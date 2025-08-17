Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

100 Nama Toko yang Bagus untuk Bisnis Anda: Unik dan Menarik!

Adang Iskandar, Redaktur Bahasa Media Indonesia
17/8/2025 15:00
100 Nama Toko yang Bagus untuk Bisnis Anda: Unik dan Menarik!
Ilustrasi(Freepik.com)

MENCARI nama toko yang bagus untuk bisnis Anda? Nama toko adalah langkah awal untuk menarik perhatian pelanggan. Nama yang unik, mudah diingat, dan mencerminkan identitas bisnis akan membantu Anda tampil beda. Di artikel ini, kami sajikan 100 ide nama toko yang bagus, cocok untuk berbagai jenis bisnis, mulai dari toko online, kafe, hingga butik. Yuk, temukan inspirasi nama yang pas!

Mengapa Memilih Nama Toko yang Bagus Penting?

Nama toko yang bagus bukan hanya sekadar label, tapi juga cerminan brand Anda. Nama yang tepat bisa:

  • Menarik perhatian pelanggan potensial.
  • Membuat toko Anda mudah diingat.
  • Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis Anda.
  • Memperkuat identitas brand di pasar.

Dengan memilih nama toko yang bagus, Anda sudah selangkah lebih maju untuk sukses. Berikut adalah daftar ide nama toko yang bisa Anda gunakan atau modifikasi sesuai kebutuhan.

100 Ide Nama Toko yang Bagus untuk Berbagai Bisnis

1. Nama Toko untuk Bisnis Fashion dan Aksesoris

Untuk toko pakaian, sepatu, atau aksesoris, pilih nama yang trendy dan elegan. Berikut beberapa ide:

  1. GlamVibe
  2. ChicAura
  3. TrendyTrove
  4. VogueNest
  5. StyleHaven
  6. FashionFlair
  7. ModishMart
  8. EleganCraze
  9. PoshPick
  10. GlitzGrove

2. Nama Toko untuk Kafe atau Kuliner

Untuk bisnis makanan dan minuman, nama toko yang bagus harus menggugah selera. Coba ide ini:

  1. KopiKeren
  2. RasaRame
  3. SedapSaji
  4. NgopiYuk
  5. WarungWangi
  6. ManisMeriah
  7. LezatLokal
  8. BiteBliss
  9. TasteTrove
  10. FoodieFiesta

3. Nama Toko untuk Toko Online Umum

Untuk toko online yang menjual berbagai produk, nama yang fleksibel dan modern sangat cocok:

  1. BelanjaBae
  2. ShopMudah
  3. KlikKeren
  4. TokoTren
  5. PasarPintar
  6. GoBelanja
  7. SmartSale
  8. EasyMart
  9. ShopZest
  10. TrendyToko

4. Nama Toko untuk Produk Kecantikan

Untuk bisnis kosmetik atau skincare, pilih nama yang menonjolkan keindahan:

  1. GlowGuru
  2. Beautify
  3. ShineStar
  4. RadiantRush
  5. FlawlessFind
  6. BeautyBloom
  7. LushLook
  8. GlamGlow
  9. PurePride
  10. ChicCharm

5. Nama Toko untuk Barang Kreatif atau Kerajinan

Untuk bisnis kerajinan tangan atau produk kreatif, pilih nama yang artsy:

  1. KreasiKita
  2. SeniSatu
  3. CraftCeria
  4. BuahTangan
  5. ArteUnik
  6. HandmadeHaven
  7. CreativeCove
  8. ArtisanAura
  9. MakerMuse
  10. CraftyCharm

6. Nama Toko untuk Teknologi dan Gadget

Untuk toko elektronik atau gadget, nama yang futuristik akan menarik perhatian:

  1. TechTren
  2. GadgetGila
  3. SmartSpark
  4. InovasiId
  5. DigitalDen
  6. TechTrove
  7. GizmoGlow
  8. FutureFind
  9. CircuitCity
  10. TechTide

7. Nama Toko untuk Anak-Anak dan Mainan

Untuk toko mainan atau produk anak, nama yang ceria dan ramah anak sangat cocok:

  1. MainanManis
  2. AnakCeria
  3. PlayPals
  4. KiddoKingdom
  5. ToyTrove
  6. FunFiesta
  7. HappyHaven
  8. GiggleGrove
  9. CheerfulChic
  10. KiddyKraze

8. Nama Toko untuk Olahraga dan Outdoor

Untuk toko perlengkapan olahraga, pilih nama yang energik:

  1. FitFreak
  2. SportySpunk
  3. ActiveAura
  4. GoVenture
  5. PeakPulse
  6. RushRun
  7. EnergyEdge
  8. TrailTrove
  9. FitFusion
  10. OutdoorOomph

9. Nama Toko untuk Buku dan Alat Tulis

Untuk toko buku atau stationery, nama yang intelektual dan menarik akan cocok:

  1. BacaBuku
  2. TintaTulis
  3. BookBuddies
  4. PagePulse
  5. WriteWave
  6. StorySpark
  7. ReadRealm
  8. PaperPride
  9. NovelNest
  10. ScribeSpot

10. Nama Toko untuk Bisnis Lain

Untuk bisnis lain yang lebih umum, berikut nama fleksibel yang tetap menarik:

  1. IdolaId
  2. PrimaPilihan
  3. TopToko
  4. BestBeli
  5. SuperShop
  6. PrimePick
  7. GreatGrove
  8. ChoiceChic
  9. StarStore
  10. MegaMart

Tips Memilih Nama Toko yang Bagus

Agar nama toko Anda sukses menarik pelanggan, perhatikan tips berikut:

  • Singkat dan Mudah Diingat: Pilih nama yang pendek, mudah diucapkan, dan tidak membingungkan.
  • Cerminkan Brand: Pastikan nama mencerminkan produk atau nilai bisnis Anda.
  • Cek Ketersediaan: Pastikan nama belum digunakan oleh bisnis lain dan tersedia untuk domain website.
  • Gunakan Kata yang Positif: Kata-kata seperti "cerah", "ceria", atau "prima" memberikan kesan positif.
  • Sesuaikan dengan Target Pasar: Pilih nama yang sesuai dengan audiens Anda, misalnya nama playful untuk toko anak-anak.

Kesimpulan

Memilih nama toko yang bagus adalah langkah penting untuk membangun brand yang kuat. Dari 100 ide nama toko di atas, Anda bisa memilih yang paling sesuai atau menggunakannya sebagai inspirasi untuk menciptakan nama unik. Pastikan nama yang Anda pilih mudah diingat, mencerminkan bisnis Anda, dan menarik bagi pelanggan. Mulai sekarang, buat toko Anda menonjol dengan nama yang tepat!



Editor : Indrastuti
