On Progress Arti: Pengertian dan Penggunaan yang Benar

Ilustrasi.(freepik)

Istilah "on progress" sering kita dengar, tapi apa sebenarnya on progress arti? Di artikel ini, kita akan bahas makna, penggunaan, dan contohnya secara sederhana agar mudah dipahami.

Apa Itu On Progress?

On progress adalah frasa dari bahasa Inggris yang berarti "sedang dalam proses" atau "sedang berlangsung." Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang belum selesai tapi sedang dikerjakan. Misalnya, saat kamu mengerjakan tugas atau proyek, kamu bisa bilang itu "on progress."

Mengapa Orang Menggunakan Istilah On Progress?

Frasa ini populer karena singkat dan mudah dipahami. Banyak orang menggunakannya di dunia kerja, media sosial, atau percakapan sehari-hari untuk menyampaikan bahwa suatu pekerjaan sedang berjalan. On progress arti juga sering muncul di status proyek atau pembaruan tugas.

Contoh Penggunaan On Progress

Berikut beberapa contoh penggunaan frasa on progress dalam kalimat:

Pembangunan gedung sekolah sedang on progress dan akan selesai bulan depan.

dan akan selesai bulan depan. Tugas makalahku masih on progress , jadi belum bisa dikumpulkan hari ini.

, jadi belum bisa dikumpulkan hari ini. Proyek aplikasi baru kami sedang on progress dan sudah 70% selesai.

Perbedaan On Progress dan Istilah Lain

Kadang, orang bingung antara on progress dengan istilah seperti "ongoing" atau "in progress." Secara umum, ketiganya punya arti mirip, yaitu sesuatu yang sedang berlangsung. Namun, "on progress" lebih sering digunakan dalam konteks informal, sedangkan "in progress" lebih formal dan umum di dokumen resmi.

Kapan Harus Menggunakan On Progress?

Gunakan on progress saat kamu ingin menyampaikan bahwa sesuatu sedang dikerjakan secara santai atau dalam percakapan sehari-hari. Misalnya:

Di grup WhatsApp: "Guys, laporan kelompok kita masih on progress, ya!"

Di media sosial: "Renovasi rumahku masih on progress, doain cepet selesai!"

Tips Menggunakan On Progress dengan Benar

Agar penggunaan on progress tepat, perhatikan tips berikut:

Pastikan konteksnya jelas, misalnya sebutkan proyek atau tugas yang sedang berlangsung. Jangan gunakan di dokumen resmi kalau bisa pakai "in progress" untuk kesan profesional. Hindari penggunaan berulang agar tidak terkesan monoton.

Kesimpulan

On progress arti adalah istilah yang menunjukkan sesuatu sedang dalam proses pengerjaan. Frasa ini simpel, mudah dipahami, dan sering digunakan dalam berbagai situasi, baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dengan memahami makna dan cara penggunaannya, kamu bisa menggunakan on progress dengan lebih tepat dan natural.