannati yawma fii syughulin faakihuun

Terjemahan: Dan penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan yang menyenangkan.

Arab: هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ۝٥٧

Latin: Hum wa azwaajuhum fii zhilaalin ‘alal araaa-iki muttaki-uun

Terjemahan: Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam naungan, bertelekan di atas dipan-dipan.

Arab: لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۝٥٨

Latin: Lahum fiihaa faakihatun walahum maa yadda’uun

Terjemahan: Bagi mereka di dalamnya ada buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan.

Arab: سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝٥٩

Latin: Salaamun qawlam mir rabbir rahiim

Terjemahan: (Kepada mereka dikatakan), “Salam,” sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

Arab: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٦٠

Latin: Wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun

Terjemahan: Dan (dikatakan), “Pisahkan dirimu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa.”

Ayat 61-70

Arab: اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۝٦١

Latin: Alam a’had ilaikum yaa baniii aadama allaa ta’budusy syaithaan

Terjemahan: Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak-anak Adam, agar kamu tidak menyembah setan?

Arab: اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦٢

Latin: Innahu lakum ‘aduwwum mubiin

Terjemahan: Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Arab: وَاَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦٣

Latin: Wa ani’buduunii haadzaa shiraatum mustaqiim

Terjemahan: Dan sembahlah Aku, inilah jalan yang lurus.

Arab: وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۝٦٤

Latin: Walaqad adhalla minkum jibillan katsiiran

Terjemahan: Dan sesungguhnya setan telah menyesatkan banyak di antara kamu.

Arab: اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝٦٥

Latin: Afalam takuunuu ta’qiluun

Terjemahan: Tidakkah kamu berpikir?

Arab: هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝٦٦

Latin: Haadzihii jahannamul latii kuntum tuu’aduun

Terjemahan: Inilah neraka Jahannam yang dahulu dijanjikan kepadamu.

Arab: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٦٧

Latin: Ishlawhaa yawma bimaa kuntum takfuruun

Terjemahan: Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena kamu dahulu kafir.

Arab: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ ۝٦٨

Latin: Al yawma nakhtimu ‘alaaa afwaahihim

Terjemahan: Pada hari ini Kami tutup mulut mereka.

Arab: وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ ۝٦٩

Latin: Watukallimunaaa aydiihim wa tasyhadu arjuluhum

Terjemahan: Dan tangan mereka akan berbicara kepada Kami, dan kaki mereka akan bersaksi.

Arab: وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ ۝٧٠

Latin: Walaw nasyaaa-u lathamastaa ‘alaaa a’yunihim

Terjemahan: Dan jika Kami menghendaki, pasti Kami hapuskan penglihatan mata mereka.

Ayat 71-83

Arab: اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا ۝٧١

Latin: Awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa ‘amilat aydinaa an’aaman

Terjemahan: Tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan untuk mereka ternak?

Arab: فَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ۝٧٢

Latin: Fadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya’kuluun

Terjemahan: Lalu Kami tundukkan ternak-ternak itu untuk mereka, sebagian menjadi tunggangan dan sebagian mereka makan.

Arab: وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۝٧٣

Latin: Walahum fiihaa manaafi’u wa masyaarib

Terjemahan: Dan bagi mereka pada ternak itu ada manfaat dan minuman.

Arab: وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً ۝٧٤

Latin: Wattakhadzuu min duunillaahi aalihatan

Terjemahan: Dan mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah.

Arab: لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۝٧٥

Latin: Laa yastathii’uuna nashrahum

Terjemahan: Mereka tidak mampu menolongnya.

Arab: وَلَا يُنْقِذُوْنَ ۝٧٦

Latin: Walaa yunqidzuun

Terjemahan: Dan tidak dapat menyelamatkan mereka.

Arab: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۝٧٧

Latin: Falaa yahzunka qawlahum

Terjemahan: Maka janganlah perkataan mereka membuatmu sedih.

Arab: اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۝٧٨

Latin: Awalam yaraw annaa khalaqnas samaawaati wal ardha

Terjemahan: Tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan langit dan bumi?

Arab: يَقُوْلُ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝٧٩

Latin: Yaquulu man yuhyil ‘izhaama wahiya ramiim

Terjemahan: Dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur?”

Arab: قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۝٨٠

Latin: Qul yuhyiihal ladziii ansha-aha awwala marrah

Terjemahan: Katakanlah, “Dia yang menciptakannya pada pertama kali akan menghidupkannya.”

Arab: اَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ ۝٨١

Latin: Alaisal ladzii khalaqas samaawaati wal ardha biqaadir

Terjemahan: Bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi mampu (melakukannya)?

Arab: اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝٨٢

Latin: Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an an yaquula lahuu kun fayakuun

Terjemahan: Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, “Jadilah!” maka jadilah ia.

Arab: فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ۝٨٣

Latin: Fasubhaanal ladzii biyadihii malakuutu kulli syai-in

Terjemahan: Maka Maha Suci Tuhan yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu.