100 Quotes :Time is Flying by So Fast" dan Artinya untuk Menginspirasi Hidup

WAKTU terasa berlalu begitu cepat, bukan? Ungkapan "time is flying by so fast" sering kita dengar saat menyadari betapa cepatnya hari-hari berlalu. Untuk menginspirasi dan mengingatkan kita akan pentingnya menghargai waktu, berikut adalah 100 kutipan tentang waktu yang berlalu cepat, lengkap dengan artinya. Kata-kata ini cocok untuk memotivasi dan merenungkan makna hidup!

Ketika kita sibuk dengan rutinitas, waktu seolah-olah berlari. Ungkapan "time is flying by so fast" menggambarkan betapa cepatnya momen berlalu. Kutipan-kutipan berikut akan membantu Anda menghargai setiap detik yang Anda miliki.

Berikut adalah daftar 100 quotes yang berhubungan dengan waktu yang berlalu cepat, disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan penjelasan singkat agar mudah dipahami.

"Time flies when you're having fun."

Artinya: Waktu terasa cepat berlalu saat kita menikmati sesuatu.

"The life you have led doesn't need to be the only life you have."

Artinya: Masa lalu bukanlah satu-satunya hidupmu; waktu memberi kesempatan untuk perubahan.

"Time is a created thing. To say 'I don't have time' is to say 'I don't want to.'"

Artinya: Waktu adalah ciptaan. Mengatakan "tidak punya waktu" sama dengan "tidak mau".

"Lost time is never found again."

Artinya: Waktu yang hilang tidak akan pernah kembali.

"Time is the most valuable thing a man can spend."

Artinya: Waktu adalah hal paling berharga yang bisa dihabiskan seseorang.

"The bad news is time flies. The good news is you're the pilot."

Artinya: Kabar buruknya, waktu berlalu cepat. Kabar baiknya, kamu yang mengendalikannya.

"Time waits for no one."

Artinya: Waktu tidak menunggu siapa pun.

"You may delay, but time will not."

Artinya: Kamu bisa menunda, tapi waktu tidak akan berhenti.

"Time is what we want most, but what we use worst."

Artinya: Waktu adalah yang paling kita inginkan, tapi sering kita gunakan dengan buruk.

"The future is something which everyone reaches at the rate of sixty minutes an hour."

Artinya: Masa depan datang dengan kecepatan enam puluh menit per jam untuk semua orang.

"Time is a storm in which we are all lost."

Artinya: Waktu seperti badai yang membuat kita tersesat.

"We must use time as a tool, not as a couch."

Artinya: Gunakan waktu sebagai alat, bukan tempat bersantai.

"Time is the longest distance between two places."

Artinya: Waktu adalah jarak terpanjang antara dua tempat.

"Time flies over us, but leaves its shadow behind."

Artinya: Waktu melaju di atas kita, tapi meninggalkan bayangannya.

"The present is a gift, and I just wanna be."

Artinya: Masa kini adalah hadiah, dan aku hanya ingin menikmatinya.

"Every second is of infinite value."

Artinya: Setiap detik memiliki nilai yang tak terbatas.

"Time is a dressmaker specializing in alterations."

Artinya: Waktu seperti penjahit yang spesialis dalam perubahan.

"The key is in not spending time, but in investing it."

Artinya: Kuncinya bukan menghabiskan waktu, tapi menginvestasikannya.

"Time is the school in which we learn."

Artinya: Waktu adalah sekolah tempat kita belajar.

"Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils."

Artinya: Waktu adalah guru hebat, tapi sayangnya ia "mengakhiri" semua muridnya.

"Don't let yesterday take up too much of today."

Artinya: Jangan biarkan kemarin mengambil terlalu banyak hari ini.

"Time is a river which sweeps me along."

Artinya: Waktu seperti sungai yang membawaku hanyut.

"Time is the coin of your life."

Artinya: Waktu adalah koin dalam hidupmu.

"Time flies, but memories last forever."

Artinya: Waktu berlalu, tapi kenangan abadi selamanya.

