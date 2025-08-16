Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Apa Itu Sel? Pengertian dan Fakta Menarik tentang Sel untuk Pemula

Media Indonesia
16/8/2025 19:00
Apa Itu Sel? Pengertian dan Fakta Menarik tentang Sel untuk Pemula
Ilustrasi(Freepik.com)

PERNAHKAH kamu bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang memiliki peran sangat penting. Tanpa sel, tidak ada kehidupan! Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana apa itu sel, fungsinya, dan jenis-jenisnya. Yuk, simak penjelasannya!

Apakah yang Dimaksud dengan Sel?

Sel adalah unit dasar kehidupan dalam semua makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan bakteri. Bayangkan sel seperti batu bata kecil yang menyusun sebuah bangunan besar, yaitu tubuh makhluk hidup. Setiap sel bekerja untuk menjaga tubuh tetap hidup dan berfungsi dengan baik.

Menurut ilmu biologi, sel adalah struktur kecil yang berisi materi genetik, sitoplasma, dan membran sel. Sel inilah yang melakukan berbagai tugas, seperti menghasilkan energi, membuang limbah, dan membantu pertumbuhan.

Fungsi Utama Sel dalam Tubuh

Sel memiliki banyak fungsi penting. Berikut adalah beberapa fungsi utama sel yang perlu kamu ketahui:

  • Menghasilkan energi: Sel mengubah makanan menjadi energi agar tubuh bisa bergerak dan bekerja.
  • Menyimpan informasi: Sel menyimpan DNA, yaitu "petunjuk" untuk membangun tubuh dan menjalankan fungsinya.
  • Pertumbuhan dan perbaikan: Sel membantu tubuh tumbuh dan memperbaiki jaringan yang rusak, seperti saat luka sembuh.
  • Melawan penyakit: Beberapa sel, seperti sel darah putih, melindungi tubuh dari infeksi.

Jenis-Jenis Sel

Ada dua jenis sel utama yang perlu kamu pahami:

  1. Sel Prokariotik: Sel sederhana tanpa inti sel yang jelas. Contohnya adalah bakteri. Sel ini biasanya lebih kecil dan tidak terlalu rumit.
  2. Sel Eukariotik: Sel yang lebih kompleks dan memiliki inti sel. Sel ini ada pada manusia, hewan, dan tumbuhan.

Sel eukariotik sendiri terbagi lagi, misalnya sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak.

Fakta Menarik tentang Sel

Tahukah kamu? Berikut beberapa fakta keren tentang sel:

  • Satu tubuh manusia memiliki sekitar 37 triliun sel!
  • Sel terkecil adalah bakteri, sedangkan sel terbesar adalah telur burung unta.
  • Sel bisa "berkomunikasi" dengan sel lain untuk bekerja sama menjalankan fungsi tubuh.

Mengapa Penting Memahami Sel?

Memahami apakah yang dimaksud dengan sel membantu kita mengerti bagaimana tubuh bekerja. Pengetahuan tentang sel juga penting dalam dunia kesehatan, seperti untuk memahami penyakit atau mengembangkan obat baru. Jadi, sel bukan hanya sekadar "batu bata" kecil, tapi juga kunci kehidupan!



Editor : Indrastuti
