Reach Out Artinya Apa? Pahami Makna & Bedanya dengan Istilah Lain

APAKAH kamu pernah mendengar istilah reach out dan penasaran apa artinya? Dalam bahasa Inggris, reach out sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di dunia profesional atau komunikasi informal. Artikel ini akan menjelaskan reach out artinya, contoh penggunaannya, serta perbedaannya dengan istilah serupa seperti contact atau get in touch. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!
Reach out artinya menghubungi atau menjangkau seseorang, biasanya untuk memulai komunikasi, meminta bantuan, atau menawarkan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini bisa diterjemahkan sebagai "menghubungi", "menjangkau", atau "mengulurkan tangan". Istilah ini sering digunakan dalam konteks yang ramah dan informal, misalnya saat ingin mengajak seseorang berbicara atau bekerja sama.
Contoh kalimat:
Istilah reach out populer karena terdengar lebih hangat dan personal dibandingkan kata seperti "contact" atau "call". Kata ini sering digunakan di media sosial, email profesional, atau komunikasi bisnis untuk menciptakan kesan ramah dan mudah didekati. Selain itu, reach out juga bisa digunakan dalam konteks emosional, seperti menawarkan dukungan kepada seseorang.
Contoh penggunaan emosional: "If you’re feeling down, reach out to a friend." (Artinya: Jika kamu sedang sedih, hubungi temanmu.)
Meskipun reach out artinya mirip dengan beberapa istilah lain seperti contact, get in touch, atau reach, ada perbedaan dalam nuansa dan penggunaannya. Berikut penjelasannya:
Contact berarti menghubungi seseorang melalui cara apa pun, seperti telepon, email, atau pesan. Kata ini bersifat netral dan formal, cocok untuk situasi resmi. Sementara itu, reach out memiliki nuansa yang lebih personal dan sering digunakan untuk memulai komunikasi yang lebih hangat atau kolaboratif.
Contoh:
Get in touch juga berarti menghubungi seseorang, tapi lebih menekankan pada menjalin atau mempertahankan komunikasi. Istilah ini sedikit lebih formal dibandingkan reach out, tapi tetap terasa ramah. Reach out lebih cocok untuk memulai komunikasi pertama kali.
Contoh:
Reach secara umum berarti mencapai sesuatu, baik secara fisik (misalnya meraih benda) maupun non-fisik (mencapai tujuan). Sementara reach out lebih spesifik, yaitu menjangkau seseorang untuk komunikasi atau dukungan. Kata reach tidak selalu melibatkan orang lain, sedangkan reach out selalu tentang interaksi.
Contoh:
Gunakan reach out saat kamu ingin terdengar ramah, kolaboratif, atau mendekati seseorang untuk pertama kalinya. Istilah ini sangat cocok untuk:
Namun, hindari penggunaan reach out dalam situasi yang sangat formal, seperti komunikasi hukum atau dokumen resmi, karena istilah ini terdengar kurang formal.
Untuk memaksimalkan komunikasi dengan reach out, berikut beberapa tips:
Reach out artinya menghubungi atau menjangkau seseorang dengan cara yang ramah dan personal. Berbeda dengan contact yang lebih formal atau get in touch yang lebih umum, reach out cocok untuk komunikasi yang hangat dan kolaboratif. Dengan memahami nuansa dan konteks penggunaannya, kamu bisa menggunakan istilah ini dengan tepat, baik dalam percakapan sehari-hari maupun komunikasi profesional.
