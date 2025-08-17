Ladies: Arti, Penggunaan, dan Perbedaan dengan Woman [Lengkap]

Headline
Mungkin kamu sering mendengar kata ladies dalam percakapan sehari-hari, iklan, atau media sosial. Tapi, apa sih sebenarnya arti kata ladies? Kapan sebaiknya digunakan, dan apa bedanya dengan kata woman? Artikel ini akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang mudah dipahami!
Kata ladies adalah bentuk jamak dari lady, yang berarti "wanita" dalam bahasa Inggris. Kata ini sering digunakan untuk menyebut sekelompok wanita dengan nada yang sopan, elegan, atau ramah. Misalnya, kamu mungkin mendengar seseorang berkata, "Ladies, silakan masuk!" di acara formal.
Menurut kamus, lady merujuk pada wanita yang dianggap memiliki sifat anggun, sopan, atau beradab. Jadi, ladies sering digunakan untuk menunjukkan rasa hormat atau keakraban.
Kata ladies biasanya dipakai dalam situasi tertentu, seperti:
Namun, penting untuk memperhatikan konteks. Menggunakan ladies di situasi yang salah bisa terdengar kuno atau tidak alami.
Walaupun ladies dan woman (atau women dalam bentuk jamak) sama-sama merujuk pada wanita, ada beberapa perbedaan penting:
Contoh:
Agar penggunaan kata ladies terdengar alami dan tidak ketinggalan zaman, ikuti tips berikut:
Kata ladies adalah cara sopan dan elegan untuk menyapa sekelompok wanita, tapi penggunaannya harus sesuai konteks agar tidak terdengar kuno. Dibandingkan dengan women, ladies memiliki nuansa yang lebih formal dan ramah. Dengan memahami arti dan cara penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan percaya diri!
