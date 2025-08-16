Behind Artinya Apa? Pengertian dan Penggunaan dalam Bahasa Inggris

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KATA behind sering muncul dalam percakapan atau tulisan bahasa Inggris. Tapi, apa sebenarnya behind artinya? Dalam artikel ini, kita akan bahas makna kata ini, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!
Dalam bahasa Inggris, behind artinya "di belakang" atau bisa juga merujuk pada sesuatu yang "tertinggal" tergantung konteksnya. Kata ini bisa digunakan sebagai kata depan (preposition), kata keterangan (adverb), atau bahkan dalam frasa tertentu. Berikut penjelasan lengkapnya:
Ketika digunakan sebagai kata depan, behind artinya menunjukkan posisi di belakang suatu objek atau orang. Kata ini sering dipakai untuk menjelaskan lokasi fisik.
Contoh kalimat:
Sebagai kata keterangan, behind artinya bisa merujuk pada posisi atau keadaan tertinggal, baik secara fisik maupun non-fisik.
Contoh kalimat:
Kata behind juga sering muncul dalam ungkapan idiomatik yang memiliki makna kiasan. Berikut beberapa contoh populer:
Contoh kalimat:
Memahami arti dan penggunaan behind membantu kamu berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan lebih natural. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, film, lagu, hingga artikel berbahasa Inggris. Dengan menguasai penggunaannya, kamu bisa menyampaikan ide dengan lebih jelas dan tepat.
Agar tidak salah pakai, berikut beberapa tips sederhana:
Jadi, behind artinya bisa beragam tergantung konteks, mulai dari "di belakang" hingga "tertinggal" atau bahkan makna kiasan dalam frasa idiomatik. Dengan memahami penggunaannya, kamu bisa lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Coba praktikkan contoh-contoh di atas dalam percakapanmu sehari-hari!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved