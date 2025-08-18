A- A+

HIDUNG tersumbat adalah kondisi ketika saluran hidung mengalami penyempitan atau terhalang, sehingga aliran udara menjadi terganggu dan sulit bernapas melalui hidung.

Kondisi ini biasanya disebabkan oleh pembengkakan jaringan di dalam hidung, penumpukan lendir, atau iritasi.

Berikut 14 Tips Mengatasi Hidung Tersumbat

1. Hirup Uap Air Panas

Caranya, rebus air, tuang ke mangkuk, hirup uapnya dengan handuk menutupi kepala. Membantu melonggarkan lendir di saluran hidung.

2. Mandi Air Hangat

Uap dari mandi hangat bisa melegakan hidung tersumbat dan membuat bernapas lebih nyaman.

3. Gunakan Semprotan Air Garam

Larutan saline membantu membersihkan lendir dan bakteri dari hidung.

4. Minum Banyak Air

Hidrasi cukup membuat lendir lebih encer dan mudah dikeluarkan.

5. Konsumsi Makanan Pedas

Cabai, bawang putih, atau jahe bisa membantu membuka saluran hidung sementara.

6. Gunakan Humidifier

Melembapkan udara di rumah membantu mencegah hidung kering dan tersumbat.

7. Pijat Area Hidung

Pijat perlahan di sekitar hidung dan sinus untuk meredakan tekanan dan membuka saluran.

8. Posisi Kepala Saat Tidur

Tidur dengan kepala lebih tinggi dapat membantu drainase lendir dan mencegah tersumbat.

9. Kompres Hangat

Tempelkan handuk hangat di area hidung dan sinus untuk melegakan penyumbatan.

10. Hindari Alergen

Jauhkan debu, bulu hewan, atau polusi yang bisa memicu hidung tersumbat.

11. Perbanyak Vitamin C

Buah-buahan seperti jeruk, stroberi, atau kiwi dapat memperkuat sistem imun.

12. Hindari Rokok dan Asap

Asap rokok memperparah iritasi dan pembengkakan pada saluran hidung.

13. Obat Dekongestan

Bisa berupa semprotan atau tablet, tapi sebaiknya digunakan tidak lebih dari 3 hari.

14. Berkumur dengan Air Garam

Membantu mengurangi infeksi dan peradangan di tenggorokan yang bisa memicu hidung tersumbat.

Jika hidung tersumbat berlangsung lebih dari 10 hari, disertai demam atau nyeri sinus parah, sebaiknya periksa ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi serius. (Z-4)