On Progress artinya: Pengertian dan Cara Penggunaannya dalam Bahasa Indonesia

Arti on progress(Freepik)

PERNAH mendengar istilah on progress tapi bingung apa artinya? Tenang, artikel ini akan menjelaskan secara sederhana tentang on progress artinya, kapan digunakan, dan bagaimana cara memakainya dengan benar dalam percakapan atau tulisan sehari-hari.

Dalam bahasa Inggris, on progress berarti "sedang berlangsung" atau "dalam proses". Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan, proyek, atau tugas belum selesai, tetapi sedang dikerjakan. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menerjemahkannya sebagai "sedang dalam pengerjaan" atau "belum selesai".

Misalnya, jika seseorang bertanya, "Bagaimana status proyekmu?" Kamu bisa menjawab, "Masih on progress," yang artinya proyek tersebut masih dalam tahap pengerjaan.

Baca juga : On Progress Arti: Pengertian dan Penggunaan yang Benar

Kapan Kita Menggunakan Istilah On Progress?

Istilah on progress biasanya dipakai dalam situasi berikut:

Pekerjaan atau proyek: Ketika suatu tugas belum selesai, seperti "Pembangunan gedung masih on progress."

Ketika suatu tugas belum selesai, seperti "Pembangunan gedung masih on progress." Laporan status: Untuk memberi tahu bahwa sesuatu sedang dikerjakan, misalnya, "Laporan ini masih on progress, besok selesai."

Untuk memberi tahu bahwa sesuatu sedang dikerjakan, misalnya, "Laporan ini masih on progress, besok selesai." Percakapan informal: Kadang digunakan dalam obrolan santai untuk menunjukkan sesuatu belum rampung.

Penting untuk diingat, istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks informal atau semi-formal. Dalam situasi resmi, kamu bisa menggunakan frasa seperti "sedang dalam proses" untuk terdengar lebih profesional.

Contoh Penggunaan On Progress dalam Kalimat

Berikut adalah beberapa contoh kalimat menggunakan on progress agar kamu lebih paham:

Pembuatan aplikasi baru masih on progress, jadi belum bisa diuji coba. "Kapan tugasmu selesai?" "Masih on progress, mungkin minggu depan." Renovasi rumah sedang on progress, jadi kami belum bisa pindah.

Dari contoh di atas, terlihat bahwa on progress artinya menunjukkan sesuatu yang sedang berjalan dan belum mencapai tahap akhir.

Tips Menggunakan On Progress dengan Tepat

Agar penggunaan on progress terasa alami dan sesuai konteks, ikuti tips berikut:

Gunakan di konteks yang tepat: Pastikan istilah ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang memang sedang dikerjakan, bukan sekadar rencana.

Pastikan istilah ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang memang sedang dikerjakan, bukan sekadar rencana. Jangan terlalu formal: Hindari penggunaan di dokumen resmi, ganti dengan "sedang diproses" atau "dalam tahap pengerjaan".

Hindari penggunaan di dokumen resmi, ganti dengan "sedang diproses" atau "dalam tahap pengerjaan". Kombinasikan dengan penjelasan: Tambahkan detail, seperti kapan perkiraan selesai, agar informasinya lebih jelas.

Misalnya, daripada hanya bilang "Proyek ini on progress," kamu bisa bilang, "Proyek ini masih on progress dan diperkirakan selesai bulan depan."

Alternatif Kata untuk On Progress

Jika kamu ingin variasi atau terdengar lebih formal, berikut beberapa alternatif untuk on progress:

Sedang dalam proses

Belum selesai

Dalam tahap pengerjaan

Sedang dikerjakan

Pemilihan kata tergantung pada situasi dan audiens yang kamu hadapi.

Kesimpulan

Jadi, on progress artinya adalah "sedang berlangsung" atau "dalam proses". Istilah ini sangat berguna untuk menjelaskan status pekerjaan yang belum selesai. Dengan memahami kapan dan bagaimana menggunakannya, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih jelas dan efektif. Semoga artikel ini membantu kamu memahami on progress dan cara memakainya dalam kehidupan sehari-hari! (Z-10)