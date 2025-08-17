15 Contoh Gambar Bangun Datar, Ciri-ciri, Rumus Luas dan Keliling

Contoh bangun datar.(Dok. Freepik)

PERNAHKAH kamu melihat bentuk seperti lingkaran, persegi, atau segitiga di sekitarmu? Itu adalah bangun datar! Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Artikel ini akan membahas 15 contoh gambar bangun datar lengkap dengan ciri-ciri, rumus luas, dan rumus kelilingnya. Informasi ini mudah dipahami untuk pelajar SMP kelas 7-8. Yuk, simak!

Pengertian Bangun Datar

Bangun datar adalah bentuk geometri dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi. Contohnya adalah persegi, lingkaran, dan trapesium. Setiap bangun datar memiliki ciri-ciri, rumus luas, dan rumus keliling yang khas. Berikut adalah 15 contoh bangun datar yang sering dipelajari.

15 Contoh Bangun Datar dan Penjelasannya

1. Persegi

Ciri-Ciri: Memiliki 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku (90 derajat).

Rumus Luas: L = s × s (s = sisi)

Rumus Keliling: K = 4 × s

2. Persegi Panjang

Ciri-Ciri: Memiliki 2 pasang sisi sejajar dengan panjang berbeda, 4 sudut siku-siku.

Rumus Luas: L = p × l (p = panjang, l = lebar)

Rumus Keliling: K = 2 × (p + l)

3. Segitiga

Ciri-Ciri: Memiliki 3 sisi dan 3 sudut.

Rumus Luas: L = ½ × a × t (a = alas, t = tinggi)

Rumus Keliling: K = s1 + s2 + s3 (s1, s2, s3 = sisi-sisi segitiga)

4. Lingkaran

Ciri-Ciri: Tidak memiliki sudut, semua titik pada keliling berjarak sama dari pusat.

Rumus Luas: L = π × r² (r = jari-jari, π ≈ 3,14)

Rumus Keliling: K = 2 × π × r

5. Jajar Genjang

Ciri-Ciri: Memiliki 2 pasang sisi sejajar, sudut berhadapan sama besar.

Rumus Luas: L = a × t (a = alas, t = tinggi)

Rumus Keliling: K = 2 × (a + b) (a, b = sisi-sisi sejajar)

6. Trapesium

Ciri-Ciri: Memiliki sepasang sisi sejajar, sudut bervariasi.

Rumus Luas: L = ½ × (a + b) × t (a, b = sisi sejajar, t = tinggi)

Rumus Keliling: K = a + b + c + d (a, b, c, d = sisi-sisi)

7. Belah Ketupat

Ciri-Ciri: Memiliki 4 sisi sama panjang, diagonal berpotongan tegak lurus.

Rumus Luas: L = ½ × d1 × d2 (d1, d2 = diagonal)

Rumus Keliling: K = 4 × s (s = sisi)

8. Layang-Layang

Ciri-Ciri: Memiliki 2 pasang sisi sama panjang, diagonal berpotongan tegak lurus.

Rumus Luas: L = ½ × d1 × d2 (d1, d2 = diagonal)

Rumus Keliling: K = 2 × (a + b) (a, b = sisi-sisi berbeda)

9. Segi Lima (Pentagon)

Ciri-Ciri: Memiliki 5 sisi dan 5 sudut.

Rumus Luas: L = ¼ × √(5(5+2√5)) × s² (s = sisi)

Rumus Keliling: K = 5 × s

10. Segi Enam (Hexagon)

Ciri-Ciri: Memiliki 6 sisi dan 6 sudut.

Rumus Luas: L = (3√3 × s²) / 2 (s = sisi)

Rumus Keliling: K = 6 × s

11. Segi Tujuh (Heptagon)

Ciri-Ciri: Memiliki 7 sisi dan 7 sudut.

Rumus Luas: L = (7/4) × s² × cot(π/7) (s = sisi)

Rumus Keliling: K = 7 × s

12. Segi Delapan (Octagon)

Ciri-Ciri: Memiliki 8 sisi dan 8 sudut.

Rumus Luas: L = 2 × (1 + √2) × s² (s = sisi)

Rumus Keliling: K = 8 × s

13. Segi Sembilan (Nonagon)

Ciri-Ciri: Memiliki 9 sisi dan 9 sudut.

Rumus Luas: L = (9/4) × s² × cot(π/9) (s = sisi)

Rumus Keliling: K = 9 × s

14. Segi Sepuluh (Decagon)

Ciri-Ciri: Memiliki 10 sisi dan 10 sudut.

Rumus Luas: L = (5/2) × s² × √(5 + 2√5) (s = sisi)

Rumus Keliling: K = 10 × s

15. Elips

Ciri-Ciri: Bentuk oval, tidak memiliki sudut, memiliki sumbu mayor dan minor.

Rumus Luas: L = π × a × b (a = sumbu mayor, b = sumbu minor)

Rumus Keliling (aproksimasi): K ≈ π × [3(a + b) - √((3a + b)(a + 3b))]

Mengapa Penting Memahami Bangun Datar?

Memahami gambar bangun datar membantu kita menghitung luas dan keliling dalam kehidupan sehari-hari, seperti merancang ruangan, membuat pola kain, atau menghitung luas tanah. Dengan mengetahui ciri-ciri dan rumusnya, kamu bisa menyelesaikan soal matematika dengan lebih mudah!

Kesimpulan

Artikel ini telah menjelaskan 15 contoh gambar bangun datar, mulai dari persegi hingga elips, lengkap dengan ciri-ciri, rumus luas, dan rumus keliling. Informasi ini disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh pelajar SMP. Gunakan pengetahuan ini untuk belajar atau menyelesaikan tugas sekolahmu!