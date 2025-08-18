Catat! Ini Waktu Terbaik untuk Makan Malam

Ilustrasi, makan malam(Freepik)

MAKAN malam seringkali disebut-sebut dapat menyebabkan tubuh gampang gemuk. Dengan asupan gizi yang seimbang makan malam bisa jadi kebutuhan penting dalam tubuh kita. Tetapi banyak orang yang belum mengetahui bagaimana jam makan malam terbaik yang aman untuk tubuh.

Banyak orang beranggapan makan malam tidak boleh lewat dari jam 8 malam. Namun menurut beberapa ahli makan malam yang ideal ialah 3 jam sebelum tidur.

Menurut Valter Longo, direktur Longevity Institute di University of Southern California, menghabiskan makan malam setidaknya tiga jam sebelum tidur, jika waktu tidur kita biasanya tengah malam, kita mempunyai batas waktu pukul 9 malam.

Pemilihan waktu ini dikarenakan tubuh memerlukan waktu setidaknya 3 jam untuk memproses makanan sebelum tidur. Apabila ingin tidur pukul 10 malam maka kita bisa makan malam dipukul 7 malam.

Makan mendekati jam tidur juga dapat memicu asam lambung atau GERD. Maka dari itu perlu diperhatikan juga jam makan yang memang tidak mendekati jam tidur.

Menurut ahli diet Alexis Surpan, RD., sangat penting untuk mengetahui apa yabg kita makan dan seberapa banyak porsinya. Itu dapat memengaruhi kinerja lambung apabila makanan yang akan dicerna terlalu banyak dan kurang sehat.

Tidur dengan keadaan kelaparan juga tidak bagus untuk kualitas tidur apabila aktivitas sebelumnya sangat padat dan membakar kalori yang cukup banyak.

Selain waktu ideal makan malam 3 jam sebelum tidur, adapun alternatif waktu idela lainnya yang bisa Anda terapkan.

1. Sebelum pukul 19.00

Makan malam sebelum pukul 19.00 membantu kita mengontrol nafsu makan karena tubuh masih belum dalam keadaan kelaparan.

Beberapa ahli gizi menjelaskan bahwa makan pada pukul 17.00 - 18.00 dapat membantu tubuh lebih banyak waktu dalam mengelola sistem pencernaan dan menyerap metabolisme makanan sebelum tidur.

2. Makan malam 4 - 5 jam setelah makan siang

Dengan rentang waktu tersebut membantu lambung untuk memproses makanan yang akan dicerna karena sudah menyelesaikan makanan sebelumnya sehingga lambung dapat beristirahat.

Apabila melanjutkan makan berat atau jumlah banyak dalam waktu yang cepat antara makan siang dan malam, lambung belum selesai mencerna makanan sebelumnya.

Kemudian, jam makan malam yang terlalu jauh akan menimbulkan rasa lapar yang berlebih, sehingga porsi makan nantinya akan tidak terkontrol.

Asupan makan malam yang ringan ataupun dengan gizi yang lengkap akan menambah nutrisi kita perharinya. Tentu tidak lupa diperhatikan jam makan malam kalian agar nutrisi yang terserap bisa dimaksimalkan oleh sistem pencernaan dan bermanfaat bagi tubuh.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka makan malam bukan lagi halangan untuk mendapat nutrisi terbaik.

