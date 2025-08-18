14 Tips Mengatasi Hidung Tersumbat

Headline
HIDUNG tersumbat adalah kondisi ketika saluran hidung mengalami penyempitan atau terhalang, sehingga aliran udara menjadi terganggu dan sulit bernapas melalui hidung.
Kondisi ini biasanya disebabkan oleh pembengkakan jaringan di dalam hidung, penumpukan lendir, atau iritasi.
Caranya, rebus air, tuang ke mangkuk, hirup uapnya dengan handuk menutupi kepala. Membantu melonggarkan lendir di saluran hidung.
Uap dari mandi hangat bisa melegakan hidung tersumbat dan membuat bernapas lebih nyaman.
Larutan saline membantu membersihkan lendir dan bakteri dari hidung.
Hidrasi cukup membuat lendir lebih encer dan mudah dikeluarkan.
Cabai, bawang putih, atau jahe bisa membantu membuka saluran hidung sementara.
Melembapkan udara di rumah membantu mencegah hidung kering dan tersumbat.
Pijat perlahan di sekitar hidung dan sinus untuk meredakan tekanan dan membuka saluran.
Tidur dengan kepala lebih tinggi dapat membantu drainase lendir dan mencegah tersumbat.
Tempelkan handuk hangat di area hidung dan sinus untuk melegakan penyumbatan.
Jauhkan debu, bulu hewan, atau polusi yang bisa memicu hidung tersumbat.
Buah-buahan seperti jeruk, stroberi, atau kiwi dapat memperkuat sistem imun.
Asap rokok memperparah iritasi dan pembengkakan pada saluran hidung.
Bisa berupa semprotan atau tablet, tapi sebaiknya digunakan tidak lebih dari 3 hari.
Membantu mengurangi infeksi dan peradangan di tenggorokan yang bisa memicu hidung tersumbat.
Jika hidung tersumbat berlangsung lebih dari 10 hari, disertai demam atau nyeri sinus parah, sebaiknya periksa ke dokter untuk memastikan tidak ada infeksi serius. (Z-4)
Kondisi ini membuat sulit bernapas melalui hidung dan sering kali disertai gejala lain seperti bersin, pilek, dan sakit kepala.
