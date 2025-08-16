Apa Itu Acc? Daftar Singkatan Bahasa Inggris Populer di Media Sosial

Ilustrasi(Freepik.com)

PERNAH dengar istilah acc di media sosial tapi bingung artinya? Jangan khawatir! Di artikel ini, kita akan bahas apa itu acc dan singkatan Bahasa Inggris lainnya yang sering muncul di platform seperti Instagram, Twitter, atau TikTok. Dengan penjelasan sederhana, kamu akan langsung paham dan bisa ikut menggunakannya!

Apa Itu Acc? Arti dan Penggunaannya

Singkatan acc berasal dari kata Bahasa Inggris account, yang artinya akun. Di media sosial, acc sering digunakan untuk merujuk pada akun seseorang, seperti akun Instagram, Twitter, atau platform lainnya. Misalnya, kalau seseorang bilang, "Follow acc aku ya!" artinya mereka meminta kamu untuk mengikuti akun media sosial mereka.

Contoh penggunaan:

"Acc IG kamu apa?" (Artinya: Akun Instagram kamu apa?)

"Ini acc baru aku!" (Artinya: Ini akun baru aku!)

Singkatan Bahasa Inggris Lain yang Populer di Media Sosial

Selain acc, ada banyak singkatan lain yang sering dipakai di media sosial. Berikut beberapa yang paling umum:

1. LOL - Laughing Out Loud

LOL artinya tertawa keras atau ngakak. Biasanya digunakan saat seseorang menemukan sesuatu yang lucu. Contoh: "LOL, meme ini kocak banget!"

2. DM - Direct Message

DM adalah pesan langsung yang dikirim secara pribadi di media sosial. Contoh: "DM aku kalau mau ikut event ini!"

3. FYI - For Your Information

FYI berarti "untuk informasi kamu" atau sekadar memberi tahu. Contoh: "FYI, besok ada diskon besar di toko itu."

4. TBH - To Be Honest

TBH artinya jujur atau sejujurnya. Biasanya digunakan untuk menyampaikan pendapat. Contoh: "TBH, aku lebih suka yang versi lama."

5. ASAP - As Soon As Possible

ASAP berarti secepat mungkin. Contoh: "Balas chat ini ASAP, penting!"

Mengapa Singkatan Ini Populer di Media Sosial?

Singkatan seperti acc, LOL, atau DM populer karena praktis dan cepat ditulis. Di dunia media sosial yang serba cepat, orang ingin menyampaikan pesan secara singkat tapi tetap keren. Selain itu, singkatan ini membuat percakapan terasa lebih santai dan akrab.

Cara Menggunakan Singkatan dengan Tepat

Supaya tidak salah pakai, berikut tips menggunakan singkatan seperti acc:

Pahami konteksnya. Jangan gunakan singkatan di situasi formal, seperti email kerja.

Pastikan teman chat kamu juga paham artinya, biar tidak bingung.

Jangan berlebihan. Terlalu banyak singkatan bisa bikin pesan sulit dipahami.

Kesimpulan

Sekarang kamu sudah tahu apa itu acc dan singkatan Bahasa Inggris lainnya yang sering dipakai di media sosial. Mulai dari acc yang berarti akun, sampai LOL, DM, dan FYI, singkatan ini bikin komunikasi di media sosial lebih seru dan efisien. Jadi, mulai gunakan singkatan ini di chat atau postingan kamu, tapi tetap bijak, ya!