Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

14 Tips Mengatasi Hidung Tersumbat

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/8/2025 23:00
14 Tips Mengatasi Hidung Tersumbat
Berikut Tips Mengatasi Hidung Tersumbat(Freepik)

HIDUNG tersumbat adalah kondisi ketika saluran hidung mengalami penyempitan atau terhalang, sehingga aliran udara menjadi terganggu dan sulit bernapas melalui hidung.

Kondisi ini biasanya disebabkan oleh pembengkakan jaringan di dalam hidung, penumpukan lendir, atau iritasi.

Berikut 14 Tips Mengatasi Hidung Tersumbat

1. Hirup Uap Air Panas

Caranya, rebus air, tuang ke mangkuk, hirup uapnya dengan handuk menutupi kepala. Membantu melonggarkan lendir di saluran hidung.

Baca juga : 14 Tips Mengatasi Hidung Tersumbat

2. Mandi Air Hangat

Uap dari mandi hangat bisa melegakan hidung tersumbat dan membuat bernapas lebih nyaman.

3. Gunakan Semprotan Air Garam

Larutan saline membantu membersihkan lendir dan bakteri dari hidung.

4. Minum Banyak Air

Hidrasi cukup membuat lendir lebih encer dan mudah dikeluarkan.

Baca juga : Pilek Hilang 5 Menit? Ini Rahasianya!

5. Konsumsi Makanan Pedas

Cabai, bawang putih, atau jahe bisa membantu membuka saluran hidung sementara.

6. Gunakan Humidifier

Melembapkan udara di rumah membantu mencegah hidung kering dan tersumbat.

7. Pijat Area Hidung

Pijat perlahan di sekitar hidung dan sinus untuk meredakan tekanan dan membuka saluran.

8. Posisi Kepala Saat Tidur

Tidur dengan kepala lebih tinggi dapat membantu drainase lendir dan mencegah tersumbat.

9. Kompres Hangat

Tempelkan handuk hangat di area hidung dan sinus untuk melegakan penyumbatan.

10. Hindari Alergen

Jauhkan debu, bulu hewan, atau polusi yang bisa memicu hidung tersumbat.

11. Perbanyak Vitamin C

Buah-buahan seperti jeruk, stroberi, atau kiwi dapat memperkuat sistem imun.

12. Hindari Rokok dan Asap

Asap rokok memperparah iritasi dan pembengkakan pada saluran hidung.

13. Obat Dekongestan

Bisa berupa semprotan atau tablet, tapi sebaiknya digunakan tidak lebih dari 3 hari.

14. Berkumur dengan Air Garam

Membantu mengurangi infeksi dan peradangan di tenggorokan yang bisa memicu hidung tersumbat.

Jika hidung tersumbat berlangsung lebih dari 10 hari, disertai demam atau nyeri sinus parah, sebaiknya periksa ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi serius. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Tips Mengatasi Hidung Tersumbat

    14 Tips Mengatasi Hidung Tersumbat

    21/7/2025 23:00

    Kondisi ini membuat sulit bernapas melalui hidung dan sering kali disertai gejala lain seperti bersin, pilek, dan sakit kepala.

  • Ilustrasi Gambar Tentang Pilek Hilang 5 Menit? Ini Rahasianya!

    Pilek Hilang 5 Menit? Ini Rahasianya!

    12/5/2025 00:07

    Pilek hilang dalam 5 menit? Rahasia ampuh atasi hidung tersumbat & bersin-bersin dengan cepat! Tips jitu redakan pilek tanpa obat, langsung plong! Klik sekarang!

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved