Latepost: Arti, Manfaat, dan Bedanya dengan Repost

Pernah dengar istilah latepost? Kalau kamu aktif di media sosial, pasti sering lihat tagar #latepost di Instagram, Twitter, atau platform lain. Tapi, apa sih sebenarnya latepost itu? Dan apa bedanya dengan repost? Yuk, simak penjelasan lengkapnya di artikel ini!
Latepost adalah istilah yang digunakan ketika seseorang mengunggah konten di media sosial setelah peristiwa atau momen itu terjadi. Misalnya, kamu pergi liburan minggu lalu, tapi baru mengunggah fotonya hari ini dengan tagar #latepost. Istilah ini berasal dari kata "late" (terlambat) dan "post" (unggahan), jadi secara harfiah artinya unggahan yang terlambat.
Contohnya, kamu menghadiri konser favoritmu bulan lalu, tapi baru sekarang punya waktu untuk membagikan foto atau videonya. Dengan menambahkan #latepost, kamu memberi tahu pengikutmu bahwa momen itu bukan terjadi hari ini.
Ada beberapa alasan kenapa seseorang membuat latepost di media sosial:
Dengan kata kunci #latepost, unggahanmu juga lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain yang mencari konten serupa.
Repost, di sisi lain, adalah ketika kamu mengunggah ulang konten yang sudah ada, baik milikmu sendiri maupun orang lain. Misalnya, kamu melihat postingan lucu di Instagram dan ingin membagikannya ke pengikutmu dengan kredit ke pembuat aslinya. Itu disebut repost.
Repost biasanya digunakan untuk:
Meski keduanya terdengar mirip, latepost dan repost punya perbedaan besar:
|Aspek
|Latepost
|Repost
|Waktu Unggah
|Mengunggah momen lama setelah kejadiannya
|Mengunggah ulang konten yang sudah ada
|Konten
|Konten asli milikmu
|Bisa milik orang lain atau milikmu sendiri
|Tujuan
|Berbagi momen yang tertunda
|Membagikan ulang untuk promosi atau inspirasi
|Tagar
|#latepost
|#repost
Agar latepost kamu menarik perhatian dan ramah SEO di media sosial, ikuti tips ini:
Latepost cocok digunakan saat kamu ingin berbagi momen berharga yang terlewat untuk diunggah tepat waktu. Misalnya, ulang tahun, liburan, atau acara spesial lainnya. Dengan latepost, kamu bisa tetap berbagi cerita tanpa terikat waktu.
Namun, jika kamu ingin mengunggah ulang konten untuk keperluan promosi atau berbagi inspirasi, repost adalah pilihan yang lebih tepat.
Latepost adalah cara seru untuk berbagi momen spesial meski sudah lewat waktunya, sementara repost lebih tentang membagikan ulang konten yang sudah ada. Dengan memahami perbedaan latepost dan repost, kamu bisa memaksimalkan strategi media sosialmu. Jangan lupa gunakan tagar #latepost untuk meningkatkan jangkauan unggahanmu!
