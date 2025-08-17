Wamenkes Sebut Tenaga Medis dan Teknologi Kesehatan RI Siap Bersaing

Ilustrasi(Dok Mitra Keluarga Kelapa Gading)

MITRA Keluarga Kelapa Gading menorehkan babak baru sejarah kesehatan nasional dengan Grand Launching ROSA® (Robotic Orthopedic Surgical Assistant) by Zimmer Biomet, teknologi robotik bedah lutut dan panggul tercanggih yang berasal dari Amerika Serikat dan telah digunakan di pusat-pusat medis terkemuka dunia.

ROSA® memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, sehingga setiap tindakan dapat disesuaikan dengan kondisi anatomi unik masing-masing pasien, untuk hasil yang lebih optimal.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan kemerdekaan di bidang kesehatan berarti kemandirian dalam menyediakan layanan berkualitas tinggi di dalam negeri. Ia mengatakan ROSA® adalah bukti bahwa Indonesia mampu membawa teknologi medis terdepan ke tanah air.

"Tidak ada alasan lagi untuk mencari perawatan ortopedi ke luar negeri. Tenaga medis kita, fasilitas kita, dan teknologi kita semuanya sudah siap bersaing," kata Dante, melalui keterangannya, Minggu (17/8).

Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan Panggul dan Lutut Mitra Keluarga Kelapa Gading Andito Wibisono mengungkapkan peluncuran ini menjadi simbol bahwa kemerdekaan juga berarti kemandirian dalam teknologi kesehatan, bangsa Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada fasilitas medis luar negeri untuk mendapatkan layanan ortopedi berteknologi tinggi.

“Kalau dulu pasien harus terbang ke luar negeri untuk mendapatkan teknologi seperti ini, sekarang cukup datang ke Mitra Keluarga Kelapa Gading. Kita membuktikan, Indonesia bisa setara bahkan siap bersaing dengan fasilitas medis kelas dunia,” ujar Andito melalui keterangannya, Minggu (17/8).

CFO Mitra Keluarga Group Arina Yuli Roswiyati mengungkapkan ROSA® by Zimmer Biomet adalah langkah besar bagi Mitra Keluarga dan bagi Indonesia.

"Kami membawa teknologi bedah ortopedi tercanggih dari Amerika langsung ke Jakarta, bukan hanya untuk mengejar standar internasional, tapi untuk menciptakan standar baru di dalam negeri. Visi kami jelas: kesehatan berkualitas tinggi harus bisa diakses semua orang, tanpa harus keluar negeri dan tanpa beban biaya yang tidak masuk akal," katanya.

Arina mengungkapkan Mitra Keluarga Kelapa Gading memahami bahwa perjalanan menuju rumah sakit seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pasien yang datang dari luar kota. Ia mengatakan bersama Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), pihaknya menghadirkan armada antar-jemput yang dirancang untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang sejak pasien berangkat hingga kembali pulang.

"Layanan ini menjadi bentuk kepedulian kami agar pasien dan keluarganya dapat fokus pada proses penyembuhan, tanpa terbebani urusan transportasi. Bagi Mitra Keluarga, pasien bukan sekadar penerima layanan kesehatan mereka adalah keluarga yang harus kami sambut dan rawat sejak langkah pertama mereka menuju rumah sakit," katanya. (E-4)