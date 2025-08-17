Memahami Both: Arti dan Penggunaan dalam Bahasa Inggris yang Mudah Dipahami

Ilustrasi(Dok ist)

KATA both sering muncul dalam bahasa Inggris, tapi apa sebenarnya artinya? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti kata both, cara menggunakannya, dan contoh kalimat sederhana yang bisa kamu pahami dengan mudah. Artikel ini dirancang untuk pemula, jadi mari kita mulai!

Apa Arti Kata Both?

Kata both dalam bahasa Inggris berarti "keduanya". Kata ini digunakan untuk merujuk pada dua orang, benda, atau kelompok secara bersamaan. Both membantu kita berbicara tentang dua hal sekaligus tanpa harus menyebutkan masing-masing secara terpisah.

Contoh sederhana:

Both Anna and Budi are students. (Keduanya, Anna dan Budi, adalah pelajar.)

Dengan menggunakan both, kalimat jadi lebih singkat dan jelas.

Kapan Menggunakan Both?

Both digunakan ketika kita ingin menekankan bahwa dua hal atau orang memiliki sifat, tindakan, atau keadaan yang sama. Kata ini biasanya dipakai dalam kalimat positif, tapi bisa juga digunakan dalam kalimat negatif. Berikut adalah beberapa aturan penggunaannya:

Both diikuti oleh dua subjek yang dihubungkan dengan "and".

diikuti oleh dua subjek yang dihubungkan dengan "and". Both biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama dalam kalimat.

biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama dalam kalimat. Both bisa digunakan dengan kata benda jamak (plural nouns).

Contoh Penggunaan Both dalam Kalimat

Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan both agar kamu lebih paham:

Both of my parents love to travel. (Keduanya, orang tua saya, suka bepergian.) I like both tea and coffee. (Saya suka keduanya, teh dan kopi.) Both students passed the exam. (Keduanya, siswa tersebut, lulus ujian.) We can watch both movies tonight. (Kita bisa menonton keduanya, film itu, malam ini.)

Struktur Kalimat dengan Both

Agar lebih jelas, berikut adalah pola umum penggunaan both dalam kalimat:

Both + subjek + kata kerja : Both girls are singing. (Keduanya, gadis itu, sedang bernyanyi.)

: girls are singing. (Keduanya, gadis itu, sedang bernyanyi.) Both of + subjek + kata kerja : Both of them are happy. (Keduanya senang.)

: them are happy. (Keduanya senang.) Both + kata benda: I bought both books. (Saya membeli keduanya, buku itu.)

Kesalahan Umum dalam Penggunaan Both

Meskipun both mudah digunakan, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi:

Jangan gunakan both untuk lebih dari dua hal. Contoh salah: Both Anna, Budi, and Cici are here. (Gunakan "all" untuk tiga atau lebih.)

untuk lebih dari dua hal. Contoh salah: Anna, Budi, and Cici are here. (Gunakan "all" untuk tiga atau lebih.) Hindari meletakkan both di posisi yang salah. Contoh salah: They both are coming. (Benar: Both of them are coming.)

Tips Belajar Penggunaan Both

Untuk menguasai penggunaan both, cobalah tips berikut:

Perhatikan contoh kalimat dalam buku atau film berbahasa Inggris.

Coba buat kalimat sendiri menggunakan both .

. Gunakan both dalam percakapan sehari-hari untuk membiasakan diri.

Kesimpulan

Kata both adalah alat yang berguna dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada dua hal sekaligus. Dengan memahami arti dan aturan penggunaannya, kamu bisa membuat kalimat yang lebih jelas dan efisien. Cobalah praktikkan both dalam percakapan atau tulisanmu, dan kamu akan semakin mahir!