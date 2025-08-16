Behind Artinya Apa? Pengertian dan Penggunaan dalam Bahasa Inggris

Ilustrasi(Freepik.com)

KATA behind sering muncul dalam percakapan atau tulisan bahasa Inggris. Tapi, apa sebenarnya behind artinya? Dalam artikel ini, kita akan bahas makna kata ini, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Arti Kata Behind?

Dalam bahasa Inggris, behind artinya "di belakang" atau bisa juga merujuk pada sesuatu yang "tertinggal" tergantung konteksnya. Kata ini bisa digunakan sebagai kata depan (preposition), kata keterangan (adverb), atau bahkan dalam frasa tertentu. Berikut penjelasan lengkapnya:

Sebagai kata depan: Menunjukkan posisi di belakang sesuatu atau seseorang.

Menunjukkan posisi di belakang sesuatu atau seseorang. Sebagai kata keterangan: Menggambarkan lokasi atau keadaan tertinggal.

Menggambarkan lokasi atau keadaan tertinggal. Dalam frasa idiomatik: Memberikan makna kiasan, seperti ketinggalan dalam pekerjaan atau dukungan.

Penggunaan Behind sebagai Kata Depan

Ketika digunakan sebagai kata depan, behind artinya menunjukkan posisi di belakang suatu objek atau orang. Kata ini sering dipakai untuk menjelaskan lokasi fisik.

Contoh kalimat:

The cat is hiding behind the sofa. (Kucing itu bersembunyi di belakang sofa.)

She stood behind her brother during the photo session. (Dia berdiri di belakang kakaknya saat sesi foto.)

Penggunaan Behind sebagai Kata Keterangan

Sebagai kata keterangan, behind artinya bisa merujuk pada posisi atau keadaan tertinggal, baik secara fisik maupun non-fisik.

Contoh kalimat:

We’re running behind schedule. (Kita tertinggal dari jadwal.)

He left his bag behind. (Dia meninggalkan tasnya.)

Frasa Idiomatik dengan Behind

Kata behind juga sering muncul dalam ungkapan idiomatik yang memiliki makna kiasan. Berikut beberapa contoh populer:

Behind the scenes: Artinya sesuatu yang terjadi di balik layar atau tidak terlihat publik.

Artinya sesuatu yang terjadi di balik layar atau tidak terlihat publik. Get behind: Artinya mendukung sesuatu atau seseorang.

Artinya mendukung sesuatu atau seseorang. Fall behind: Artinya ketinggalan dalam pekerjaan, studi, atau kompetisi.

Contoh kalimat:

A lot of work happens behind the scenes to make the event successful. (Banyak pekerjaan dilakukan di balik layar untuk membuat acara sukses.)

We need to get behind this project to finish it on time. (Kita perlu mendukung proyek ini agar selesai tepat waktu.)

Mengapa Penting Memahami Behind Artinya?

Memahami arti dan penggunaan behind membantu kamu berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan lebih natural. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, film, lagu, hingga artikel berbahasa Inggris. Dengan menguasai penggunaannya, kamu bisa menyampaikan ide dengan lebih jelas dan tepat.

Tips Menggunakan Kata Behind dengan Benar

Agar tidak salah pakai, berikut beberapa tips sederhana:

Perhatikan konteks kalimat. Apakah kamu sedang bicara tentang posisi fisik atau kiasan? Gunakan behind dengan kata kerja yang tepat, seperti "hide behind" atau "fall behind". Hafalkan frasa idiomatik populer agar terdengar lebih fasih.

Kesimpulan

Jadi, behind artinya bisa beragam tergantung konteks, mulai dari "di belakang" hingga "tertinggal" atau bahkan makna kiasan dalam frasa idiomatik. Dengan memahami penggunaannya, kamu bisa lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Coba praktikkan contoh-contoh di atas dalam percakapanmu sehari-hari!