"The only reason for time is so that everything doesn't happen at once."

Artinya: Satu-satunya alasan adanya waktu adalah agar tidak semua terjadi sekaligus.

"Time is a gift, given to you."

Artinya: Waktu adalah hadiah yang diberikan kepadamu.

"Time is like money; the less we have of it to spare, the further we make it go."

Artinya: Waktu seperti uang; semakin sedikit yang kita miliki, semakin jauh kita memanfaatkannya.

"Time is a created illusion."

Artinya: Waktu adalah ilusi yang diciptakan.

"Time is the one thing we all have in common."

Artinya: Waktu adalah satu hal yang dimiliki semua orang.

"Time is a great healer, but a poor beautician."

Artinya: Waktu adalah penyembuh hebat, tapi perias yang buruk.

"Time is the fire in which we burn."

Artinya: Waktu adalah api tempat kita terbakar.

"Time is the only capital that any human being has."

Artinya: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki manusia.

"Time is a companion that goes with us on the journey."

Artinya: Waktu adalah teman yang menemani kita dalam perjalanan.

"Time is the most precious element of human existence."

Artinya: Waktu adalah elemen paling berharga dalam keberadaan manusia.

"The life so short, the craft so long to learn."

Artinya: Hidup begitu singkat, tapi keahlian membutuhkan waktu lama untuk dipelajari.

"Time is the wisest counselor of all."

Artinya: Waktu adalah penasihat paling bijaksana.

"Time is a great storyteller."

Artinya: Waktu adalah pencerita yang hebat.

"Time is the one thing we cannot get back."

Artinya: Waktu adalah satu hal yang tidak bisa kita ambil kembali.

"Time is the canvas on which you paint your life."

Artinya: Waktu adalah kanvas tempat kamu melukis hidupmu.

"Time is a river without banks."

Artinya: Waktu seperti sungai tanpa tepi.

"Time is the best medicine."

Artinya: Waktu adalah obat terbaik.

"Time is a thief that steals our moments."

Artinya: Waktu adalah pencuri yang mengambil momen kita.

"Time is a treasure that we often take for granted."

Artinya: Waktu adalah harta yang sering kita anggap remeh.

"Time is the only thing we can't borrow."

Artinya: Waktu adalah satu-satunya yang tidak bisa kita pinjam.

"Time is a currency you can only spend once."

Artinya: Waktu adalah mata uang yang hanya bisa dibelanjakan sekali.

"Time is a journey with no return ticket."

Artinya: Waktu adalah perjalanan tanpa tiket pulang.

"Time is a mirror reflecting our choices."

Artinya: Waktu adalah cermin yang mencerminkan pilihan kita.

"Time is a book with no final chapter."

Artinya: Waktu adalah buku tanpa bab terakhir.

"Time is a melody we can't replay."

Artinya: Waktu adalah melodi yang tidak bisa kita putar ulang.

"Time is a teacher that never stops teaching."

Artinya: Waktu adalah guru yang tidak pernah berhenti mengajar.

"Time is a river that flows only forward."

Artinya: Waktu adalah sungai yang hanya mengalir ke depan.

"Time is a clock with no hands."

Artinya: Waktu adalah jam tanpa jarum.

"Time is a gift we unwrap every day."

Artinya: Waktu adalah hadiah yang kita buka setiap hari.

"Time is a puzzle we are all trying to solve."

Artinya: Waktu adalah teka-teki yang kita semua coba pecahkan.

"Time is a race we cannot win."

Artinya: Waktu adalah perlombaan yang tidak bisa kita menangkan.

"Time is a song that never ends."

Artinya: Waktu adalah lagu yang tidak pernah berakhir.

"Time is a story we write every day."

Artinya: Waktu adalah cerita yang kita tulis setiap hari.

"Time is a dance we all must learn."

Artinya: Waktu adalah tarian yang harus kita pelajari.

"Time is a flame that burns quietly."

Artinya: Waktu adalah api yang membakar dengan tenang.

"Time is a path we walk only once."

