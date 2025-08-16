Tata Cara Salat 5 Waktu Lengkap dengan Bacaan untuk Pemula

ilustrasi(freepik)

SALAT 5 waktu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim, dilakukan lima kali sehari: Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Panduan ini menjelaskan tata cara salat 5 waktu dengan bacaan lengkap, termasuk takbiratul ihram, Al-Fatihah, surah pendek, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir. Ditulis sederhana untuk pemula.

Pengertian Salat 5 Waktu

Salat 5 waktu adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 103:

Arab: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Latin: Fa izaa qadhaitumus salaata fazkurullaaha qiyaaman wa qu'oodan wa 'alaa junoobikum; fa izaatma'nantum fa aqeemus salaah; innas salaata kaanat 'alal mu'mineena kitaaban mawqootaa Terjemahan: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits shahih:

Arab: بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ Latin: Buniyal islaamu 'alaa khamsin: syahaadati an laa ilaaha illallaahu wa anna Muhammadan rasuulullaahi, wa iqaamis salaati, wa iitaa'iz zakaati, wa sawmi ramadhaana, wa hajjil bayti Terjemahan: "Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Waktu Salat 5 Waktu

Berikut waktu pelaksanaan salat 5 waktu:

Subuh: Dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit.

Dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Zuhur: Dari tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya.

Dari tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Asar: Dari akhir waktu Zuhur hingga matahari mulai menguning.

Dari akhir waktu Zuhur hingga matahari mulai menguning. Maghrib: Dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di langit.

Dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di langit. Isya: Dari akhir waktu Maghrib hingga tengah malam atau menjelang fajar.

Tata Cara Salat 5 Waktu

Berikut langkah-langkah melaksanakan salat 5 waktu dengan bacaan lengkap:

1. Bersuci (Wudu)

Sebelum salat, bersuci dengan wudu: basuh tangan, wajah, lengan, kepala, dan kaki. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 6:

Arab: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ Latin: Yaa ayyuhalladziina aamanuu idzaa qumtum ilas salaati faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ilal maraafiqi wamsahuu biru'uusikum wa arjulakum ilal ka'bayni Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."

2. Niat Salat

Niat dilakukan di hati. Contoh niat salat Subuh:

Arab: أُصَلِّي فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى Latin: Usholli fardhosh shubhi rok'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an lillahi ta'aala Terjemahan: "Aku niat melaksanakan salat fardu Subuh dua rakaat, menghadap kiblat, karena Allah Ta'ala."

Niat untuk salat lain disesuaikan dengan nama salat dan jumlah rakaat.

3. Gerakan dan Bacaan Salat

Berikut urutan gerakan dan bacaan lengkap dalam salat:

Arab: اللَّهُ أَكْبَرُ Latin: Allahu Akbar Terjemahan: "Allah Maha Besar." Referensi: Berdasarkan hadits shahih riwayat Muslim.

Surah Al-Fatihah (Arab): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ Latin: Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. Ar rahmaanir rahiim. Maaliki yaumid diin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin. Ihdinas siraatal mustaqiim. Siraatal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin. Terjemahan: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat." Surah Al-Ikhlas (Arab): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿٢﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٤﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٥﴾ Latin: Bismillaahir rahmaanir rahiim. Qul huwallaahu ahad. Allaahus samad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad. Terjemahan: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya." Referensi: Al-Qur'an, Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas.

Arab: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Latin: Subhaana rabbiyal 'adzim (dibaca 3x). Terjemahan: "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung." Referensi: Berdasarkan hadits shahih riwayat Muslim.

Arab: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ Latin: Sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa lakal hamd. Terjemahan: "Allah mendengar orang yang memuji-Nya, ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji." Referensi: Berdasarkan hadits shahih riwayat Bukhari.

Arab: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى Latin: Subhaana rabbiyal a'la (dibaca 3x). Terjemahan: "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi." Referensi: Berdasarkan hadits shahih riwayat Muslim.

Arab: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي Latin: Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii. Terjemahan: "Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah aku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, dan sehatkanlah aku." Referensi: Berdasarkan hadits shahih riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi.

Arab: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Latin: Attahiyyaatu lillaahi wassalawaatu wattayyibaatu, assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh, assalaamu 'alainaa wa'alaa 'ibaadillaahis shoolihiin, asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuuluh. Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin kamaa shallaita 'alaa Ibraahiima wa'alaa aali Ibraahiima innaka hamiidun majiid, Allaahumma baarik 'alaa Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin kamaa baarakta 'alaa Ibraahiima wa'alaa aali Ibraahiima innaka hamiidun majiid. Terjemahan: "Segala penghormatan untuk Allah, juga segala doa dan kebaikan. Salam sejahtera atasmu, wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau limpahkan rahmat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia." Referensi: Berdasarkan hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim.

Takbiratul Ihram: Angkat tangan sejajar telinga sambil mengucapkan: Baca Al-Fatihah dan Surah Pendek (Contoh: Al-Ikhlas): Baca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, diikuti surah pendek seperti Al-Ikhlas. Rukuk: Membungkuk hingga tangan memegang lutut, baca: I'tidal: Berdiri tegak setelah rukuk, baca: Sujud: Sujud dengan dahi menyentuh sajadah, baca: Duduk di Antara Dua Sujud: Duduk dengan tenang, baca: Tasyahud Akhir: Pada rakaat terakhir, baca: Salam: Mengucapkan "Assalamu'alaikum warahmatullahi" ke kanan dan kiri.

4. Jumlah Rakaat

Jumlah rakaat untuk setiap salat 5 waktu:

Subuh: 2 rakaat

Zuhur: 4 rakaat

Asar: 4 rakaat

Maghrib: 3 rakaat

Isya: 4 rakaat

Tips untuk Pemula dalam Salat 5 Waktu

Hafal bacaan salat seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan surat-surat Al Quran lainnya, dan tasyahud akhir secara bertahap.

Gunakan aplikasi atau buku panduan untuk membantu menghafal.

Salat berjamaah di masjid untuk belajar gerakan dan bacaan.

Jaga konsistensi dengan memulai dari rakaat wajib.

Kesimpulan

Salat 5 waktu adalah ibadah wajib yang memperkuat hubungan dengan Allah. Dengan memahami bacaan lengkap seperti takbiratul ihram, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir, kamu bisa menjalankan salat dengan benar. Semoga panduan ini membantu kamu melaksanakan salat 5 waktu dengan penuh kekhusyukan! (P-4)