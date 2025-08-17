4 Manfaat Daun Suji, Pewarna Alami dengan Segudang Khasiat

Manfaat Daun Suji.(Freepik)

Daun suji (Dracaena angustifolia) selama ini dikenal sebagai pewarna hijau alami pada kue tradisional seperti klepon dan dadar gulung. Namun, di balik fungsinya yang sederhana, daun ini menyimpan khasiat besar bagi kesehatan.

Kaya akan flavonoid, alkaloid, saponin, dan klorofil, daun suji telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Jawa dan Bali, dan kini mulai dilirik dunia medis.

Berikut empat manfaat utama daun suji:

1. Menurunkan Kolesterol

Ekstrak daun suji terbukti mampu menekan kadar kolesterol jahat (LDL). Flavonoid dan antioksidan di dalamnya berperan mengatur metabolisme lemak. Studi awal menunjukkan konsumsi rutin rebusan daun suji menurunkan kolesterol secara signifikan pada hewan uji.

2. Meredakan Masalah Pernapasan

Secara tradisional, daun suji digunakan untuk mengatasi batuk, sesak, hingga asma ringan. Kandungan antiinflamasi dan ekspektoran membantu melegakan saluran pernapasan, bahkan berpotensi melawan bakteri penyebab pneumonia seperti Streptococcus pneumoniae.

3. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Flavonoid, saponin, dan vitamin C dalam daun suji bekerja sama memperkuat sistem imun serta melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Konsumsi rutin dipercaya mampu mencegah infeksi ringan dan mempercepat pemulihan.

4. Meredakan Nyeri Haid

Kandungan alkaloid dan senyawa antiinflamasi dalam daun ini membantu mengurangi kontraksi otot rahim berlebihan. Rebusan daun suji menjadi ramuan sederhana yang dipercaya meredakan nyeri dan kram menstruasi.

Pewarna Alami yang Menyehatkan

Selain khasiat medis, daun suji menghasilkan warna hijau pekat yang lebih kuat daripada pandan. Klorofilnya bersifat antioksidan, membantu regenerasi sel, sekaligus menjadi alternatif aman dibanding pewarna sintetis yang berisiko.

Meski tergolong aman, penggunaannya tetap perlu bijak. Diskusikan dengan tenaga medis jika sedang menjalani pengobatan tertentu.

Sebagai tanaman herbal lokal, daun suji berpotensi menjadi pilihan alami untuk gaya hidup sehat dan berkelanjutan, tidak hanya mewarnai dapur, tetapi juga mendukung dunia medis.