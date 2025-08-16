Reach Out Artinya Apa? Pahami Makna & Bedanya dengan Istilah Lain

Ilustrasi(Freepik.com)

APAKAH kamu pernah mendengar istilah reach out dan penasaran apa artinya? Dalam bahasa Inggris, reach out sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di dunia profesional atau komunikasi informal. Artikel ini akan menjelaskan reach out artinya, contoh penggunaannya, serta perbedaannya dengan istilah serupa seperti contact atau get in touch. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!

Apa Itu Reach Out? Arti dalam Bahasa Indonesia

Reach out artinya menghubungi atau menjangkau seseorang, biasanya untuk memulai komunikasi, meminta bantuan, atau menawarkan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini bisa diterjemahkan sebagai "menghubungi", "menjangkau", atau "mengulurkan tangan". Istilah ini sering digunakan dalam konteks yang ramah dan informal, misalnya saat ingin mengajak seseorang berbicara atau bekerja sama.

Contoh kalimat:

"I’ll reach out to Sarah to discuss the project." (Artinya: Saya akan menghubungi Sarah untuk membahas proyek.)

"Feel free to reach out if you need help!" (Artinya: Jangan ragu untuk menghubungi jika kamu butuh bantuan!)

Mengapa Reach Out Populer?

Istilah reach out populer karena terdengar lebih hangat dan personal dibandingkan kata seperti "contact" atau "call". Kata ini sering digunakan di media sosial, email profesional, atau komunikasi bisnis untuk menciptakan kesan ramah dan mudah didekati. Selain itu, reach out juga bisa digunakan dalam konteks emosional, seperti menawarkan dukungan kepada seseorang.

Contoh penggunaan emosional: "If you’re feeling down, reach out to a friend." (Artinya: Jika kamu sedang sedih, hubungi temanmu.)

Perbedaan Reach Out dengan Istilah Serupa

Meskipun reach out artinya mirip dengan beberapa istilah lain seperti contact, get in touch, atau reach, ada perbedaan dalam nuansa dan penggunaannya. Berikut penjelasannya:

1. Reach Out vs Contact

Contact berarti menghubungi seseorang melalui cara apa pun, seperti telepon, email, atau pesan. Kata ini bersifat netral dan formal, cocok untuk situasi resmi. Sementara itu, reach out memiliki nuansa yang lebih personal dan sering digunakan untuk memulai komunikasi yang lebih hangat atau kolaboratif.

Contoh:

Contact: "Please contact the customer service team for assistance." (Artinya: Silakan hubungi tim layanan pelanggan untuk bantuan.)

Reach out: "I’ll reach out to my colleague to get their feedback." (Artinya: Saya akan menghubungi rekan saya untuk mendapatkan masukan.)

2. Reach Out vs Get in Touch

Get in touch juga berarti menghubungi seseorang, tapi lebih menekankan pada menjalin atau mempertahankan komunikasi. Istilah ini sedikit lebih formal dibandingkan reach out, tapi tetap terasa ramah. Reach out lebih cocok untuk memulai komunikasi pertama kali.

Contoh:

Get in touch: "Let’s get in touch next week to finalize the plan." (Artinya: Mari kita hubungi minggu depan untuk menyelesaikan rencana.)

Reach out: "I decided to reach out to the new client today." (Artinya: Saya memutuskan untuk menghubungi klien baru hari ini.)

3. Reach Out vs Reach

Reach secara umum berarti mencapai sesuatu, baik secara fisik (misalnya meraih benda) maupun non-fisik (mencapai tujuan). Sementara reach out lebih spesifik, yaitu menjangkau seseorang untuk komunikasi atau dukungan. Kata reach tidak selalu melibatkan orang lain, sedangkan reach out selalu tentang interaksi.

Contoh:

Reach: "She reached her sales target this month." (Artinya: Dia mencapai target penjualannya bulan ini.)

Reach out: "I’ll reach out to the team to share the update." (Artinya: Saya akan menghubungi tim untuk berbagi pembaruan.)

Kapan Harus Menggunakan Reach Out?

Gunakan reach out saat kamu ingin terdengar ramah, kolaboratif, atau mendekati seseorang untuk pertama kalinya. Istilah ini sangat cocok untuk:

Menghubungi klien atau kolega baru.

Menawarkan bantuan atau dukungan.

Memulai percakapan di media sosial atau email.

Namun, hindari penggunaan reach out dalam situasi yang sangat formal, seperti komunikasi hukum atau dokumen resmi, karena istilah ini terdengar kurang formal.

Tips Menggunakan Reach Out dalam Komunikasi

Untuk memaksimalkan komunikasi dengan reach out, berikut beberapa tips:

Gunakan nada ramah: Pastikan pesanmu terdengar sopan dan mengundang. Contoh: "Hi, I’m reaching out to discuss a potential collaboration." Pilih saluran yang tepat: Sesuaikan apakah kamu akan menghubungi lewat email, telepon, atau media sosial. Jelaskan tujuan: Sebutkan alasan kamu menghubungi agar penerima paham konteksnya.

Kesimpulan

Reach out artinya menghubungi atau menjangkau seseorang dengan cara yang ramah dan personal. Berbeda dengan contact yang lebih formal atau get in touch yang lebih umum, reach out cocok untuk komunikasi yang hangat dan kolaboratif. Dengan memahami nuansa dan konteks penggunaannya, kamu bisa menggunakan istilah ini dengan tepat, baik dalam percakapan sehari-hari maupun komunikasi profesional.