Artinya: Waktu adalah jalan yang kita lalui hanya sekali.

"Time is a wave that carries us forward."

Artinya: Waktu adalah ombak yang membawa kita maju.

"Time is a memory we can't erase."

Artinya: Waktu adalah kenangan yang tidak bisa kita hapus.

"Time is a bridge between past and future."

Artinya: Waktu adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan.

"Time is a canvas we paint with our actions."

Artinya: Waktu adalah kanvas yang kita lukis dengan tindakan kita.

"Time is a dream we live every day."

Artinya: Waktu adalah mimpi yang kita jalani setiap hari.

"Time is a river with no end."

Artinya: Waktu adalah sungai tanpa ujung.

"Time is a book we read only once."

Artinya: Waktu adalah buku yang kita baca hanya sekali.

"Time is a teacher with no students."

Artinya: Waktu adalah guru tanpa murid.

"Time is a clock that never stops ticking."

Artinya: Waktu adalah jam yang tidak pernah berhenti berdetak.

"Time is a journey with no map."

Artinya: Waktu adalah perjalanan tanpa peta.

"Time is a gift we can't return."

Artinya: Waktu adalah hadiah yang tidak bisa dikembalikan.

"Time is a story with no ending."

Artinya: Waktu adalah cerita tanpa akhir.

"Time is a song we sing only once."

Artinya: Waktu adalah lagu yang kita nyanyikan hanya sekali.

"Time is a flame we can't extinguish."

Artinya: Waktu adalah api yang tidak bisa kita padamkan.

"Time is a river we can't stop."

Artinya: Waktu adalah sungai yang tidak bisa kita hentikan.

"Time is a mirror we can't look away from."

Artinya: Waktu adalah cermin yang tidak bisa kita hindari.

"Time is a puzzle with no solution."

Artinya: Waktu adalah teka-teki tanpa solusi.

"Time is a dance with no rhythm."

Artinya: Waktu adalah tarian tanpa irama.

"Time is a book with no pages."

Artinya: Waktu adalah buku tanpa halaman.

"Time is a journey with no destination."

Artinya: Waktu adalah perjalanan tanpa tujuan akhir.

"Time is a song with no chorus."

Artinya: Waktu adalah lagu tanpa reff.

"Time is a flame with no fuel."

Artinya: Waktu adalah api tanpa bahan bakar.

"Time is a river with no source."

Artinya: Waktu adalah sungai tanpa sumber.

"Time is a mirror with no reflection."

Artinya: Waktu adalah cermin tanpa bayangan.

"Time is a puzzle with no pieces."

Artinya: Waktu adalah teka-teki tanpa potongan.

"Time is a dance with no music."

Artinya: Waktu adalah tarian tanpa musik.

"Time is a book with no words."

Artinya: Waktu adalah buku tanpa kata-kata.

"Time is a journey with no guide."

Artinya: Waktu adalah perjalanan tanpa pemandu.

"Time is a song with no melody."

Artinya: Waktu adalah lagu tanpa melodi.

"Time is a flame with no spark."

Artinya: Waktu adalah api tanpa percikan.

"Time is a river with no flow."

Artinya: Waktu adalah sungai tanpa aliran.

"Time is a mirror with no image."

Artinya: Waktu adalah cermin tanpa gambar.

"Time is a puzzle with no answer."

Artinya: Waktu adalah teka-teki tanpa jawaban.

"Time is a dance with no steps."

Artinya: Waktu adalah tarian tanpa langkah.

"Time is a book with no story."

Artinya: Waktu adalah buku tanpa cerita.

"Time is a journey with no end."

Artinya: Waktu adalah perjalanan tanpa akhir.

"Time is a fleeting shadow we chase."

Artinya: Waktu adalah bayangan yang cepat berlalu yang kita kejar.

"Time is a whisper we barely hear."

Artinya: Waktu adalah bisikan yang hampir tidak kita dengar.

"Time is a spark that fades too soon."

Artinya: Waktu adalah percikan yang memudar terlalu cepat.