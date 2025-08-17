7 Model Potongan 2 Jari Rambut Pria Paling Trendy dan Stylish

Model potong rambut pria 2 jari.(Freepik)

POTONGAN 2 jari rambut menjadi salah satu gaya rambut pria yang populer karena kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Gaya ini, yang biasanya memiliki panjang sekitar 2 jari di bagian atas dengan sisi yang lebih pendek, cocok untuk berbagai bentuk wajah dan gaya hidup. Berikut adalah 7 model potongan 2 jari rambut yang bisa kamu coba untuk tampil keren dan modern.

1. Classic Two Finger Crop

Model ini adalah potongan 2 jari rambut klasik dengan bagian atas yang sedikit bertekstur dan sisi yang meruncing (tapered). Cocok untuk pria yang ingin tampilan rapi namun tetap stylish. Gaya ini mudah ditata dengan sedikit pomade untuk kilau alami.

2. Textured Two Finger Cut

Potongan ini menonjolkan tekstur di bagian atas dengan panjang 2 jari rambut. Sisi dan belakang dicukur pendek dengan teknik fade. Gunakan wax atau clay untuk menonjolkan tekstur dan memberikan kesan santai namun modern.

3. Side Part Two Finger

Gaya belah samping dengan panjang 2 jari rambut di bagian atas memberikan kesan elegan. Cocok untuk acara formal atau kantoran. Sisir rambut ke samping dengan sedikit gel untuk tampilan yang lebih rapi.

4. Undercut Two Finger

Potongan undercut dengan panjang 2 jari rambut di bagian atas dan sisi yang sangat pendek atau dicukur memberikan kontras yang menarik. Gaya ini cocok untuk pria yang suka tampilan berani dan edgy.

Tips Merawat Potongan 2 Jari Rambut

Gunakan sampo dan kondisioner berkualitas untuk menjaga kesehatan rambut.

Potong rambut setiap 3-4 minggu untuk mempertahankan bentuk.

Aplikasikan produk penata rambut seperti pomade atau wax untuk hasil maksimal.

5. Messy Two Finger Crop

Potongan ini memberikan kesan santai dengan 2 jari rambut yang ditata acak-acakan di bagian atas. Sisi tetap pendek untuk menjaga kerapian. Cocok untuk pria muda yang ingin tampil kasual.

6. Two Finger Pompadour

Potongan pompadour dengan panjang 2 jari rambut di bagian atas memberikan tampilan klasik namun modern. Bagian atas disisir ke belakang dengan volume, sementara sisi dan belakang dibuat pendek dengan fade atau taper.

7. Curly Two Finger Cut

Untuk pria dengan rambut ikal, potongan 2 jari rambut ini memungkinkan ikal alami tetap menonjol. Bagian sisi dibuat pendek untuk mempertegas tekstur ikal di bagian atas. Gunakan krim rambut untuk menjaga ikal tetap rapi.

Mengapa Memilih Potongan 2 Jari Rambut?

Potongan 2 jari rambut sangat serbaguna, mudah dirawat, dan cocok untuk berbagai kesempatan, mulai dari kasual hingga formal. Dengan variasi gaya seperti fade, undercut, atau tekstur, kamu bisa menyesuaikan potongan ini dengan kepribadian dan gaya hidupmu.

Coba salah satu dari 7 model potongan 2 jari rambut ini di tukang cukur langgananmu dan tampil lebih percaya diri! (Z-10)