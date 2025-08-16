8 Contoh Bangun Ruang: Pengertian dan Sifatnya yang Wajib Kamu Tahu

Ilustrasi(Dok Pinterest)

PERNAHKAH kamu mendengar istilah bangun ruang? Dalam matematika, bangun ruang adalah objek tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ini bisa kamu temukan di sekitar, seperti kotak pensil, bola, atau bahkan tabung gas. Yuk, kita pelajari 8 contoh bangun ruang beserta sifat-sifatnya yang mudah dipahami!

Pengertian Bangun Ruang

Bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki volume atau isi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya punya panjang dan lebar, bangun ruang punya tinggi sehingga bisa menampung isi, seperti air atau benda lainnya. Contoh bangun ruang ada banyak, dan kita akan bahas delapan di antaranya!

8 Contoh Bangun Ruang dan Sifatnya

Berikut adalah 8 contoh bangun ruang yang sering muncul dalam pelajaran matematika, lengkap dengan ciri-ciri dan sifatnya.

Baca juga : 8 Contoh Bangun Ruang: Rumus dan Bagian-Bagiannya Lengkap

1. Kubus

Kubus adalah bangun ruang dengan enam sisi berbentuk persegi yang sama besar. Contohnya adalah dadu atau rubik.

Sifat Kubus:

Memiliki 6 sisi persegi yang sama luas.

Memiliki 12 rusuk yang sama panjang.

Memiliki 8 titik sudut.

2. Balok

Balok mirip kubus, tapi sisinya tidak sama besar. Contoh balok adalah kotak sepatu atau kardus.

Sifat Balok:

Memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang.

Memiliki 12 rusuk dengan panjang berbeda.

Memiliki 8 titik sudut.

3. Prisma Segitiga

Prisma segitiga adalah bangun ruang dengan dua sisi segitiga sebagai alas dan atap, serta tiga sisi persegi panjang. Contohnya adalah atap rumah kaca.

Sifat Prisma Segitiga:

Memiliki 5 sisi (2 segitiga, 3 persegi panjang).

Memiliki 9 rusuk.

Memiliki 6 titik sudut.

4. Prisma Segiempat

Prisma segiempat memiliki alas dan atap berbentuk segiempat, seperti persegi atau persegi panjang. Contohnya adalah kotak tisu.

Sifat Prisma Segiempat:

Memiliki 6 sisi (2 segiempat, 4 persegi panjang).

Memiliki 12 rusuk.

Memiliki 8 titik sudut.

5. Limas Segitiga

Limas segitiga punya alas segitiga dan sisi-sisi miring yang bertemu di satu titik puncak. Contohnya adalah piramida kecil.

Sifat Limas Segitiga:

Memiliki 4 sisi (1 segitiga, 3 segitiga miring).

Memiliki 6 rusuk.

Memiliki 4 titik sudut.

6. Limas Segiempat

Limas segiempat punya alas persegi dan empat sisi segitiga. Contohnya adalah piramida Mesir.

Sifat Limas Segiempat:

Memiliki 5 sisi (1 persegi, 4 segitiga).

Memiliki 8 rusuk.

Memiliki 5 titik sudut.

7. Tabung

Tabung adalah bangun ruang dengan dua lingkaran sebagai alas dan atap, serta satu sisi melengkung. Contohnya adalah kaleng minuman.

Sifat Tabung:

Memiliki 3 sisi (2 lingkaran, 1 sisi melengkung).

Memiliki 2 rusuk melengkung.

Tidak memiliki titik sudut.

8. Bola

Bola adalah bangun ruang yang seluruh permukaannya melengkung dan setiap titik di permukaan sama jauh dari pusat. Contohnya adalah bola sepak.

Sifat Bola:

Memiliki 1 sisi melengkung.

Tidak memiliki rusuk.

Tidak memiliki titik sudut.

Mengapa Mempelajari Bangun Ruang Penting?

Memahami bangun ruang membantu kita menghitung volume, seperti isi air dalam tabung atau kapasitas kotak. Selain itu, bangun ruang juga sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti desain bangunan atau kemasan produk.

Kesimpulan

Itulah 8 contoh bangun ruang yang umum dipelajari, mulai dari kubus, balok, hingga bola. Setiap bangun ruang punya sifat unik yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami bangun ruang dengan lebih mudah!