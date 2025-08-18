Berkonsep Boneka Pertama di Dunia, Mukena Ini Raih Rekor Muri

Penyerahan rekor Muri kepada Kalla Label, produsen Laluna Doll Prayer Set sebagai Mukena Berkonsep Boneka Pertama di Dunia.(MI/HO)

PRODUK Laluna Doll Prayer Set meraih rekor Muri sebagai Mukena Berkonsep Boneka Pertama di Dunia.

Pencapaian tersebut menjadi momen bersejarah, tidak hanya bagi Kallia Label, brand fesyen muslimah produsen mukena itu, tetapi juga bagi perkembangan industri fashion muslimah global.

Laluna Doll Prayer Set merupakan inovasi mukena pertama di dunia yang mengusung konsep Doll Prayer Set, dengan pouch mukena berbentuk karakter boneka yang unik dan atraktif.

Produk ini menyasar generasi muda, khususnya Gen Z, yang menginginkan perpaduan antara fungsionalitas, gaya, dan identitas personal dalam produk ibadah.

Sejak pertama kali diluncurkan, Laluna telah mencatat respons luar biasa. Saat acara launching, produk ini habis terjual hanya dalam 1 menit dengan jumlah penonton live streaming mencapai lebih dari 1.800 pengguna, rekor tertinggi sepanjang sejarah Kallia Label.

“Pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen Kallia Label untuk terus menghadirkan inovasi dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih personal, modern, namun tetap sarat makna. Laluna hadir bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai simbol kreativitas muslimah Indonesia di kancah dunia,” ujar Owner Kallia Label, Julia Rifani dan Rikal Aryayuta Perdana .

Rekor Muri itu resmi dianugerahkan kepada Kallia Label pada acara Laluna World Record Celebration.

Acara tersebut menjadi penanda sejarah baru bagi brand sekaligus momentum perayaan bersama para pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan Kallia Label.

"Berdiri sejak 2020, Kallia Label telah berkembang pesat dengan berbagai inovasi yang menyasar muslimah modern, dan terus memperluas jangkauannya baik secara online maupun offline di berbagai kota besar Indonesia," ungkap Julia Rifani.

Kallia Label adalah brand fesyen muslimah yang berkomitmen menghadirkan mukena dengan desain elegan, nyaman, dan bernilai spiritual. (Z-1)