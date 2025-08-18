On Progress artinya: Pengertian dan Cara Penggunaannya dalam Bahasa Indonesia

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PERNAH mendengar istilah on progress tapi bingung apa artinya? Tenang, artikel ini akan menjelaskan secara sederhana tentang on progress artinya, kapan digunakan, dan bagaimana cara memakainya dengan benar dalam percakapan atau tulisan sehari-hari.
Dalam bahasa Inggris, on progress berarti "sedang berlangsung" atau "dalam proses". Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan, proyek, atau tugas belum selesai, tetapi sedang dikerjakan. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menerjemahkannya sebagai "sedang dalam pengerjaan" atau "belum selesai".
Misalnya, jika seseorang bertanya, "Bagaimana status proyekmu?" Kamu bisa menjawab, "Masih on progress," yang artinya proyek tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
Istilah on progress biasanya dipakai dalam situasi berikut:
Penting untuk diingat, istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks informal atau semi-formal. Dalam situasi resmi, kamu bisa menggunakan frasa seperti "sedang dalam proses" untuk terdengar lebih profesional.
Berikut adalah beberapa contoh kalimat menggunakan on progress agar kamu lebih paham:
Dari contoh di atas, terlihat bahwa on progress artinya menunjukkan sesuatu yang sedang berjalan dan belum mencapai tahap akhir.
Agar penggunaan on progress terasa alami dan sesuai konteks, ikuti tips berikut:
Misalnya, daripada hanya bilang "Proyek ini on progress," kamu bisa bilang, "Proyek ini masih on progress dan diperkirakan selesai bulan depan."
Jika kamu ingin variasi atau terdengar lebih formal, berikut beberapa alternatif untuk on progress:
Pemilihan kata tergantung pada situasi dan audiens yang kamu hadapi.
Jadi, on progress artinya adalah "sedang berlangsung" atau "dalam proses". Istilah ini sangat berguna untuk menjelaskan status pekerjaan yang belum selesai. Dengan memahami kapan dan bagaimana menggunakannya, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih jelas dan efektif. Semoga artikel ini membantu kamu memahami on progress dan cara memakainya dalam kehidupan sehari-hari! (Z-10)
On progress arti adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang sedang berlangsung. Pelajari makna, contoh, dan penggunaannya di sini!
On progress arti adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang sedang berlangsung. Pelajari makna, contoh, dan penggunaannya di sini!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved