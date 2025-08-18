10 Manfaat Buah Kiwi bagi Kesehatan, Baik untuk Ibu Hamil

Headline
BUAH kiwi adalah buah tropis subtropis berbentuk oval dengan kulit cokelat tipis berbulu halus dan daging buah berwarna hijau cerah atau kuning keemasan dengan biji-biji kecil berwarna hitam yang bisa dimakan.
Nama ilmiahnya adalah Actinidia deliciosa, dan buah ini berasal dari Tiongkok, lalu dibudidayakan luas di Selandia Baru hingga dikenal dunia dengan nama kiwi yang diambil dari nama burung khas Selandia Baru.
Kiwi kaya akan vitamin C yang sangat tinggi, sehingga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi.
Mengandung serat tinggi dan enzim actinidin yang membantu memecah protein, sehingga memperlancar sistem pencernaan dan mencegah sembelit.
Kiwi mengandung kalium, serat, dan antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular.
Konsumsi kiwi sebelum tidur terbukti dapat memperbaiki kualitas tidur berkat kandungan serotonin dan antioksidan.
Vitamin C dan E dalam kiwi berperan dalam produksi kolagen, sehingga membantu menjaga elastisitas kulit dan mencegah penuaan dini.
Kalium dalam kiwi dapat membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, sehingga tekanan darah tetap stabil.
Kiwi mengandung lutein dan zeaxanthin, antioksidan penting yang membantu melindungi retina dari kerusakan akibat sinar UV dan mencegah degenerasi makula.
Kiwi kaya akan asam folat yang penting untuk perkembangan otak dan saraf janin, serta mencegah cacat tabung saraf pada bayi.
Rendah kalori namun tinggi serat, kiwi dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga cocok untuk diet.
Antioksidan dan vitamin C dalam kiwi memiliki efek antiinflamasi, membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan pemulihan tubuh.
Buah kiwi dikenal sebagai superfood karena kaya vitamin C, serat, antioksidan, serta rendah kalori, sehingga baik untuk imunitas, pencernaan, kesehatan jantung, kulit, dan mata. (Z-4)
Buah kiwi ini memiliki rasa manis asam yang segar dan sering dikonsumsi langsung, dijadikan jus, salad buah, atau campuran dessert.
Kiwi bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang, terutama yang sensitif terhadap lateks atau buah seperti pisang dan alpukat.
Buah kiwi kaya akan nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin K, vitamin E, serat, kalium, dan berbagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.
