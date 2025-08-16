On Progress Arti: Pengertian dan Penggunaan yang Benar

Headline
Istilah "on progress" sering kita dengar, tapi apa sebenarnya on progress arti? Di artikel ini, kita akan bahas makna, penggunaan, dan contohnya secara sederhana agar mudah dipahami.
On progress adalah frasa dari bahasa Inggris yang berarti "sedang dalam proses" atau "sedang berlangsung." Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang belum selesai tapi sedang dikerjakan. Misalnya, saat kamu mengerjakan tugas atau proyek, kamu bisa bilang itu "on progress."
Frasa ini populer karena singkat dan mudah dipahami. Banyak orang menggunakannya di dunia kerja, media sosial, atau percakapan sehari-hari untuk menyampaikan bahwa suatu pekerjaan sedang berjalan. On progress arti juga sering muncul di status proyek atau pembaruan tugas.
Berikut beberapa contoh penggunaan frasa on progress dalam kalimat:
Kadang, orang bingung antara on progress dengan istilah seperti "ongoing" atau "in progress." Secara umum, ketiganya punya arti mirip, yaitu sesuatu yang sedang berlangsung. Namun, "on progress" lebih sering digunakan dalam konteks informal, sedangkan "in progress" lebih formal dan umum di dokumen resmi.
Gunakan on progress saat kamu ingin menyampaikan bahwa sesuatu sedang dikerjakan secara santai atau dalam percakapan sehari-hari. Misalnya:
Agar penggunaan on progress tepat, perhatikan tips berikut:
On progress arti adalah istilah yang menunjukkan sesuatu sedang dalam proses pengerjaan. Frasa ini simpel, mudah dipahami, dan sering digunakan dalam berbagai situasi, baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dengan memahami makna dan cara penggunaannya, kamu bisa menggunakan on progress dengan lebih tepat dan natural.
