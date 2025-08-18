Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

18/8/2025 19:12
Askrindo Syariah Gelar Fun Race Gokart Bersama Mitra Bisnis dan Stakeholders
Kegiatan Fun Race Gokart yang diadakan Askrindo Syariah(MI/HO)

DALAM rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) menyelenggarakan olahraga bersama mitra bisnis dan stakeholders dengan menggelar Fun Race Gokart bertajuk Grand Prix Synergy, One Track One Vision di Trans Studio Mall Cibubur.

Kegiatan ini dihadiri seluruh jajaran Direksi Askrindo Syariah, peserta perwakilan 3 Kementerian, Bank Syariah Indonesia, PNM MPM, Bank BTN Syariah, Bank Muamalat Indonesia, KB Bank Bukopin Syariah, LPDB KUMKM Pegadaian Syariah, dan Mitra Strategis Lainnya. 

Direktur Utama Askrindo Syariah Kokok Alun Akbar, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan simbol sinergi dan kebersamaan yang menjadi pondasi hubungan perusahaan dengan para mitra strategis. 

"Grand Prix Synergy bukan sekadar turnamen olahraga, tetapi juga wujud nyata dari semangat kebersamaan, kecepatan dalam beradaptasi, dan kesamaan arah dalam mencapai visi. Kami percaya bahwa, kerja sama yang solid dan fokus pada tujuan akan membawa kita menuju kesuksesan bersama,” ungkapnya.

Turnamen gokart ini berlangsung dengan penuh antusiasme dan semangat sportivitas. Para peserta beradu kecepatan di lintasan dalam suasana yang meriah, mencerminkan semangat kemerdekaan dan nilai kebersamaan.

Acara ditutup dengan sesi ramah tamah serta penyerahan penghargaan kepada para pemenang turnamen. 

Melalui kegiatan ini, Askrindo Syariah berharap dapat terus mempererat silaturahmi, meningkatkan sinergi, serta memperkokoh kerja sama strategis dengan mitra bisnis dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
