8 Contoh Bangun Ruang: Pengertian dan Sifatnya yang Wajib Kamu Tahu

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERNAHKAH kamu mendengar istilah bangun ruang? Dalam matematika, bangun ruang adalah objek tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ini bisa kamu temukan di sekitar, seperti kotak pensil, bola, atau bahkan tabung gas. Yuk, kita pelajari 8 contoh bangun ruang beserta sifat-sifatnya yang mudah dipahami!
Bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki volume atau isi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya punya panjang dan lebar, bangun ruang punya tinggi sehingga bisa menampung isi, seperti air atau benda lainnya. Contoh bangun ruang ada banyak, dan kita akan bahas delapan di antaranya!
Berikut adalah 8 contoh bangun ruang yang sering muncul dalam pelajaran matematika, lengkap dengan ciri-ciri dan sifatnya.
Kubus adalah bangun ruang dengan enam sisi berbentuk persegi yang sama besar. Contohnya adalah dadu atau rubik.
Balok mirip kubus, tapi sisinya tidak sama besar. Contoh balok adalah kotak sepatu atau kardus.
Prisma segitiga adalah bangun ruang dengan dua sisi segitiga sebagai alas dan atap, serta tiga sisi persegi panjang. Contohnya adalah atap rumah kaca.
Prisma segiempat memiliki alas dan atap berbentuk segiempat, seperti persegi atau persegi panjang. Contohnya adalah kotak tisu.
Limas segitiga punya alas segitiga dan sisi-sisi miring yang bertemu di satu titik puncak. Contohnya adalah piramida kecil.
Limas segiempat punya alas persegi dan empat sisi segitiga. Contohnya adalah piramida Mesir.
Tabung adalah bangun ruang dengan dua lingkaran sebagai alas dan atap, serta satu sisi melengkung. Contohnya adalah kaleng minuman.
Bola adalah bangun ruang yang seluruh permukaannya melengkung dan setiap titik di permukaan sama jauh dari pusat. Contohnya adalah bola sepak.
Memahami bangun ruang membantu kita menghitung volume, seperti isi air dalam tabung atau kapasitas kotak. Selain itu, bangun ruang juga sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti desain bangunan atau kemasan produk.
Itulah 8 contoh bangun ruang yang umum dipelajari, mulai dari kubus, balok, hingga bola. Setiap bangun ruang punya sifat unik yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami bangun ruang dengan lebih mudah!
